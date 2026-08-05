Fótbolti

Figo hraunar yfir Infantino

Valur Páll Eiríksson skrifar
Luis Figo fer ófögrum orðum um Gianni Infantino, forseta FIFA.
Luis Figo fer ófögrum orðum um Gianni Infantino, forseta FIFA. Samsett/EPA

Knattspyrnugoðsögnin Luis Figo hefur greint frá því að Gianni Infantino, forseti FIFA, „verði að fara“. Þrýstingur eykst á forseta FIFA í skugga neyðarfundar sem hann hefur kallað til í dag.

Figo fer í hóp með yfirstjórnendum innan íþróttarinnar sem gagnrýnda Infantino á meðan hann heldur kreppufund með háttsettum embættismönnum FIFA í dag eftir að hafa hætt við afar umdeilda áætlun um að selja einkahlutabréf í HM og öðrum stórmótum.

Figo birti skoðanagrein sem Daily Mail birti fyrst en hefur verið fjallað um í erlendum miðlum í dag. Portúgalinn fór ekki í grafgötur um skoðun sína á forsetanum.

Hann sagði hegðun Infantinos „lægstu, sviksamlegustu og huglausustu eiginhagsmunahegðun sem ég hef nokkurn tíma orðið vitni að.“

„Maðurinn sem myndi gera þetta – maðurinn sem myndi reyna að þvinga fram svona miklar breytingar bara til að auðga sjálfan sig og vini sína – er leifar úr fortíð íþróttarinnar og ætti ekki að eiga neinn þátt í framtíð hennar,“ skrifaði Portúgalinn.

„Ég gæti skrifað tíu þúsund orð um vandamálin hjá FIFA. En lausnin þarf aðeins þrjú (fjögur): Infantino þarf að fara (e. Infantino must go),“ sagði hann.

„Infantino hefur vanvirt embætti forseta FIFA sem hann lofaði að upphefja. Hann hefur logið, blekkt og reynt að rækta sitt eigið hreiður á kostnað leiksins sem hann á að þjóna,“ skrifaði Figo.

Hugðist sjálfur verða forseti

Luis Figo er 53 ára gamall og fótboltagoðsögn sem lék fyrir Sporting, Barcelona, Real Madrid og Inter Milan á ferlinum. Hann vann fjóra La Liga titla, Meistaradeildarbikar og Gullknöttinn, sem besti leikmaður heims.

Figo var stjórnandi hjá Inter Milan um hríð eftir að leikmannaferlinum lauk og hugðist bjóða sig fram sem forseti FIFA gegn Sepp Blatter árið 2015 áður en hann hætti við þær áætlanir.

Blatter var vísað úr starfi vegna skandals sem skók sambandið ári síðar og Infantino tók við.

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