Enski boltinn

„Versta á­kvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Parið Tom Holland og Zendaya.
Parið Tom Holland og Zendaya. Getty/ Cindy Ord

Leikarinn Tom Holland er mikill fótboltaáhugamaður. Hann er stuðningsmaður Tottenham, sem hann segir vera mistök.

Holland er hvað þekktastur fyrir leik sinn á Peter Parker, Spiderman, í kvikmyndum Marvel. Ný slík mynd, Spider-Man, Brand New Day, kom út nýverið.

Holland er frá Lundúnum og bræður hans styðja ýmist Tottenham eða Arsenal. Hann ákvað að standa með einum þeirra og styðja Spurs, sem hann segir mistök.

„Bróðir minn, Harry, var fyrstur til að velja sér félag til að styðja. Hann vildi ekki styðja Chelsea, Arsenal eða United því hann vildi ekki vera frægðarsinni (e. glory hunter),“ sagði Holland í viðtali nýverið.

„Þegar bróðir minn, Sam, sagði að hann myndi líka styðja Tottenham, sagði Harry við hann: „Ekki gera það! Veldu annað félag“. Sam valdi Arsenal í staðinn og Paddy fylgdi í kjölfarið. Ég gat ekki skilið Harry eftir einan, svo ég valdi Tottenham.“

„Þetta er líklega ein versta ákvörðun sem ég hef tekið.“

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