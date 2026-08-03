Sjáðu mörkin og kennslustundina sem Liverpool fékk frá Leeds í seinni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. ágúst 2026 13:01 Dominic Calvert-Lewin fagnar öðru marka sinna í endurkomusigrinum á Liverpool. Youtube/Liverpool FC Andoni Iraola tapaði í fyrsta sinn sem stjóri Liverpool þegar liðið tapaði 4-2 á móti Leeds í æfingaleik í Chicago sem var þriðji og síðasti leikur liðsins í Bandaríkjaferðinni. Þetta leit samt vel út í hálfleik þegar Liverpool var 2-0 yfir þökk sé mörkum frá þeim Luke Chambers og Florian Wirtz. Chambers skoraði eftir hornspyrnu en Wirtz eftir laglega sókn og stoðsendingu frá Jeremie Frimpong sem seinna fór meiddur af velli. Iraola tók marga lykilmenn af velli í hálfleik og leikur liðsins hrundi eftir hlé. Leeds tók Liverpool í kennslustund og skoraði fjögur mörk í seinni hálfleiknum. Dominic Calvert-Lewin skoraði tvö af mörkunum en hin skoruðu Brenden Aaronson og Sean Longstaff. Iraola sagði eftir leikinn að lið hans myndi reyna að læra af mistökunum eftir vonbrigðin í seinni hálfleik. „Ég held að við höfum lært margt. Þetta eru augljóslega ekki úrslitin sem maður vill, en ég held að þetta hafi sennilega verið gagnlegasti æfingaleikurinn sem við spiluðum – á jákvæðan hátt í fyrri hálfleik og á neikvæðan hátt í þeim seinni. Ég held að við höfum lært mikið í dag og ég held að við getum dregið góðar ályktanir og lagað suma hluti,“ sagði Iraola. Hér fyrir neðan má sjá mörkin sex úr leiknum. &lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=GGuQFXrSSfs"&gt;watch on YouTube&lt;/a&gt; Enski boltinn Liverpool FC Leeds United Mest lesið Knattspyrnukona drukknaði á leið í betra líf Fótbolti Svona er hægt að koma Infantino frá völdum Fótbolti UEFA hótar FIFA með lögsókn Fótbolti Mátti ekki klæða sig við hlið hinna leikmanna Man. Utd. Enski boltinn Fundu hlauparann sem var týndur í 44 daga Sport Donald Trump tók við verðlaunum sem klúbbmeistari á sínum eigin velli Golf Gaf puttann eftir að hafa skorað gegn Frey Fótbolti Fjögur mörk og meiðsli í slæmum seinni hálfleik gegn Leeds Fótbolti Leikmenn hafa neitað að koma til Juventus Fótbolti „Íslenski Haaland“ með þrennu í fyrsta leik Fótbolti Fleiri fréttir Sjáðu mörkin og kennslustundina sem Liverpool fékk frá Leeds í seinni Newcastle hafnar tilboði Arsenal í Guimaraes Mátti ekki klæða sig við hlið hinna leikmanna Man. Utd. Þjálfari Man Utd hættir mánuði fyrir mót Finnst Maresca vera fullkominn fyrir City Hló er hann var spurður út í Vinícius Júnior „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Varamarkvörður City verður einn dýrasti markvörður sögunnar „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Hausverkur fyrir Iraola Alonso vill tvo hálffertuga í liðið Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Sjá meira