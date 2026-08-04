Infantino boðar neyðarfund Ágúst Orri Arnarson skrifar 4. ágúst 2026 21:18 Kallað hefur verið eftir afsögn Infantino. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Gianni Infantino forseti FIFA hefur kallað alla æðstu ráðamenn sambandsins á neyðarfund í Marokkó á morgun. Infantino hefur verið í eldlínunni undanfarna viku, eða síðan áætlanir hans um utanaðkomandi fjárfestingar í FIFA voru gerðar opinberar. Plönin voru sett á ís eftir mikla mótspyrnu frá fótboltaheiminum en það stöðvaði ekki gagnrýnina í garð Infantino. UEFA hefur nú þegar lýst yfir vantrausti gagnvart Infantino. CONCACAF og AFC hafa stigið varlegar til jarðar en gagnrýnt forsetann og krafist svara við ákveðnum spurningum. Nú nýlegast barst gagnrýni frá Arsene Wenger, yfirmanni alþjóðlegar fótboltaþróunar hjá FIFA, Kevin Lamour, rekstrarstjóra FIFA, og Mattias Grafstrom, framkvæmdastjóra FIFA. Auk þess var Infantino sakaður um fjárkúgun af Ali Bin Al Hussein, prins og forseta knattspyrnusambands Jórdaníu. Infantino hefur veðrað storminn í Marokkó síðustu daga og nú hafa allir helstu ráðamenn sambandsins verið boðaðir á fund í borginni Rabat á morgun, miðvikudag. Óvíst er hvað rætt verður á fundinum en sérfræðingur Sky Sports telur nær öruggt að Infantino muni tilkynna um afsögn. FIFA Mest lesið „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Íslenski boltinn Kristall sá til þess að viðtalið fór aldrei í loftið Fótbolti Þór - Breiðablik 1-0 | Spyrntu sér frá botninum með sætum sigri Íslenski boltinn Mögnuð tilþrif Íslendingsins unga vekja athygli Handbolti Sakar Infantino um fjárkúgun Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik - Aktobe 1-3| Klúðruðu öllum fjórum vítaspyrnunum Íslenski boltinn UFC tapaði 3,7 milljörðum á bardagakvöldinu í Hvíta húsinu Sport Infantino boðar neyðarfund Fótbolti Sjáðu Blika klúðra fjórum vítum Fótbolti UFC-bardagakappi lést í svefni Sport Fleiri fréttir Infantino boðar neyðarfund Trabzonspor í formlegum viðræðum við Salah „Þetta er búið, við erum góðir“ Dýrust í sögu ensku deildarinnar Sakar Infantino um fjárkúgun Þór - Breiðablik 1-0 | Spyrntu sér frá botninum með sætum sigri Sjáðu Blika klúðra fjórum vítum Þúsundir syrgðu Baresi „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Stefán Teitur er nýr fyrirliði Hannover Arsenal nálgast kaup á Guimaraes HM hetjan fékk magnaðar móttökur hjá nýju liði Paredes hleypti öllu aftur í bál og brand Uppgjörið: Breiðablik - Aktobe 1-3| Klúðruðu öllum fjórum vítaspyrnunum Wenger tjáir sig loks: Segist ekkert hafa vitað af áætlunum Infantinos Kristall sá til þess að viðtalið fór aldrei í loftið FIFA segir ekkert til í fréttum af neyðarsímtölum Infantinos til Trumps Metfjöldi nýrra þjálfara Viðurkennir að VAR hafi misst af því þegar leikmaður Brann sýndi puttann Gunnar Vatnhamar sagður á förum frá Víkingi Sjáðu alla dramatíkina á Hlíðarenda Semenyo spenntur fyrir því að starfa undir nýja þjálfaranum Mun Vini fara til Arsenal ef hann semur ekki við Real Madrid? „Vorum miklu betri allan tímann“ „Sigurinn var innan seilingar“ Uppgjörið: Valur - Stjarnan 2-3 | Örvar tryggði langþráðan og mikilvægan sigur Mun Mount verða lausnin fyrir Manchester United? Missti toppsætið eftir svekkjandi tap Situr á botni deildarinnar eftir að hafa verið tekinn af velli Viktor Bjarki framlengir í Kaupmannahöfn Sjá meira