Hló er hann var spurður út í Vinícius Júnior

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Englandsmeistara Arsenal, gaf engin færi á sér er hann var spurður út í áhuga félagsins á Brasilíumanninum Vinícius Júnior hjá Real Madrid.
Arsenal vann 1-4 sigur á Girona í æfingaleik í gær. Kai Havertz, Christos Tzolis, Max Dowman og Gabriel Jesus skoruðu mörk Englandsmeistaranna.
Eftir leikinn var Arteta spurður hvort Arsenal myndi kaupa fleiri leikmenn fyrir komandi tímabil.
„Við búumst við einhverjum hreyfingum á næstu vikum, augljóslega, því við viljum verða betri eins og allir. Þú sérð bara félagaskiptamarkaðinn og andstæðinga okkar. Við getum ekki setið hjá aðgerðarlausir og erum mjög metnaðarfullir,“ sagði Arteta.
Er hann var spurður út í áhuga Arsenal á Vinícius Júnior hló Arteta einfaldlega og yfirgaf viðtalssvæðið.
Vinícius Júnior á eitt ár eftir af samningi sínum við Real Madrid. Spænska félagið ku hafa lítinn áhuga á að selja Brassann og vonast til að hann skrifi undir nýjan samning.
Næsti leikur Arsenal er gegn Real Betis á miðvikudaginn kemur.
Paul Merson, fyrrverandi leikmaður Arsenal, telur ekki miklar líkur á að Vinícius Júnior komi til félagsins. Hann telur að Brassinn sé að nota áhuga Arsenal til að fá betri samning hjá Real Madrid.