Enski boltinn

Mudryk fær séns til að sanna sig á ný

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Mykhailo Mudryk er mættur aftur í Chelsea treyjuna.
Mykhailo Mudryk er mættur aftur í Chelsea treyjuna. Asuka Chan/Eurasia Sport Images/Getty Images

Mykhailo Mudryk gæti spilað sinn fyrsta leik fyrir Chelsea í tæp tvö ár þegar liðið mætir Juventus í æfingaleik á morgun.

Leikbanni úkraínska framherjans fyrir brot á lyfjareglum var skyndilega aflétt síðasta föstudag. Alþjóðalyfjaeftirlitið breytti reglum sínum og Mudryk var sleppt lausum því magnið af meldóníum sem fannst í blóðsýni hans árið 2024 er undir nýjum refsiþröskuldi.

Mudryk hefur ekki spilað fótboltaleik síðan í nóvember 2024 en ferðaðist til Hong Kong um helgina og gæti snúið aftur á völlinn á morgun.

„Já, hann gæti spilað. Kannski ekki níutíu mínútur, það er of snemmt í það, en hann verður valinn í hópinn og gæti spilað.

Hann æfði í gær, eftir að hafa komið beint á hótelið af flugvellinum. Þannig að gærdagurinn snerist mest um að fá tilfinningu fyrir öllu, að snúa aftur á æfingu og sjá hvernig formið er,“ sagði Xabi Alonso, þjálfari Chelsea, á blaðamannafundi í dag.

Samkvæmt umfjöllun BBC er Mudryk mjög ánægður með viðmót Chelsea meðan hann var í banni og sjálfur er hann sagður hafa lagt mikið á sig til að halda sér í formi. Mudryk mátti ekki æfa með liðinu á meðan banninu stóð en hann leigði æfingasvæði sjöundu deildar liðsins Uxbridge FC og réði sér einkaþjálfara til aðstoðar auk markmanns til að standa á milli stanga.

Mudryk mun fá tækifæri til að sanna sig fyrir Xabi Alonso og þjálfarateymi hans en Chelsea skoðar líka möguleikann á því að lána hann út. Coventry og fleiri félög í ensku úrvalsdeildinni eru sögð áhugasöm en Mudryk gæti einnig farið til Strasbourg, systurfélags Chelsea.

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