Manchester United vann 2-1 sigur á spænska stórliðinu Atlético Madrid í æfingarleik um verslunarmannahelgina en leiksins verður þó minnst sérstaklega fyrir skiptingu í seinni hálfleik.
Vera fimmtán ára tánings í liðinu varð til þess að Manchester United þurfti tvískiptan búningsklefa á Jarðarberjaleikvanginum í Stokkhólmi, Strawberry Arena, þar sem leikurinn fór fram.
Bryan Mbeumo tryggði United sigur með tveimur mörkum en það þótti einnig fréttnæmt þegar knattspyrnustjórinn Michael Carrick skipti hinum fimmtán ára gamla JJ Gabriel inn á völlinn í seinni hálfleik. Strákurinn fékk að spila síðustu átta mínúturnar.
Mikil eftirvænting hefur myndast í kringum þennan unga leikmann síðastliðna tólf mánuði, en hann hefur margsinnis verið boðaður til æfinga með aðalliðinu á þessum tíma.
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Hann skoraði 26 mörk í 26 leikjum í U-18 ensku úrvalsdeildinni og stjórinn hans, Darren Fletcher, studdi þá ákvörðun að velja hann í undirbúningstímabilið með aðalliðinu.
Gabriel var skilinn eftir heima þegar United hóf sumarið gegn Wrexham í Helsinki í Finnlandi en var í hópnum í leiknum á móti Rosenborg í Noregi. Þótt þessi efnilegi leikmaður hafi setið á bekknum sem ónotaður varamaður var reynslan af því að vera í leikmannahópi aðalliðsins samt sem áður risastórt skref fram á við.
Nú fékk hann að spila aðeins 15 ára og 299 daga gamall og varð þar með yngsti leikmaðurinn til að spila fyrir United, þótt um óopinberan leik sé að ræða sem mun ekki teljast til metanna.
Þessi ungi leikmaður virtist ótrúlega öruggur með boltann í stuttri innkomu sinni og sýndi hæfileika sem hafa fengið marga til að lýsa Gabriel sem einu mesta efni sinnar kynslóðar.
Til að JJ Gabriel gæti tekið þátt í þessum leik þurfti Manchester United aukaaðstöðu utan búningsklefa liðsins því strákurinn mátti ekki klæða sig meðal hinna leikmanna liðsins. Blaðamaður Verdens Gang fékk að kíkja í klefa United og sjá enn fremur hvar hinn fimmtán ára gamli Gabriel þurfti að klæða sig en þetta má sjá hér fyrir neðan.
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Gabriel verður ekki 16 ára fyrr en í október og er nú þegar að gera hluti sem enginn hefur gert áður. Enginn 15 ára leikmaður hefur nokkru sinni spilað keppnisleik fyrir Manchester United, sem opnar dyrnar fyrir Gabriel til að slá félagsmetið á næstu mánuðum.
Gabriel var of ungur til að spila í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili – reglur keppninnar komu í veg fyrir frumraun hans þar sem hann var enn 14 ára þegar tímabilið hófst – en það er ekki útilokað að hann gæti tekið þátt í keppnisleik með aðalliðinu einhvern tíma á tímabilinu 2026–27.
Til að verða yngsti leikmaður í sögu félagsins þyrfti hann að komast inn á völlinn fyrir 25. október og slá þar með áratugagamalt met markvarðarins heitins David Gaskell – 16 ára og 19 daga – frá árinu 1956.
Líklegra er að tækifæri til þess gefist á fyrstu stigum deildabikarsins eða jafnvel í Meistaradeildinni, þar sem leikir í síðarnefndu Evrópukeppninni eru yfirleitt tæknilegri en líkamlegri og því rólegra umhverfi til að gefa nýjum hæfileikum tækifæri.