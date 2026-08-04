Mudryk fær séns til að sanna sig á ný Ágúst Orri Arnarson skrifar 4. ágúst 2026 22:00 Mykhailo Mudryk er mættur aftur í Chelsea treyjuna. Asuka Chan/Eurasia Sport Images/Getty Images Mykhailo Mudryk gæti spilað sinn fyrsta leik fyrir Chelsea í tæp tvö ár þegar liðið mætir Juventus í æfingaleik á morgun. Leikbanni úkraínska framherjans fyrir brot á lyfjareglum var skyndilega aflétt síðasta föstudag. Alþjóðalyfjaeftirlitið breytti reglum sínum og Mudryk var sleppt lausum því magnið af meldóníum sem fannst í blóðsýni hans árið 2024 er undir nýjum refsiþröskuldi. Mudryk hefur ekki spilað fótboltaleik síðan í nóvember 2024 en ferðaðist til Hong Kong um helgina og gæti snúið aftur á völlinn á morgun. „Já, hann gæti spilað. Kannski ekki níutíu mínútur, það er of snemmt í það, en hann verður valinn í hópinn og gæti spilað. Hann æfði í gær, eftir að hafa komið beint á hótelið af flugvellinum. Þannig að gærdagurinn snerist mest um að fá tilfinningu fyrir öllu, að snúa aftur á æfingu og sjá hvernig formið er,“ sagði Xabi Alonso, þjálfari Chelsea, á blaðamannafundi í dag. Samkvæmt umfjöllun BBC er Mudryk mjög ánægður með viðmót Chelsea meðan hann var í banni og sjálfur er hann sagður hafa lagt mikið á sig til að halda sér í formi. Mudryk mátti ekki æfa með liðinu á meðan banninu stóð en hann leigði æfingasvæði sjöundu deildar liðsins Uxbridge FC og réði sér einkaþjálfara til aðstoðar auk markmanns til að standa á milli stanga. Mudryk mun fá tækifæri til að sanna sig fyrir Xabi Alonso og þjálfarateymi hans en Chelsea skoðar líka möguleikann á því að lána hann út. Coventry og fleiri félög í ensku úrvalsdeildinni eru sögð áhugasöm en Mudryk gæti einnig farið til Strasbourg, systurfélags Chelsea. Chelsea FC Enski boltinn Mest lesið „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Íslenski boltinn Infantino boðar neyðarfund Fótbolti Kristall sá til þess að viðtalið fór aldrei í loftið Fótbolti Þór - Breiðablik 1-0 | Spyrntu sér frá botninum með sætum sigri Íslenski boltinn Mögnuð tilþrif Íslendingsins unga vekja athygli Handbolti Sakar Infantino um fjárkúgun Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik - Aktobe 1-3| Klúðruðu öllum fjórum vítaspyrnunum Íslenski boltinn UFC tapaði 3,7 milljörðum á bardagakvöldinu í Hvíta húsinu Sport Sjáðu Blika klúðra fjórum vítum Fótbolti UFC-bardagakappi lést í svefni Sport Fleiri fréttir United ekki lengi þjálfaralaust Mudryk fær séns til að sanna sig á ný „Þetta er búið, við erum góðir“ Dýrust í sögu ensku deildarinnar Arsenal nálgast kaup á Guimaraes Metfjöldi nýrra þjálfara Henderson genginn í raðir Chelsea Chelsea kaupir strákinn sem Bellingham sló og skoraði á móti Íslandi Sjáðu mörkin og kennslustundina sem Liverpool fékk frá Leeds í seinni Newcastle hafnar tilboði Arsenal í Guimaraes Mátti ekki klæða sig við hlið hinna leikmanna Man. Utd. Þjálfari Man Utd hættir mánuði fyrir mót Finnst Maresca vera fullkominn fyrir City Hló er hann var spurður út í Vinícius Júnior „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Arbeloa sækir fyrrum lærisveina úr akademíu Real Madrid Telur að Vinícius Júnior sé að spila með Arsenal Chelsea kaupir Lacroix fyrir rúmlega fimmtíu milljónir punda Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Dyche segir að Heiðar hafi verið sá lélegasti á æfingum Liverpool undirbýr viðræður við PSG um Barcola Sjá meira