Liverpool á í viðræðum við forráðamenn PSG um fleiri en einn leikmann liðsins ef marka má erlenda fjölmiðla. Senegalskt ungstirni er á radarnum auk Bradley Barcola.
Sögur hafa gengið af áhuga Liverpool á sóknartengiliðnum Bradley Barcola í allt sumar en félögunum hefur ekki tekist að ná saman um kaupverð. PSG vill í það minnsta hundrað milljónir evra fyrir franska landsliðsmanninn.
Sá gæti orðið stóru kaup Liverpool í sumar en félagið er einnig sagt í viðræðum við PSG um 18 ára gamlan hægri kantmann.
Sá heitir Ibrahim Mbaye og hefur verið hluti af aðalliðshópi PSG frá sumrinu 2024, þegar hann var aðeins 16 ára og heillaði þjálfarann Luis Enrique.
Mbaye leikur sem hægri kantmaður og hefur spilað 33 deildarleiki fyrir PSG þrátt fyrir ungan aldur. Hann hefur þá verið fastamaður í landsliði Senegals, til að mynda á HM í sumar, sem og er liðið hlaut silfur í Afríkukeppninni í fyrra.
Hann muni kosta að minnsta kosti 30 milljónir evra. Bayer Leverkusen er einnig sagt áhugasamt en Mbaye hefur einnig verið orðaður við Borussia Dortmund og Manchester United í sumar.
Liverpool var einnig orðað við úkraínska varnarmanninn Ilia Zabarnyi, sem einnig leikur með PSG, um tíma í sumar. Sá lék undir stjórn nýs þjálfara Liverpool, Andoni Iraola, hjá Bournemouth áður en PSG keypti varnarmanninn fyrir ári síðan.
Hann er metinn á um 40 milljónir evra en Iraola hefur rekið sig á það á undirbúningstímabilinu að hópur Liverpool er þunnskipaður í varnarlínunni.