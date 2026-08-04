Dýrust í sögu ensku deildarinnar

Barcelona hefur gengið frá kaupum á brasilíska framherjanum Kerolin frá Manchester City. Spænska félagið greiðir 1,25 milljónir punda og gerir hana að dýrustu sölu í sögu ensku úrvalsdeildar kvenna.
Sölumetið hjá ensku liði var áður í eigu Arsenal, sem seldi framherjann Olivia Smith til Liverpool fyrir slétta milljón punda síðasta sumar.
Kerolin er seld fyrir örlítið lægra verð en dýrasta knattspyrnukona sögunnar Grace Geyoro, sem fór frá PSG til London City Lionesses fyrir 1,43 milljónir punda síðasta sumar.
Kerolin var aðeins eitt og hálft ár hjá Manchester City en Barcelona var tilbúið að brjóta félagaskiptamet félagsins og greiða metverð fyrir hana. Dýrasti leikmaður Barcelona var áður Keira Walsh sem kom frá Arsenal árið 2022 fyrir 400 þúsund pund.
Barcelona hefur verið eitt besta kvennaliðs heims síðustu ár. Á undanförnum átta árum hefur liðið unnið Meistaradeildina fjórum sinnum og orðið í öðru sæti þrisvar sinnum.
Börsungar hafa hins vegar horft á eftir mörgum mjög öflugum leikmönnum í sumar. Alexia Putellas, Ona Batlle og Mapi Leon leituðu til Englands en Salma Paralluelo fór til Lyon í Frakklandi.
Kerolin mun taka stöðu þeirrar síðastnefndu undir stjórn Pere Romeu, nýs þjálfara Barcelona.