Kristall sá til þess að viðtalið fór aldrei í loftið Aron Guðmundsson skrifar 4. ágúst 2026 11:03 Kristall Máni gerði sínum gamla þjálfara grikk þegar að Brann tók á móti Rosenborg í norsku úrvalsdeildinni um nýliðna helgi. Vísir/Samsett Viðtalsmaður TV 2 í Noregi náði að grípa aðstoðarþjálfara Freys Alexanderssonar hjá Rosenborg í viðtal á versta tíma þegar að liðið heimsótti Brann í norsku úrvalsdeildinni um nýliðna helgi. Boðið er upp á nýjung í norska boltanum þetta tímabilið þar sem gefst tækifæri á því að grípa aðstoðarþjálfara liða í viðtal á meðan á leik stendur. Slíkt var gert í viðureign Brann og Rosenborg um nýliðna helgi en þar fór Freyr Alexandersson með lærisveina sína í Rosenborg á sinn gamla heimavöll. Þegar að leikar stóðu 2-1 Rosenborg í vil þegar að rétt um stundarfjórðungur eftir lifði leiks var aðstoðarþjálfari Rosenborg, Jonathan Hartmann, gripinn í viðtal en viðtalið stóð ekki lengi yfir. Kristall Máni Ingason, leikmaður Brann sem Freyr fékk til félagsins á sínum tíma, sá til þess með því að skora jöfnunarmark. Viðtalið við Hartmann var ekki sýnt í beinni útsendingu en nú hefur atburðarásin verið sýnd í myndbandi á samfélagsmiðlum og má sjá hér. Leiknum lauk með 3-2 sigri Brann en Kristian Eriksen skoraði sigurmarkið fyrir heimamenn í uppbótartíma. Um fyrsta tap Rosenborg undir stjórn Freys Alexanderssonar var að ræða. Rosenborg vermir 10.sæti norsku úrvalsdeildarinnar með 18 stig þegar að fimmtán umferðir hafa verið leiknar. Brann er í 6.sæti með 22 stig en hefur leikið einum leik meira en Rosenborg. Norski boltinn Mest lesið UFC-bardagakappi lést í svefni Sport Fimmtán ára strákur skotinn til bana í miðjum leik fyrir mistök Fótbolti Williams-systurnar gera aðra tilraun að endurkomu Sport Viðurkennir að VAR hafi misst af því þegar leikmaður Brann sýndi puttann Fótbolti „Vorum miklu betri allan tímann“ Fótbolti Mun Mount verða lausnin fyrir Manchester United? Fótbolti Viktor Gísli framlengir við Barcelona Handbolti Kristall sá til þess að viðtalið fór aldrei í loftið Fótbolti Vann Einvígið á Nesinu annað árið í röð Golf Venni vann í Noregi en venst því ekki að vera Noregsmeistari Sport Fleiri fréttir Kristall sá til þess að viðtalið fór aldrei í loftið FIFA segir ekkert til í fréttum af neyðarsímtölum Infantinos til Trumps Metfjöldi nýrra þjálfara Viðurkennir að VAR hafi misst af því þegar leikmaður Brann sýndi puttann Gunnar Vatnhamar sagður á förum frá Víkingi Sjáðu alla dramatíkina á Hlíðarenda Semenyo spenntur fyrir því að starfa undir nýja þjálfaranum Mun Vini fara til Arsenal ef hann semur ekki við Real Madrid? „Vorum miklu betri allan tímann“ „Sigurinn var innan seilingar“ Uppgjörið: Valur - Stjarnan 2-3 | Örvar tryggði langþráðan og mikilvægan sigur Mun Mount verða lausnin fyrir Manchester United? Missti toppsætið eftir svekkjandi tap Situr á botni deildarinnar eftir að hafa verið tekinn af velli Viktor Bjarki framlengir í Kaupmannahöfn Tottenham hefur áhuga á að fá Gakpo Fær samning fram yfir næsta heimsmeistaramót Henderson genginn í raðir Chelsea Grótta sótti þrjú stig á Ísafjörð og vandræði Vestra halda áfram Chelsea kaupir strákinn sem Bellingham sló og skoraði á móti Íslandi Infantino sagður biðla til Trump um hjálp Heldur brasið áfram á Brazell í Bestu deildinni? Fimmtán ára strákur skotinn til bana í miðjum leik fyrir mistök Sjáðu mörkin og kennslustundina sem Liverpool fékk frá Leeds í seinni Víkingar og Valsarar vita nú hvað bíður þeirra í Evrópu Newcastle hafnar tilboði Arsenal í Guimaraes „Íslenski Haaland“ með þrennu í fyrsta leik Mátti ekki klæða sig við hlið hinna leikmanna Man. Utd. England dregur stuðning sinn við Infantino til baka Svona er hægt að koma Infantino frá völdum Sjá meira