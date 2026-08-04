Metfjöldi nýrra þjálfara

Rétt rúmar tvær vikur eru þar til upphafssparkið verður tekið í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Nokkur spurningamerki eru fyrir komandi leiktíð eftir HM-sumar og metfjölda þjálfarabreytinga fyrir komandi tímabil.
Fjölmörg félög eru talin eiga eftir að gera töluverðar breytingar á leikmannahópi sínum þó stutt sé til stefnu. HM í fótbolta hafi frestað einhverjum skiptum leikmanna er mynd fer að koma á hópana sem berjast um enska meistaratitilinn, sæti í Evrópukeppnum og að bjarga sér frá falli.
Töluverður fjöldi félaga skildi ósáttur við síðustu leiktíð og taldi best að breyta um þjálfara á meðan einhverjir stjórar töldu sig þurfa að leita nýrra áskorana.
Allt eru níu lið af tuttugu í deildinni með aðra stjóra í ár en þau voru með í fyrra. Liverpool rak Arne Slot og réði þess í stað Andoni Iraola frá Bournemouth. Bournemouth leitaði til Þjóðverjans Marco Rose.
Enzo Maresca er nýr þjálfari Manchester City eftir að Pep Guardiola lauk sinni glæstu stjóratíð þar. Xabi Alonso tók við Chelsea, sem Maresca þjálfaði stærstan hluta síðustu leiktíðar, af Liam Rosenior sem stoppaði stutt við.
Oliver Glasner hætti með Crystal Palace og tók við Nottingham Forest af Portúgalanum Vítor Pereira sem var sagt upp. Frakkinn Pierre Sage tók við af Glasner hjá Crystal Palace.
Spánverjinn Álvaro Arbeloa tók þá við Fulham af Marco Silva, sem hætti til að taka við Benfica í Portúgal. Gary O‘Neil var ráðinn sem nýr stjóri nýliða Ipswich eftir að Kieran McKenna sagði upp.
Þá verður Newcastle með nýjan stjóra eftir að Eddie Howe sagði upp fyrir helgi. Matthias Jaissle mun taka við þar, þegar hann fær atvinnuleyfi.
Að þessum níu þjálfurum undantöldum eru tveir til viðbótar á leið inn í sína fyrstu heilu leiktíð með sín félög; Michael Carrick, sem tók við Manchester United í janúar, og Roberto De Zerbi sem hóf að þjálfa Tottenham í lok mars.
Það eru níu nýju stjórarnir í deildinni. Þeir hafa ekki verið svo margir nokkurn tíma áður en fyrr met var fyrir sléttum áratug, tímabilið 2016-17, þegar átta lið hófu tímabilið með nýja menn við stjórnvölin. Það var fyrsta tímabil Pep Guardiola í Manchester og Antonio Conte var einnig nýr hjá Chelsea, og stýrði liðinu til Englandsmeistaratitilsins í fyrstu tilraun.
Áður voru sjö þjálfaraskipti fyrir leiktíðina 1995-96 og sex fyrir tímabilið 2012-13.
Þrír leikir í fyrstu umferð deildarinnar verða milli nýrra stjóra. Fulham mætir Chelsea, þar sem fyrrverandi liðsfélagarnir hjá Liverpool og Real Madrid, Arbeloa og Alonso takast á. Manchester City mætir Bournemouth og Liverpool fer á St. James‘ Park að mæta Newcastle.
Andoni Iraola, þjálfari Liverpool, mætir öðrum nýjum stjórum í fyrstu sex leikjum tímabilsins; gegn Forest, Ipswich, Fulham, Bournemouth og Manchester City í leikjunum fimm eftir þann fyrsta við Newcastle.