Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Ágúst Orri Arnarson skrifar 31. júlí 2026 13:29 Todd Boehly tilkynnti sjálfviljugur um brotin þegar hann tók við eignarhaldi Chelsea árið 2022. Visionhaus/Getty Images Chelsea slapp við stigafrádrátt en hefur verið sektað um tíu milljónir punda fyrir 74 brot á fjárhagsreglum enska knattspyrnusambandsins. Chelsea var upphaflega gefin sex stiga refsing, sem hefði þýtt að liðið myndi byrja næsta tímabil í ensku úrvalsdeildinni með neikvæð sex stig, en dómnum var breytt eftir áfrýjun. Brotin áttu sér stað frá 2009 til 2022, þegar Chelsea var í eigu rússneska ólígarkans Roman Abramovich. Hann dældi peningum inn í félagið með ólöglegum leiðum en hraktist úr eignarhaldi Chelsea eftir innrás Rússlands í Úkraínu árið 2022. Þegar BlueCo, undir forystu Todd Boehly, keypti Chelsea árið 2022 tilkynnti félagið sjálft um brotin til enska knattspyrnusambandsins. Þess vegna slapp félagið við stigafrádrátt. Roman Abramovich var stórtækur á félagaskiptamarkaðnum þegar hann átti Chelsea. Alex Livesey - Danehouse/Getty Images UEFA hefur nú þegar sektað Chelsea í júlí 2023 um 8,6 miljónir punda fyrir sömu brot. Alls hefur Chelsea því greitt um 18,6 milljónir punda í sektir vegna þessa máls. Í öðru aðskildu máli var Chelsea sektað um 10 milljónir punda í mars síðastliðnum fyrir brot á fjárhagsreglum sem áttu sér einnig stað í eigendatíð Abramovich. Þau brot snerust aðallega um ólöglegar greiðslur til umboðsmanna. Tugir milljóna punda streymdu út úr félaginu, meðal annars til umboðsmanna Eden Hazard og þjálfarans Antonio Conte, án þess að greint væri frá því. Mest lesið Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Fótbolti FIFA heldur settri stefnu Fótbolti Franco Baresi er látinn Fótbolti Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Fótbolti Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Enski boltinn Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Fótbolti Lítið af möguleikum fyrir Liverpool í vörninni Fótbolti Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? Fótbolti Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Enski boltinn Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Fótbolti Fleiri fréttir Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Varamarkvörður City verður einn dýrasti markvörður sögunnar „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Hausverkur fyrir Iraola Alonso vill tvo hálffertuga í liðið Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Garnacho vonast til að endurheimta sjálfstraust sitt hjá Villa Entist skammt í þjálfarastólnum Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Chelsea að hreppa Lacroix Skaut á United í fyrsta viðtalinu sem leikmaður City: „Kóngarnir í Manchester“ Haaland dýrastur í sögu Fantasy Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Sjá meira