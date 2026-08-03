Enski boltinn

Sjáðu mörkin og kennslu­stundina sem Liverpool fékk frá Leeds í seinni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Dominic Calvert-Lewin fagnar öðru marka sinna í endurkomusigrinum á Liverpool.
Dominic Calvert-Lewin fagnar öðru marka sinna í endurkomusigrinum á Liverpool. Youtube/Liverpool FC

Andoni Iraola tapaði í fyrsta sinn sem stjóri Liverpool þegar liðið tapaði 4-2 á móti Leeds í æfingaleik í Chicago sem var þriðji og síðasti leikur liðsins í Bandaríkjaferðinni.

Þetta leit samt vel út í hálfleik þegar Liverpool var 2-0 yfir þökk sé mörkum frá þeim Luke Chambers og Florian Wirtz. Chambers skoraði eftir hornspyrnu en Wirtz eftir laglega sókn og stoðsendingu frá Jeremie Frimpong sem seinna fór meiddur af velli.

Iraola tók marga lykilmenn af velli í hálfleik og leikur liðsins hrundi eftir hlé.

Leeds tók Liverpool í kennslustund og skoraði fjögur mörk í seinni hálfleiknum. Dominic Calvert-Lewin skoraði tvö af mörkunum en hin skoruðu Brenden Aaronson og Sean Longstaff.

Iraola sagði eftir leikinn að lið hans myndi reyna að læra af mistökunum eftir vonbrigðin í seinni hálfleik.

„Ég held að við höfum lært margt. Þetta eru augljóslega ekki úrslitin sem maður vill, en ég held að þetta hafi sennilega verið gagnlegasti æfingaleikurinn sem við spiluðum – á jákvæðan hátt í fyrri hálfleik og á neikvæðan hátt í þeim seinni. Ég held að við höfum lært mikið í dag og ég held að við getum dregið góðar ályktanir og lagað suma hluti,“ sagði Iraola.

Hér fyrir neðan má sjá mörkin sex úr leiknum.

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