Finnst Maresca vera fullkominn fyrir City Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 2. ágúst 2026 11:06 Enzo Maresca stýrði Manchester City í fyrsta sinn í gær. epa/WUN SUEN Enzo Maresca, nýr knattspyrnustjóri Manchester City, er fullkominn fyrir félagið. Þetta segir króatíski varnarmaðurinn Josko Gvardiol. Maresca tók við City í sumar eftir að Pep Guardiola lét gott heita eftir tíu ár við stjórnvölinn hjá félaginu. City var gríðarlega sigursælt undir stjórn Guardiolas og Maresca fær það erfiða verkefni að fylgja þessum góða árangri eftir. En Gvardiol hefur mikla trú á nýja stjóranum. „Þetta er hátt getustig og það er ástæða fyrir því að hann var valinn sem stjóri. Hann er góður, með nokkrar nýjar hugmyndir og við verðum að sjá hvað hann gerir með leikstílinn og taktíkina,“ sagði Gvardiol eftir leikinn gegn Inter í Hong Kong í gær. „Ég held að hann sé fullkominn kostur en að sjálfsögðu tekur þetta tíma. Þetta er algjörlega nýtt og það er ekki auðvelt að skipta um stjóra. Okkar verkefni er að hjálpa honum eins mikið og við getum, hlusta og aðlagast eins fljótt og kostur er. Ég hitti hann, við ræddum um meiðslin mín og líka hvernig við spiluðum, hvernig ég spilaði áður hjá Pep og það var þannig.“ City og Inter skildu jöfn, 1-1, en ítölsku meistararnir unnu í vítaspyrnukeppni, 1-3. Divin Mubama skoraði mark City í leiknum. Næsti leikur City er gegn úrvalsliði suður-kóresku úrvalsdeildarinnar á miðvikudaginn. Enski boltinn Manchester City Mest lesið Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Fótbolti NBA-stjarna skuldar Cam Newton 32 milljónir vegna vangreiddrar leigu Körfubolti Er með þriggja högga forskot fyrir lokahringinn á Opna breska Golf „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Enski boltinn Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Fótbolti Fyrrverandi stjórnarmaður Newcastle kaupir hlut í West Ham Fótbolti Dagskráin í dag: Víkingur mætir Skaganum og Opna breska klárast Sport Segir Richarlison vera tvístigandi hvort hann vilji vera áfram Fótbolti „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Fleiri fréttir Finnst Maresca vera fullkominn fyrir City Hló er hann var spurður út í Vinícius Júnior „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Varamarkvörður City verður einn dýrasti markvörður sögunnar „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Hausverkur fyrir Iraola Alonso vill tvo hálffertuga í liðið Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Garnacho vonast til að endurheimta sjálfstraust sitt hjá Villa Sjá meira