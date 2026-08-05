Konan sem á að rífa upp gengi Manchester United

Manchester United hefur góða reynslu af því í karlaliðinu sínu að sækja stjóra til Skotlands sem hafði gert sögulega hluti með lið þar í landi. Svo var það með Sir Alex Ferguson á sínum tíma og svo er það einnig með nýja stjóra kvennaliðs United.
United hefur nú staðfest að Eva Olid sé nýr knattspyrnustjóri kvennaliðsins. Hún hefur skrifað undir tveggja ára samning með möguleika á eins árs framlengingu. Eva var í fimm ár hjá Hearts, frá 2021 til 2026, þar sem hún tók liðið af botni deildarinnar og gerði það að meisturum.
Manchester United Women announce Eva Olid as their new head coach.The 40-year-old Spanish coach arrives after leading Hearts from the Scottish second tier to their first-ever Scottish Premier League title 🔴🇪🇸 pic.twitter.com/xUdWnTzaQP— B/R Football (@brfootball) August 5, 2026
Manchester United Women announce Eva Olid as their new head coach.The 40-year-old Spanish coach arrives after leading Hearts from the Scottish second tier to their first-ever Scottish Premier League title 🔴🇪🇸 pic.twitter.com/xUdWnTzaQP
Fyrrverandi stjóri Hearts tekur við af Marc Skinner, sem hætti störfum með gagnkvæmu samkomulagi á mánudaginn – mánuði áður en tímabilið í ensku úrvalsdeildinni hefst.
Eftir að hafa leitt Hearts til síns fyrsta skoska úrvalsdeildartitils á síðasta tímabili ákvað hin fertuga spænska Olid að yfirgefa Edinborg í sumar þegar samningur hennar rann út. Auk þess að tryggja sér fyrsta titilinn kom Olid Hearts einnig í sinn fyrsta bikarúrslitaleik en tapaði fyrir Rangers í skoska bikarnum árið 2024.
After five years in Edinburgh, Eva's ready to take the next step 🔏Watch our new head coach's first United interview ➡️ https://t.co/g8AJJMXFi0 pic.twitter.com/MQWPW7e5ol— Manchester United Women (@ManUtdWomen) August 5, 2026
After five years in Edinburgh, Eva's ready to take the next step 🔏Watch our new head coach's first United interview ➡️ https://t.co/g8AJJMXFi0 pic.twitter.com/MQWPW7e5ol
„Tækifærið til að verða aðalþjálfari kvennaliðs Manchester United er draumur sem rætist. Það eru þegar svo miklir hæfileikar í hópnum okkar og ég er spennt að vinna með leikmönnunum til að styðja þá við að nýta sína gríðarlegu möguleika,“ sagði Olid.
Það eru fjórar vikur á föstudaginn þar til United hefur leik í WSL á útivelli gegn London City Lionesses þann 4. september.
Hearts vann fleiri leiki og skoraði fleiri mörk en nokkurt annað lið á tímabilinu 2025-26.
From Barcelona to Manchester, via Houston and Edinburgh 💫Eva Olid's journey to United has been years in the making 📈https://t.co/9hjMUuwlcl— Manchester United Women (@ManUtdWomen) August 5, 2026
From Barcelona to Manchester, via Houston and Edinburgh 💫Eva Olid's journey to United has been years in the making 📈https://t.co/9hjMUuwlcl
Olid, sem kom til Edinborgar nánast óþekkt, umbreytti Hearts á þeim fimm árum sem hún var við stjórnvölinn. Hearts hefur aldrei verið eitt af stóru liðunum í Skotlandi. Þegar Olid fór í maí voru þau á toppnum.
Olid hefur einnig reynslu af því að þróa unga leikmenn, þar á meðal Husband-tvíburana Erin og Jess, sem báðar spiluðu sinn fyrsta leik undir hennar stjórn 15 ára gamlar, og United hefur gefið í skyn að þetta verði mikilvægt í nýju hlutverki hennar.
„Eva er hinn fullkomni þjálfari til að leiða okkur inn í nýtt og spennandi tímabil – hún deilir skuldbindingu okkar til að þróa spennandi heimamenn og unga leikmenn,“ sagði Matt Johnson, yfirmaður kvennaknattspyrnu hjá United.