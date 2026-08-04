Dominik Szoboszlai segist hafa átt gott samtal við Curtis Jones og Kostas Tsimikas í kjölfar rifrildis sem þeir áttu eftir leik Liverpool og Leeds á dögunum.
Eftir 1-0 sigur gegn Wrexham í síðustu viku sáust Szoboszlai, Jones og Tsimikas rífast. Szoboszlai hafði verið fyrirliði Liverpool í leiknum og gefið Tsimikas fyrirliðabandið þegar hann fór út af. Jones virtist eiga upptökin að rifrildinu og var sagður ósáttur við að hafa ekki fengið bandið, sem Tsimikas kastaði í jörðina þegar hann svaraði honum.
„Það var aldrei neinn ágreiningur milli okkar þriggja. Við ræddum hlutina bara inni á vellinum. Það voruð þið [blaðamenn] sem blésuð hlutina upp úr samhengi. Næst pössum við að fara inn í klefa. Það var enginn reiður við neinn. Þetta er búið, við erum góðir,“ sagði Szoboszlai sem er í hlutverki fyrirliða í stað Virgil van Dijk í æfingaferð Liverpool í Bandaríkjunum.
Szoboszlai sagði nýjan þjálfara liðsins, Andoni Iraola, ekki búinn að ræða við hann um stöðu varafyrirliða eftir að Andy Robertson fór til Tottenham og Mohamed Salah rann út á samningi.
„Nei það hefur ekkert samtal átt sér stað. Við erum auðvitað með Virgil sem fyrirliða. Svo er Ali [Alisson Becker]. Við erum með Joe Gomez. Við þurfum ekkert að eiga neitt samtal. Ali er ekki hér og Joe er meiddur. Ég var mjög stoltur að fá fyrirliðabandið og við sjáum bara hvað gerist. Þetta er ekki mitt val en þetta er ekki ákveðið.“