Enska úrvalsdeildarfélagið Chelsea hefur staðfest kaupin á Valentin Barco frá franska félaginu Strasbourg.
Þessi 21 árs gamli argentínski landsliðsmaður spilar á miðjunni og hefur skrifað undir samning við Lundúnafélagið til ársins 2033. Barco kostar Chelsea fjörutíu milljónir evra eða um 5,7 milljarða íslenskra króna.
Our newest addition. 👊 pic.twitter.com/0K2N9YJ4KJ— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 2, 2026
Our newest addition. 👊 pic.twitter.com/0K2N9YJ4KJ
Barco, sem lék með Brighton áður en hann fór í frönsku úrvalsdeildina, var í HM-hópi Argentínu sem komst í úrslitaleikinn í síðasta mánuði.
Hann var ónotaður varamaður í 2-1 sigri Argentínu á Englandi í undanúrslitum en komst í fréttirnar fyrir illdeilur við Jude Bellingham eftir leik.
Barco sást hlaupa inn á völlinn og fagna framan í enska leikmenn eftir jöfnunarmark Enzo Fernandez.
Chelsea have signed Valentin Barco - the Argentina player Jude Bellingham slapped on the back of the head at the World Cup 😅 The 22-year-old arrives from Strasbourg on a deal until 2033. pic.twitter.com/gDYXbiNUWg— Match of the Day (@BBCMOTD) August 2, 2026
Chelsea have signed Valentin Barco - the Argentina player Jude Bellingham slapped on the back of the head at the World Cup 😅 The 22-year-old arrives from Strasbourg on a deal until 2033. pic.twitter.com/gDYXbiNUWg
Eftir leikinn sást Bellingham slá þann argentínska aftan í hnakkann.
Barco mun ganga til liðs við hóp Xabi Alonso eftir lögbundið frí sitt í kjölfar heimsmeistaramótsins.
Barco var með 2 mörk og 4 stoðsendingar í 27 leikjum í frönsku deildinni á síðustu leiktíð og alls 3 mörk og 9 stoðsendingar í 43 leikjum í öllum keppnum.
Hann fékk bara 19 mínútur samanlagt í úrslitakeppni HM sem komu allar á móti Jórdaníu en Barco skoraði aftur á móti tvö mörk í þremur undirbúningsleikjum, þar af fyrsta markið í 3-0 sigri á Íslandi.
Chelsea have completed the signing of Valentin Barco from sister club Strasbourg on a seven-year contract.The 22-year-old Argentina international, who previously made six Premier League appearances for Brighton, has been signed following the exit of Marc Cucurella to Real… pic.twitter.com/S7WJU9Ga5H— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 2, 2026
Chelsea have completed the signing of Valentin Barco from sister club Strasbourg on a seven-year contract.The 22-year-old Argentina international, who previously made six Premier League appearances for Brighton, has been signed following the exit of Marc Cucurella to Real… pic.twitter.com/S7WJU9Ga5H