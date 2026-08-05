Enski boltinn

Um­deildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham

Valur Páll Eiríksson skrifar
Tottenham er sagt hafa áhuga á Balogun, sem er uppalinn hjá Arsenal.
Tottenham er sagt hafa áhuga á Balogun, sem er uppalinn hjá Arsenal. John Dorton/USSF/Getty Images

Tottenham leitar framherja fyrir komandi átök í ensku úrvalsdeildinni. Liðið er sagt hafa augastað á fyrrum leikmanni Arsenal.

Folarin Balogun varð í sumar einn umtalaðasti fótboltamaður heims þegar leikbanni hans á miðju heimsmeistaramóti var aflétt með sögulegum hætti, og í bága við allar reglur FIFA.

Donald Trump Bandaríkjaforseti hreykti sér af því að hafa hringt í Gianni Infantino, forseta FIFA, vegna leikbannsins og hafi þar af leiðandi fengið því hnekkt.

Balogun mátti því leika með Bandaríkjunum í leik við Belgíu á HM en bandaríska liðið tapaði þeim leik. Balogun sagði eftir leikinn að umræðan vegna bannsins hafi haft slæm áhrif á hann, en hann skoraði alls þrjú mörk í fjórum leikjum fyrir bandaríska landsliðið á mótinu.

Balogun er 25 ára gamall og leikur fyrir Mónakó í Frakklandi. Hann er orðaður við Tottenham á Englandi, en Balogun ólst upp í unglingastarfi erkifjenda Spurs í Arsenal.

Tottenham er sagt leita framherja fyrir komandi leiktíð í ensku úrvalsdeildinni og er einnig orðað við Nicolas Jackson, framherja Chelsea, sem er að líkindum á förum.

Tottenham hefur Brasilíumanninn Richarlison og enska framherjann Dominic Solanke fyrir í hópi liðsins en óvíst er hvort Richarlison verði áfram leikmaður liðsins, þar sem hann hefur verið orðaður við brottför.

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