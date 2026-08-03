Enski boltinn

Chelsea kaupir strákinn sem Bellingham sló og skoraði á móti Ís­landi

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Valentin Barco fagnar marki sínu á móti íslenska landsliðinu skömmu fyrir heimsmeistaramótið.
Valentin Barco fagnar marki sínu á móti íslenska landsliðinu skömmu fyrir heimsmeistaramótið. Getty/Omar Vega

Enska úrvalsdeildarfélagið Chelsea hefur staðfest kaupin á Valentin Barco frá franska félaginu Strasbourg.

Þessi 21 árs gamli argentínski landsliðsmaður spilar á miðjunni og hefur skrifað undir samning við Lundúnafélagið til ársins 2033. Barco kostar Chelsea fjörutíu milljónir evra eða um 5,7 milljarða íslenskra króna.

Barco, sem lék með Brighton áður en hann fór í frönsku úrvalsdeildina, var í HM-hópi Argentínu sem komst í úrslitaleikinn í síðasta mánuði.

Hann var ónotaður varamaður í 2-1 sigri Argentínu á Englandi í undanúrslitum en komst í fréttirnar fyrir illdeilur við Jude Bellingham eftir leik.

Barco sást hlaupa inn á völlinn og fagna framan í enska leikmenn eftir jöfnunarmark Enzo Fernandez.

Eftir leikinn sást Bellingham slá þann argentínska aftan í hnakkann.

Barco mun ganga til liðs við hóp Xabi Alonso eftir lögbundið frí sitt í kjölfar heimsmeistaramótsins.

Barco var með 2 mörk og 4 stoðsendingar í 27 leikjum í frönsku deildinni á síðustu leiktíð og alls 3 mörk og 9 stoðsendingar í 43 leikjum í öllum keppnum.

Hann fékk bara 19 mínútur samanlagt í úrslitakeppni HM sem komu allar á móti Jórdaníu en Barco skoraði aftur á móti tvö mörk í þremur undirbúningsleikjum, þar af fyrsta markið í 3-0 sigri á Íslandi.

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