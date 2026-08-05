Fótbolti

Kok­hraustur eftir neyðarfund

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gianni Infantino, forseti FIFA, gefur sig ekki og ætlar ekki að segja af sér.
Gianni Infantino, forseti FIFA, gefur sig ekki og ætlar ekki að segja af sér. AP/Manu Fernandez

Gianni Infantino, forseti FIFA, neitar að segja af sér. Eftir neyðarfund í kvöld kom hann bæði með afsökunarbeiðni til FIFA-ráðsins og hótun í garð gagnrýnenda sambandsins.

Infantino, sem sætir miklum þrýstingi, hafði kallað nokkra lykilstarfsmenn á fund í skrifstofum FIFA í Salé, úthverfi Rabat í Marokkó. 

Seint í kvöld sendi FIFA frá sér fréttatilkynningu þar sem fram kemur að leiðtogahópur FIFA hafi lýst yfir fullum stuðningi við Infantino sem kjörinn leiðtoga aðildarsambandanna 211.

Infantino lýsti fyrir sitt leyti yfir stuðningi við framkvæmdastjórann og stjórnsýsluna.

Infantino mun senda bréf til ráðsmanna FIFA þar sem hann biðst afsökunar á mistökum sem gerð voru í misheppnaðri áætlun um að selja hlut í mótum sambandsins til utanaðkomandi fjárfesta.

Jafnframt segir forsetinn að FIFA muni ekki lengur umbera það sem hann lýsir sem „árásum á heilindi, stjórnarhætti og ferla sambandsins“ og muni grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til að vernda gott nafn sitt og orðspor.

Eftir sjö klukkustunda langan fundinn sást til hans í stúkunni á leik í Afríkukeppni kvenna, þar sem hann sat brosandi við hlið Mattias Grafström, framkvæmdastjóra FIFA, sem hafði gagnrýnt hann daginn áður.

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