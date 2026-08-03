Newcastle hefur hafnað fyrsta tilboði Englandsmeistara Arsenal í brasilíska miðjumanninn Bruno Guimaraes en þetta kemur fram á Sky Sports.
Ensku meistararnir eru nú í beinum viðræðum við Newcastle um kaupsamning fyrir fyrirliða sinn. Arsenal ræðir nú innanhúss hvort leggja eigi fram endurbætt tilboð.
🚨 Arsenal's opening bid for Bruno Guimaraes has been rejected by Newcastle. 🗣️ #AFC now finally in direct talks with #NUFC over a deal for their captain. 🇪🇸 Guimaraes is in Spain and travelling to report back for Newcastle’s pre-season camp in La Manga today. https://t.co/Nz8AeGmY1y— Keith Downie (@SkySports_Keith) August 3, 2026
🚨 Arsenal's opening bid for Bruno Guimaraes has been rejected by Newcastle. 🗣️ #AFC now finally in direct talks with #NUFC over a deal for their captain. 🇪🇸 Guimaraes is in Spain and travelling to report back for Newcastle’s pre-season camp in La Manga today. https://t.co/Nz8AeGmY1y
Guimaraes er á Spáni og á að mæta í æfingabúðir Newcastle í La Manga á Spáni í dag.
Þessi 28 ára leikmaður sagði stjórnendum Newcastle í síðasta mánuði að hann vildi fara til Arsenal.
Newcastle vill að fyrirliðinn verði um kyrrt. Hann á tvö ár eftir af samningi sínum auk þess sem félagið hefur möguleika á að framlengja um þriðja árið.
🚨 Newcastle United have turned down a new formal offer from Arsenal for Bruno Guimaraes as direct talks continue between the clubs.Negotiations remained advanced despite denials with add-ons under discussion.🤝 @alex_crook pic.twitter.com/rLLc9VbT3K— Ben Jacobs (@JacobsBen) August 3, 2026
🚨 Newcastle United have turned down a new formal offer from Arsenal for Bruno Guimaraes as direct talks continue between the clubs.Negotiations remained advanced despite denials with add-ons under discussion.🤝 @alex_crook pic.twitter.com/rLLc9VbT3K