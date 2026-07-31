Enski boltinn

Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Todd Boehly tilkynnti sjálfviljugur um brotin þegar hann tók við eignarhaldi Chelsea árið 2022. 
Todd Boehly tilkynnti sjálfviljugur um brotin þegar hann tók við eignarhaldi Chelsea árið 2022.  Visionhaus/Getty Images

Chelsea slapp við stigafrádrátt en hefur verið sektað um tíu milljónir punda fyrir 74 brot á fjárhagsreglum enska knattspyrnusambandsins.

Chelsea var upphaflega gefin sex stiga refsing, sem hefði þýtt að liðið myndi byrja næsta tímabil í ensku úrvalsdeildinni með neikvæð sex stig, en dómnum var breytt eftir áfrýjun.

Brotin áttu sér stað frá 2009 til 2022, þegar Chelsea var í eigu rússneska ólígarkans Roman Abramovich. Hann dældi peningum inn í félagið með ólöglegum leiðum en hraktist úr eignarhaldi Chelsea eftir innrás Rússlands í Úkraínu árið 2022.

Þegar BlueCo, undir forystu Todd Boehly, keypti Chelsea árið 2022 tilkynnti félagið sjálft um brotin til enska knattspyrnusambandsins. Þess vegna slapp félagið við stigafrádrátt.

Roman Abramovich var stórtækur á félagaskiptamarkaðnum þegar hann átti Chelsea. Alex Livesey - Danehouse/Getty Images

UEFA hefur nú þegar sektað Chelsea í júlí 2023 um 8,6 miljónir punda fyrir sömu brot. Alls hefur Chelsea því greitt um 18,6 milljónir punda í sektir vegna þessa máls.

Í öðru aðskildu máli var Chelsea sektað um 10 milljónir punda í mars síðastliðnum fyrir brot á fjárhagsreglum sem áttu sér einnig stað í eigendatíð Abramovich.

Þau brot snerust aðallega um ólöglegar greiðslur til umboðsmanna. Tugir milljóna punda streymdu út úr félaginu, meðal annars til umboðsmanna Eden Hazard og þjálfarans Antonio Conte, án þess að greint væri frá því.

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