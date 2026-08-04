Enski boltinn

Arsenal nálgast kaup á Guimara­es

Aron Guðmundsson skrifar
Bruno Guimaraes í leik með Newcastle United gegn Arsenal.
Bruno Guimaraes í leik með Newcastle United gegn Arsenal. Vísir/Getty

Arsenal nálgast sam­komu­lag við New­cast­le United um kaup á Bruno Guimara­es miðju­manni liðsins.

Það er David Ornstein hjá The Athletic sem greinir frá þessu í dag en Newcastle United hafði áður hafnað fyrsta og eina formlega tilboði Englandsmeistaranna í miðjumanninn knáa. 

Að sögn Ornstein er vilji til þess hjá bæði forráðamönnum Arsenal og Newcastle United að ganga frá samkomulagi varðandi félagsskipti leikmannsins og bíður Guimaraes þess nú að fá leyfi til þess að ferðast til Norður-Lundúna og gangast undir læknisskoðun hjá Arsenal. 

Sem stendur er Brasilíumaðurinn staddur á Spáni í æfingarferð með Newcastle Untied á La Manga. Hann á tvö ár eftir af núgildandi samningi sínum við félagið. 

Guimaraes gekk í raðir Newcastle United frá Lyon í janúar árið 2022. Hann hefur spilað 153 leiki fyrir Newcastle í ensku úrvalsdeildinni, skorað þrjátíu mörk, gefið 26 stoðsendingar og verið einn af lykilmönnum liðsins undanfarin ár. 

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