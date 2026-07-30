Álvaro Arbeloa er byrjaður að taka til hendinni hjá Fulham og þjálfarinn leitar í kunnuglega leikmenn, fyrrum lærisveina sína hjá Real Madrid.
Marca greinir frá því að Fulham sé að ganga frá kaupum á framherjanum Gonzalo Garcia og miðjumanninum César Palacios.
Báðir leikmenn eru Spánverjar uppaldir hjá Real Madrid sem spiluðu með aðalliðinu undir skammlífri stjórn Arbeloa á síðasta tímabili. Áður hafði Arbeloa þjálfað þá hjá ungmennaliði Real Madrid.
Fulham greiðir 40 milljónir evra fyrir Garcia en um 10 milljónir evra fyrir Palacios samkvæmt Marca. Real Madrid mun halda 30 prósent eignarhlut í Garcia og samkomulag hefur verið gert um endurkaup.
Garcia er sagður hafa verið efstur á óskalista Arbeloa þegar hann tók við hjá Fulham, enda sýndi þjálfarinn honum mikið traust hjá Real Madrid á síðasta tímabili.
Framherjinn hefur sömuleiðis heillað nýja þjálfarann Jose Mourinho, en samkeppnin um fremstu stöður hjá Real Madrid er gríðarleg og jókst enn frekar með komu Yan Diomande.