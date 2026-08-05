Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham Valur Páll Eiríksson skrifar 5. ágúst 2026 09:30 Tottenham er sagt hafa áhuga á Balogun, sem er uppalinn hjá Arsenal. John Dorton/USSF/Getty Images Tottenham leitar framherja fyrir komandi átök í ensku úrvalsdeildinni. Liðið er sagt hafa augastað á fyrrum leikmanni Arsenal. Folarin Balogun varð í sumar einn umtalaðasti fótboltamaður heims þegar leikbanni hans á miðju heimsmeistaramóti var aflétt með sögulegum hætti, og í bága við allar reglur FIFA. Donald Trump Bandaríkjaforseti hreykti sér af því að hafa hringt í Gianni Infantino, forseta FIFA, vegna leikbannsins og hafi þar af leiðandi fengið því hnekkt. Balogun mátti því leika með Bandaríkjunum í leik við Belgíu á HM en bandaríska liðið tapaði þeim leik. Balogun sagði eftir leikinn að umræðan vegna bannsins hafi haft slæm áhrif á hann, en hann skoraði alls þrjú mörk í fjórum leikjum fyrir bandaríska landsliðið á mótinu. Balogun er 25 ára gamall og leikur fyrir Mónakó í Frakklandi. Hann er orðaður við Tottenham á Englandi, en Balogun ólst upp í unglingastarfi erkifjenda Spurs í Arsenal. Tottenham er sagt leita framherja fyrir komandi leiktíð í ensku úrvalsdeildinni og er einnig orðað við Nicolas Jackson, framherja Chelsea, sem er að líkindum á förum. Tottenham hefur Brasilíumanninn Richarlison og enska framherjann Dominic Solanke fyrir í hópi liðsins en óvíst er hvort Richarlison verði áfram leikmaður liðsins, þar sem hann hefur verið orðaður við brottför. Tottenham Hotspur Enski boltinn Tengdar fréttir Balogun viðurkennir að inngrip Trumps hafi haft truflandi áhrif Folarin Balogun, einn umtalaðasti maður heimsmeistaramótsins í fótbolta, segir að allt fjaðrafokið í kringum leikbann hans sem var aflétt hafi haft truflandi áhrif á undirbúning bandaríska landsliðsins fyrir leikinn gegn Belgíu í sextán liða úrslitum. 15. júlí 2026 12:30 Mest lesið Skoða hvort keppendur séu að stækka brjóstin með púðum Sport Infantino boðar neyðarfund Fótbolti United ekki lengi þjálfaralaust Enski boltinn Fór á fyllerí og missti fyrirliðastöðuna Sport „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Íslenski boltinn „Þetta er búið, við erum góðir“ Enski boltinn Æfir blindandi og skýtur á eigandann Sport Mudryk fær séns til að sanna sig á ný Enski boltinn Spenntur að mæta KR í fyrsta sinn Íslenski boltinn Sakar Infantino um fjárkúgun Fótbolti Fleiri fréttir Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham Liverpool vill að minnsta kosti tvo leikmenn PSG United ekki lengi þjálfaralaust Mudryk fær séns til að sanna sig á ný „Þetta er búið, við erum góðir“ Dýrust í sögu ensku deildarinnar Arsenal nálgast kaup á Guimaraes Metfjöldi nýrra þjálfara Henderson genginn í raðir Chelsea Chelsea kaupir strákinn sem Bellingham sló og skoraði á móti Íslandi Sjáðu mörkin og kennslustundina sem Liverpool fékk frá Leeds í seinni Newcastle hafnar tilboði Arsenal í Guimaraes Mátti ekki klæða sig við hlið hinna leikmanna Man. Utd. Þjálfari Man Utd hættir mánuði fyrir mót Finnst Maresca vera fullkominn fyrir City Hló er hann var spurður út í Vinícius Júnior „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Sjá meira