Uppgjörið: FH - KR 1-1 | Ótrúlegt að KR hafi ekki unnið Valur Páll Eiríksson skrifar 5. ágúst 2026 21:45 Hvernig kláruðum við ekki öll þessi færi? Velta leikmenn KR eflaust fyrir sér. Vísir/Guðmundur FH og KR skildu jöfn, 1-1, í 17. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld. FH er sem fyrr á botni deildarinnar og KR í þriðja sætinu. FH kom til leiks í dag hafandi ekki tapað í sjö leikjum og hafandi einnig haldið hreinu í síðustu þremur. Þrátt fyrir það sátu þeir á botni deildarinnar eftir sigur Þórs á Breiðabliki á Akureyri í gærkvöld. KR kom til leiks eftir 18 daga frá síðasta leik og fengu leikmenn liðsins sjö daga frí eftir 5-0 sigurinn sem KR vann á Stjörnunni fyrir þessum rúmu tveimur vikum síðan. Líkt og búast mátti við var leikmyndin á þá vegu að KR stýrði ferðinni á meðan FH freistaði þess að beita skyndisóknum. Mörkin létu á sér standa framan af og Luke Rae hafði þegar látið Jökul Andrésson verja frá sér í einu dauðafæri þegar honum tókst að koma KR yfir eftir rúmlega hálftíma leik. Luke Rae fagnar marki KR. Hann hefði átt að skora þrjú í viðbót í kvöld.Vísir/Guðmundur Galdur Guðmundsson slapp þá í gegn, FH-ingar vildu rangstöðu, en Galdur var á eigin vallarhelmingi þegar sendingin barst. Fyrirgjöf hans fór í Oliver Stefánsson, þaðan í hinn miðvörð FH, Ísak Óla Ólafsson, aftur í Oliver, hvaðan hann féll fyrir fætur Luke sem kom boltanum í netið af meters færi. Eiður Gauti Sæbjörnsson fékk dauðafæri strax í næstu sókn en Jökull var aftur á tánum í markinu. FH fékk tvo ágætis sénsa í fyrri hálfleiknum eftir skyndisóknir en þeir fóru forgörðum. Staðan var því 1-0 í hálfleik fyrir gestina úr Vesturbæ. Í byrjun síðari hálfleik fékk Luke Rae tvö dauðafæri einn gegn markverði til að tvöfalda forystu KR en bæði fóru forgörðum. Jökull Andrésson varði annað en hitt fór langt framhjá. KR var áfram sterkari aðilinn og fékk urmul færa sem ekki nýttust. Gestunum refsaðist fyrir þegar FH komst upp hægra megin og Arnór Borg Guðjohnsen átti skot að marki sem Halldór Snær varði út í teig hvar Kjartan Kári Halldórsson var mættur til að koma boltanum í netið á 62. mínútu. Lýsandi mynd úr leiknum. FH-ingar henda sér fyrir skot KR að marki.Vísir/Guðmundur Síðasta hálftímann voru KR-ingar líklegri og fengu fleiri færi til en Jökull var ávallt vandanum vaxinn í markinu. Ísak Óli Ólafsson, fyrirliði FH, bjargaði þá á línu á 90. mínútu frá Aroni Sigurðarsyni sem var metra frá marki. Barátta og vilji FH-inga til að kasta sér fyrir öll skot KR, sem töldu á fjórða tug, skilaði liðinu áttunda leiknum í röð án taps og mikilvægu stigi í botnbaráttunni. FH er sem fyrr á botni deildarinnar með 14 stig en Þór og KA eru þar fyrir ofan með 15 stig. KR er áfram í þriðja sæti deildarinnar og mistekst að komast fyrir Fram í annað sætið. KR er stigi frá Fram en átta á eftir toppliði Víkings. Atvik leiksins Björgun Ísaks Óla Ólafssonar á línu á ögurstundu er atvik leiksins. Þeir Oliver Stefánsson voru sem fyrr líkt og klettar í vörn FH sem reyndi sannarlega á í dag og hentu sér fyrir um það vil fimm skot hvor. Stjörnur og skúrkar Jökull Andrésson, markvörður FH, er maður leiksins. Luke Rae virtist ætla að verða hetja KR en endar eiginlega sem skúrkur vegna slakrar færanýtingar hans í leiknum, þó mark hans þýði að KR fari úr Krikanum með stig. Arnór Ingvi Traustason var frábær á miðju KR og Aron Sigurðarson skapaði usla að venju. Dómarinn Sigurður Hjörtur Þrastarson dæmdi leik kvöldsins eftir að hafa einnig þurft að dæma lungann úr leik Þórs og Breiðabliks í gær eftir meiðsli Vilhjálms Alvars Þórarinssonar. Sigurður Hjörtur komst vel frá sínu í kvöld. Stemning og umgjörð Tæplega 1.400 manns mættu í Krikann.Vísir/Guðmundur Mætingin hefur ekki verið frábær hjá FH í sumar en hún var með fínasta móti í kvöld, 1.357 létu sjá sig. Umgjörðin til fyrirmyndar með palli og tjaldi sem myndu vitaskuld nýtast betur ef sólin hefði skinið í Krikanum í kvöld. Stuðningssveit KR fjölmennti að venju og kyrjaði söngva frá upphafi leiks til enda. Heyrðist minna í heimamönnum, en þeir tóku við sér eftir að FH-ingar jöfnuðu. Jói Kalli: Óskar ósáttari en ég „Við vissum að KR-ingarnir eru með hörkulið, vel spilandi og gera sitt mjög vel í sóknarleiknum. Aron Sig er náttúrulega frábær. Við lentum aðeins í veseni með yfirtöluna þeirra, sérstaklega í fyrri hálfleiknum. Þeir gerðu sitt vel en að sama skapi var markið sem við fengum á okkur svolítið klaufalegt,“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, eftir leik kvöldsins. Jóhannes Karl öskrar sína menn áfram í kvöld.Vísir/Guðmundur „Við þurftum virkilega að hafa fyrir hlutunum, það er alveg klárt mál, við reyndum aðeins að aðlaga okkur í seinni hálfleiknum og það tókst ágætlega. Við vildum ekki leggjast alveg í einhverja lágvörn á móti þeim svo við þurftum að þora að pressa aðeins á þá og fengum nokkur fín upphlaup,“ segir Jóhannes. „Ég held að Óskar sé mikið ósáttari með þetta jafntefli en ég. ÚR því sem komið var er ég bara sáttur. Þetta var erfitt og ef KR nær forystu er þetta enn erfiðara gegn þeim. Alvöru karakter í strákunum í varnarleiknum gegn mjög góðu sóknarliði.“ Óskar Hrafn segir þetta hafa verið einn af þessum dögum. Boltinn vildi ekki inn.Vísir/Guðmundur „Við sýndum karakter og grimmd að komast fyrir skot og Jökull líka frábær í markinu.“ Aðspurður um framtíð Kjartans Kára Halldórssonar, sem er á leið í Víking samkvæmt heimildum Vísis, vildi Jóhannes lítið segja. „Hann er FH-ingur. Það er ekkert skrýtið að það séu lið sem vilji fá hann. Kjartan Kári er FH-ingur sem er samningsbundinn okkur. Það gæti breyst á morgun eða á næsta ári. En það er ekki í mínum höndum.“ Óskar Hrafn: Vinnum öll önnur lið með svona frammistöðu „Undir öllum öðrum kringumstæðum hefðum við átt að vinna þennan leik þægilega. Mér fannst við spila virkilega vel fyrir utan smá kafla í seinni hálfleik. Ég er mjög ánægður með orkuna, spilamennskuna og við sköpum okkur urmul af færum. En auðvitað er það þannig að það þarf að nýta þau og við supum seyðið af því í dag,“ segir Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, eftir leik. „Á miðað við færi og hvernig þessi leikur spilast þá á þetta í mínum huga aldrei að vera leikur. Það er bara ekki spurt að því. FH-ingar börðust eins og lífið lægi við. Virðingarverð frammistaða hjá FH-liðinu en ég væri pirraðri ef við hefðum spila verr.“ Hvernig er fyrir þjálfara að horfa upp á þetta, að allt gangi upp nema smiðshöggið? „Það er pirrandi. En þegar maður sér leikmennina vera að gera allt sem þeir geta, gefa sig 100 prósent í leikinn og trúir því sem þeir standa fyrir, þá eru bara sumir leikir stöngin út. Þá er bara ekki annað hægt en að segja góð frammistaða og því miður skilaði hún ekki þremur stigum í dag. En ef við spilum svona aftur vinnum við flest lið held ég,“ segir Óskar Hrafn. Besta deild karla FH KR Íslenski boltinn