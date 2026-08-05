Figo hraunar yfir Infantino Valur Páll Eiríksson skrifar 5. ágúst 2026 13:08 Luis Figo fer ófögrum orðum um Gianni Infantino, forseta FIFA. Samsett/EPA Knattspyrnugoðsögnin Luis Figo hefur greint frá því að Gianni Infantino, forseti FIFA, „verði að fara“. Þrýstingur eykst á forseta FIFA í skugga neyðarfundar sem hann hefur kallað til í dag. Figo fer í hóp með yfirstjórnendum innan íþróttarinnar sem gagnrýnda Infantino á meðan hann heldur kreppufund með háttsettum embættismönnum FIFA í dag eftir að hafa hætt við afar umdeilda áætlun um að selja einkahlutabréf í HM og öðrum stórmótum. Figo birti skoðanagrein sem Daily Mail birti fyrst en hefur verið fjallað um í erlendum miðlum í dag. Portúgalinn fór ekki í grafgötur um skoðun sína á forsetanum. Hann sagði hegðun Infantinos „lægstu, sviksamlegustu og huglausustu eiginhagsmunahegðun sem ég hef nokkurn tíma orðið vitni að.“ „Maðurinn sem myndi gera þetta – maðurinn sem myndi reyna að þvinga fram svona miklar breytingar bara til að auðga sjálfan sig og vini sína – er leifar úr fortíð íþróttarinnar og ætti ekki að eiga neinn þátt í framtíð hennar,“ skrifaði Portúgalinn. „Ég gæti skrifað tíu þúsund orð um vandamálin hjá FIFA. En lausnin þarf aðeins þrjú (fjögur): Infantino þarf að fara (e. Infantino must go),“ sagði hann. „Infantino hefur vanvirt embætti forseta FIFA sem hann lofaði að upphefja. Hann hefur logið, blekkt og reynt að rækta sitt eigið hreiður á kostnað leiksins sem hann á að þjóna,“ skrifaði Figo. Hugðist sjálfur verða forseti Luis Figo er 53 ára gamall og fótboltagoðsögn sem lék fyrir Sporting, Barcelona, Real Madrid og Inter Milan á ferlinum. Hann vann fjóra La Liga titla, Meistaradeildarbikar og Gullknöttinn, sem besti leikmaður heims. Today I join others from across our game and call for Gianni Infantino to resign as FIFA President.Infantino has debased the office that he promised to elevate. He has lied, deceived and tried to feather his own nest at the expense of the game he is supposed to serve. He has…— Luís Figo (@LuisFigo) August 5, 2026 Figo var stjórnandi hjá Inter Milan um hríð eftir að leikmannaferlinum lauk og hugðist bjóða sig fram sem forseti FIFA gegn Sepp Blatter árið 2015 áður en hann hætti við þær áætlanir. Blatter var vísað úr starfi vegna skandals sem skók sambandið ári síðar og Infantino tók við. FIFA Mest lesið Skoða hvort keppendur séu að stækka brjóstin með púðum Sport Infantino boðar neyðarfund Fótbolti United ekki lengi þjálfaralaust Enski boltinn Fór á fyllerí og missti fyrirliðastöðuna Sport Æfir blindandi og skýtur á eigandann Sport Seldur fyrir metverð og mætir ekki Val Fótbolti Salah mættur til Tyrklands Fótbolti „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Íslenski boltinn Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham Enski boltinn Fór grátandi af velli Sport Fleiri fréttir Figo hraunar yfir Infantino Hlín vann systraslaginn Real nálgast samkomulag um Diomandé Salah mættur til Tyrklands Seldur fyrir metverð og mætir ekki Val Sjáðu markið sem lyfti Þór af botninum Diljá með tvennu í öruggum Evrópusigri Umdeildasti maður sumarsins orðaður við Tottenham FH fær danskan framherja Spenntur að mæta KR í fyrsta sinn Liverpool vill að minnsta kosti tvo leikmenn PSG United ekki lengi þjálfaralaust „Okkar lang slakasti hálfleikur síðan ég tók við“ Mudryk fær séns til að sanna sig á ný „Það er erfitt að eiga við okkur“ Infantino boðar neyðarfund Trabzonspor í formlegum viðræðum við Salah „Þetta er búið, við erum góðir“ Dýrust í sögu ensku deildarinnar Sakar Infantino um fjárkúgun Þór - Breiðablik 1-0 | Spyrntu sér frá botninum með sætum sigri Sjáðu Blika klúðra fjórum vítum Þúsundir syrgðu Baresi „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Stefán Teitur er nýr fyrirliði Hannover Arsenal nálgast kaup á Guimaraes HM hetjan fékk magnaðar móttökur hjá nýju liði Paredes hleypti öllu aftur í bál og brand Uppgjörið: Breiðablik - Aktobe 1-3| Klúðruðu öllum fjórum vítaspyrnunum Wenger tjáir sig loks: Segist ekkert hafa vitað af áætlunum Infantinos Sjá meira