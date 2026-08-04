Fótbolti

Kristall sá til þess að við­talið fór aldrei í loftið

Aron Guðmundsson skrifar
Kristall Máni gerði sínum gamla þjálfara grikk þegar að Brann tók á móti Rosenborg í norsku úrvalsdeildinni um nýliðna helgi.
Kristall Máni gerði sínum gamla þjálfara grikk þegar að Brann tók á móti Rosenborg í norsku úrvalsdeildinni um nýliðna helgi. Vísir/Samsett

Viðtals­maður TV 2 í Noregi náði að grípa að­stoðarþjálfara Freys Alexanders­sonar hjá Rosen­borg í við­tal á versta tíma þegar að liðið heimsótti Brann í norsku úr­vals­deildinni um nýliðna helgi.

Boðið er upp á nýjung í norska boltanum þetta tímabilið þar sem gefst tækifæri á því að grípa aðstoðarþjálfara liða í viðtal á meðan á leik stendur.

Slíkt var gert í viðureign Brann og Rosenborg um nýliðna helgi en þar fór Freyr Alexandersson með lærisveina sína í Rosenborg á sinn gamla heimavöll. 

Þegar að leikar stóðu 2-1 Rosenborg í vil þegar að rétt um stundarfjórðungur eftir lifði leiks var aðstoðarþjálfari Rosenborg, Jonathan Hartmann, gripinn í viðtal en viðtalið stóð ekki lengi yfir. 

Kristall Máni Ingason, leikmaður Brann sem Freyr fékk til félagsins á sínum tíma, sá til þess með því að skora jöfnunarmark. 

Viðtalið við Hartmann var ekki sýnt í beinni útsendingu en nú hefur atburðarásin verið sýnd í myndbandi á samfélagsmiðlum og má sjá hér. 

Leiknum lauk með 3-2 sigri Brann en Kristian Eriksen skoraði sigurmarkið fyrir heimamenn í uppbótartíma. 

Um fyrsta tap Rosenborg undir stjórn Freys Alexanderssonar var að ræða. Rosenborg vermir 10.sæti norsku úrvalsdeildarinnar með 18 stig þegar að fimmtán umferðir hafa verið leiknar. Brann er í 6.sæti með 22 stig en hefur leikið einum leik meira en Rosenborg. 

Norski boltinn

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