Leikarinn Tom Holland er mikill fótboltaáhugamaður. Hann er stuðningsmaður Tottenham, sem hann segir vera mistök.
Holland er hvað þekktastur fyrir leik sinn á Peter Parker, Spiderman, í kvikmyndum Marvel. Ný slík mynd, Spider-Man, Brand New Day, kom út nýverið.
Holland er frá Lundúnum og bræður hans styðja ýmist Tottenham eða Arsenal. Hann ákvað að standa með einum þeirra og styðja Spurs, sem hann segir mistök.
Tom Holland says he made the biggest mistake by becoming a Tottenham fan“My brother Harry was the first person to pick a club to support.”“He didn’t want to support Chelsea, Arsenal, or United because he didn’t want to be a glory hunter.”“When my brother Sam said he’d… pic.twitter.com/jQqqzIdmc8— _Chase😈 (@Ankara_inc) July 31, 2026
Tom Holland says he made the biggest mistake by becoming a Tottenham fan“My brother Harry was the first person to pick a club to support.”“He didn’t want to support Chelsea, Arsenal, or United because he didn’t want to be a glory hunter.”“When my brother Sam said he’d… pic.twitter.com/jQqqzIdmc8
„Bróðir minn, Harry, var fyrstur til að velja sér félag til að styðja. Hann vildi ekki styðja Chelsea, Arsenal eða United því hann vildi ekki vera frægðarsinni (e. glory hunter),“ sagði Holland í viðtali nýverið.
„Þegar bróðir minn, Sam, sagði að hann myndi líka styðja Tottenham, sagði Harry við hann: „Ekki gera það! Veldu annað félag“. Sam valdi Arsenal í staðinn og Paddy fylgdi í kjölfarið. Ég gat ekki skilið Harry eftir einan, svo ég valdi Tottenham.“
„Þetta er líklega ein versta ákvörðun sem ég hef tekið.“