Gamli West Ham-leikmaðurinn allt í öllu á sigri á Arsenal

Englandsmeistarar Arsenal töpuðu 3-1 á móti spænska félaginu Real Betis í æfingarleik í Dublin í kvöld.
Gamli West Ham-leikmaðurinn Pablo Fornals var allt í öllu hjá Betis, því hann lagði upp tvö fyrstu mörkin og skoraði síðan það þriðja.
Rodrigo Riquelme kom Real Betis í 1-0 á 9. mínútu eftir stoðsendingu Fornals og Nelson Deossa bætti við öðru marki á 26. mínútu eftir aðra stoðsendingu Fornals.
Piero Hincapié minnkaði muninn í 2-1 á 32. mínútu með skalla eftir stoðsendingu nýja mannsins Christos Tzolis.
Pablo Fornals kom Betis í 3-1 á 43. mínútu eftir sendingu frá Nelson Deossa.
Staðan var því 3-1 í hálfleik en Mikel Arteta gerði margar breytingar í hálfleik. Ekki voru skoruð fleiri mörk.
Arsenal vann 4-1 sigur á spænska liðinu Girona í fyrsta æfingarleik sínum en liðið á eftir að mæta bæði Dortmund og Como fyrir leikinn á móti Manchester City um Samfélagsskjöldinn.