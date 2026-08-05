Enski boltinn

Gamli West Ham-leikmaðurinn allt í öllu á sigri á Arsenal

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Pablo Fornals fagnar markinu sínu í sigrinum á Arsenal í Dublin í kvöld.
Pablo Fornals fagnar markinu sínu í sigrinum á Arsenal í Dublin í kvöld. AP/Brian Lawless

Englandsmeistarar Arsenal töpuðu 3-1 á móti spænska félaginu Real Betis í æfingarleik í Dublin í kvöld.

Gamli West Ham-leikmaðurinn Pablo Fornals var allt í öllu hjá Betis, því hann lagði upp tvö fyrstu mörkin og skoraði síðan það þriðja.

Rodrigo Riquelme kom Real Betis í 1-0 á 9. mínútu eftir stoðsendingu Fornals og Nelson Deossa bætti við öðru marki á 26. mínútu eftir aðra stoðsendingu Fornals.

Piero Hincapié minnkaði muninn í 2-1 á 32. mínútu með skalla eftir stoðsendingu nýja mannsins Christos Tzolis.

Pablo Fornals kom Betis í 3-1 á 43. mínútu eftir sendingu frá Nelson Deossa.

Staðan var því 3-1 í hálfleik en Mikel Arteta gerði margar breytingar í hálfleik. Ekki voru skoruð fleiri mörk.

Arsenal vann 4-1 sigur á spænska liðinu Girona í fyrsta æfingarleik sínum en liðið á eftir að mæta bæði Dortmund og Como fyrir leikinn á móti Manchester City um Samfélagsskjöldinn.

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