Enski boltinn

Finnst Maresca vera full­kominn fyrir City

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Enzo Maresca stýrði Manchester City í fyrsta sinn í gær.
Enzo Maresca stýrði Manchester City í fyrsta sinn í gær. epa/WUN SUEN

Enzo Maresca, nýr knattspyrnustjóri Manchester City, er fullkominn fyrir félagið. Þetta segir króatíski varnarmaðurinn Josko Gvardiol.

Maresca tók við City í sumar eftir að Pep Guardiola lét gott heita eftir tíu ár við stjórnvölinn hjá félaginu.

City var gríðarlega sigursælt undir stjórn Guardiolas og Maresca fær það erfiða verkefni að fylgja þessum góða árangri eftir. En Gvardiol hefur mikla trú á nýja stjóranum.

„Þetta er hátt getustig og það er ástæða fyrir því að hann var valinn sem stjóri. Hann er góður, með nokkrar nýjar hugmyndir og við verðum að sjá hvað hann gerir með leikstílinn og taktíkina,“ sagði Gvardiol eftir leikinn gegn Inter í Hong Kong í gær.

„Ég held að hann sé fullkominn kostur en að sjálfsögðu tekur þetta tíma. Þetta er algjörlega nýtt og það er ekki auðvelt að skipta um stjóra. Okkar verkefni er að hjálpa honum eins mikið og við getum, hlusta og aðlagast eins fljótt og kostur er. Ég hitti hann, við ræddum um meiðslin mín og líka hvernig við spiluðum, hvernig ég spilaði áður hjá Pep og það var þannig.“

City og Inter skildu jöfn, 1-1, en ítölsku meistararnir unnu í vítaspyrnukeppni, 1-3. Divin Mubama skoraði mark City í leiknum.

Næsti leikur City er gegn úrvalsliði suður-kóresku úrvalsdeildarinnar á miðvikudaginn.

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