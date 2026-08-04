Fótbolti

Infantino boðar neyðarfund

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Kallað hefur verið eftir afsögn Infantino. 
Kallað hefur verið eftir afsögn Infantino.  EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Gianni Infantino forseti FIFA hefur kallað alla æðstu ráðamenn sambandsins á neyðarfund í Marokkó á morgun.

Infantino hefur verið í eldlínunni undanfarna viku, eða síðan áætlanir hans um utanaðkomandi fjárfestingar í FIFA voru gerðar opinberar. Plönin voru sett á ís eftir mikla mótspyrnu frá fótboltaheiminum en það stöðvaði ekki gagnrýnina í garð Infantino.

UEFA hefur nú þegar lýst yfir vantrausti gagnvart Infantino. CONCACAF og AFC hafa stigið varlegar til jarðar en gagnrýnt forsetann og krafist svara við ákveðnum spurningum.

Nú nýlegast barst gagnrýni frá Arsene Wenger, yfirmanni alþjóðlegar fótboltaþróunar hjá FIFA, Kevin Lamour, rekstrarstjóra FIFA, og Mattias Grafstrom, framkvæmdastjóra FIFA.

Auk þess var Infantino sakaður um fjárkúgun af Ali Bin Al Hussein, prins og forseta knattspyrnusambands Jórdaníu.

Infantino hefur veðrað storminn í Marokkó síðustu daga og nú hafa allir helstu ráðamenn sambandsins verið boðaðir á fund í borginni Rabat á morgun, miðvikudag.

Óvíst er hvað rætt verður á fundinum en sérfræðingur Sky Sports telur nær öruggt að Infantino muni tilkynna um afsögn.

FIFA

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið