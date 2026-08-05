Newcastle hefur ráðið Matthias Jaissle sem nýjan aðalþjálfara sinn í kjölfar brotthvarfs Eddie Howe en þetta var staðfest endanlega í kvöld.
Þjóðverjinn hefur skrifað undir fjögurra ára samning við Newcastle, sem greiddi ellefu milljónir evra í bætur til sádiarabíska liðsins Al Ahli, sem Jaissle leiddi til sigurs í asísku meistaradeildinni tvö ár í röð.
„Þegar Newcastle United bankar upp á tekur maður eftir því,“ sagði Matthias Jaissle í viðtali á heimasíðu félagsins.
Your new head coach at Newcastle United 👔 pic.twitter.com/WlBvKShVWS— Newcastle United (@NUFC) August 5, 2026
Your new head coach at Newcastle United 👔 pic.twitter.com/WlBvKShVWS
„Metnaður félagsins, framtíðarsýnin og tækifærin sem eru fram undan gerðu þetta að ótrúlega heillandi stað til að vera á. Ég hef fylgst náið með vegferð félagsins undanfarin ár og framfarirnar sem hafa orðið eru öllum ljósar,“ sagði Jaissle.
„Ég er ótrúlega spenntur fyrir framtíðinni. Ég hef fulla og óskoraða trú á þessu verkefni, metnaðinum og stefnunni sem félagið er að taka. Hér er skýr framtíðarsýn, sterk forysta og einstakur grunnur til að byggja á,“ sagði Jaissle.
"Joining this marvellous club, it’s something special and a real privilege” Matthias Jaissle‘s first words as Newcastle United head coach 🗣🇩🇪 pic.twitter.com/TtokMa7UW0— Newcastle United (@NUFC) August 5, 2026
"Joining this marvellous club, it’s something special and a real privilege” Matthias Jaissle‘s first words as Newcastle United head coach 🗣🇩🇪 pic.twitter.com/TtokMa7UW0