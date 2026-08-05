Gianni Infantino, forseti FIFA, er að berjast fyrir því að halda starfi sínu og virðist nú beita alls konar aðferðum til að tryggja sér áframhaldandi stuðning hjá knattspyrnusamböndum heimsins.
Nýjustu fréttir af útspili hins umdeilda forseta eru að hann hafi boðið Marokkó að halda úrslitaleik heimsmeistaramótsins í skiptum fyrir stuðning við sig. Þetta kemur fram í frétt hjá Times.
Forseti FIFA reynir að sannfæra lönd um að gefa út stuðningsyfirlýsingar á meðan þrýstingur eykst á hann að segja af sér. Kosið verður um forseta FIFA á næsta ársþingi sambandsins.
🔺EXCLUSIVEGianni Infantino offers Morocco World Cup final in exchange for supportFifa president is trying to persuade countries to issue statements of endorsement as pressure builds on him to resign✍️ @martynziegler https://t.co/mIqneURiqx— Times Sport (@TimesSport) August 5, 2026
🔺EXCLUSIVEGianni Infantino offers Morocco World Cup final in exchange for supportFifa president is trying to persuade countries to issue statements of endorsement as pressure builds on him to resign✍️ @martynziegler https://t.co/mIqneURiqx
Marokkó heldur næsta heimsmeistaramót með Spáni og Portúgal árið 2030 en það er ekki enn búið að ákveða hvar úrslitaleikurinn fer fram. Þar stendur baráttan fyrst og fremst á milli Spánar og Marokkó en Spánverjar gera kröfu um að fá þann heiður.
Samband Infantinos við marokkóska embættismenn hefur verið talið mikilvægur þáttur í samkeppninni milli Spánar og Marokkó um réttinn til að halda úrslitaleikinn. Forseti FIFA hefur hrósað fótboltamenningu Marokkó og ástríðufullum stuðningi þjóðarinnar við landslið sitt.
Tilboð Infantinos kemur í kjölfar krísufundar embættismanna FIFA, þar sem kröfur um afsögn hans hafa magnast vegna umdeildra áætlana hans um að selja hluti í heimsmeistaramótinu.
Marokkó stefnir að því að halda úrslitaleikinn á nýja Hassan II-leikvanginum í Casablanca, sem verður stærsti fótboltaleikvangur heims þegar hann verður fullbúinn, enda á hann að rúma 115 þúsund áhorfendur.