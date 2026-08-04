Arsenal nálgast samkomulag við Newcastle United um kaup á Bruno Guimaraes miðjumanni liðsins.
Það er David Ornstein hjá The Athletic sem greinir frá þessu í dag en Newcastle United hafði áður hafnað fyrsta og eina formlega tilboði Englandsmeistaranna í miðjumanninn knáa.
Að sögn Ornstein er vilji til þess hjá bæði forráðamönnum Arsenal og Newcastle United að ganga frá samkomulagi varðandi félagsskipti leikmannsins og bíður Guimaraes þess nú að fá leyfi til þess að ferðast til Norður-Lundúna og gangast undir læknisskoðun hjá Arsenal.
Sem stendur er Brasilíumaðurinn staddur á Spáni í æfingarferð með Newcastle Untied á La Manga. Hann á tvö ár eftir af núgildandi samningi sínum við félagið.
Guimaraes gekk í raðir Newcastle United frá Lyon í janúar árið 2022. Hann hefur spilað 153 leiki fyrir Newcastle í ensku úrvalsdeildinni, skorað þrjátíu mörk, gefið 26 stoðsendingar og verið einn af lykilmönnum liðsins undanfarin ár.
🚨 Arsenal nearing total agreement with Newcastle United to sign Bruno Guimaraes. Desire among all parties to bring situation to close + deal now on course for completion - 28yo awaiting #NUFC permission to undergo medical & seal #AFC switch @TheAthleticFC https://t.co/FA65Uh0Nfr— David Ornstein (@David_Ornstein) August 4, 2026
🚨 Arsenal nearing total agreement with Newcastle United to sign Bruno Guimaraes. Desire among all parties to bring situation to close + deal now on course for completion - 28yo awaiting #NUFC permission to undergo medical & seal #AFC switch @TheAthleticFC https://t.co/FA65Uh0Nfr