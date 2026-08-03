Enski boltinn

Newcastle hafnar til­boði Arsenal í Guimaraes

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Bruno Guimaraes í leik með Newcastle á móti Arsenal þangað sem hann vill nú komast.
Bruno Guimaraes í leik með Newcastle á móti Arsenal þangað sem hann vill nú komast. Getty/Lee Parker

Newcastle hefur hafnað fyrsta tilboði Englandsmeistara Arsenal í brasilíska miðjumanninn Bruno Guimaraes en þetta kemur fram á Sky Sports.

Ensku meistararnir eru nú í beinum viðræðum við Newcastle um kaupsamning fyrir fyrirliða sinn. Arsenal ræðir nú innanhúss hvort leggja eigi fram endurbætt tilboð.

Guimaraes er á Spáni og á að mæta í æfingabúðir  Newcastle í La Manga á Spáni í dag.

Þessi 28 ára leikmaður sagði stjórnendum Newcastle í síðasta mánuði að hann vildi fara til Arsenal.

Newcastle vill að fyrirliðinn verði um kyrrt. Hann á tvö ár eftir af samningi sínum auk þess sem félagið hefur möguleika á að framlengja um þriðja árið.

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