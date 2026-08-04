Aron Einar Gunnarsson ritar kveðju til Þórsara eftir skyndilegt brotthvarf hans frá uppeldisfélaginu eftir afar stutt stopp. Hann segir ákvörðunina, að fara frá félaginu og halda aftur til Katar, þá erfiðustu sem hann hefur tekið á ferlinum.
Aron Einar spilaði aðeins einn leik með Þór Akureyri í heimkomunni í Bestu deildinni í þetta skiptið.
Í þeim leik vann Þór sigur gegn ríkjandi Íslandsmeisturum Víkings Reykjavíkur á heimavelli.
Það reyndist eini leikur Arons Einars með félaginu á þessu tímabili því stuttu eftir að hann hélt aftur heim á Akureyri barst tilboð frá Katar sem hann gat ekki hafnað.
„Hlutirnir gerðust alltof hratt í erfiðustu ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum – að fara aftur til Katar eftir aðeins einn leik með Þór í þetta skipti. Margt spilar þar inn í sem við förum yfir á pallinum við Hamar við gott tækifæri,“ segir Aron Einar í kveðju sem birtist á vef Akureyri.net í dag.
Hann ætlar sér að klára ferilinn með sínu fólki á Akureyri.
„Ég náði styttra stoppi en ég átti von á, fékk tilboð í kringum Víkingsleikinn og náði ekki að njóta mín eftir hann, en þetta kemur ekki fyrir aftur þegar ég kem heim. Þegar ég kem heim næst verður það til þess að klára ferilinn með mínu fólki.“
Kveðja Arons Einars í heild sinni:
Sælir mínir kæru Þórsarar!
Hlutirnir gerðust alltof hratt í erfiðustu ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum – að fara aftur til Katar eftir aðeins einn leik með Þór í þetta skipti. Margt spilar þar inn í sem við förum yfir á pallinum við Hamar við gott tækifæri.
Ákvörðunin var mjög erfið og það sýnir mér hve ég er tengdur þessum klúbbi sterkum böndum; þetta er mitt lið, það er mitt fólk sem sér um liðið og mitt fólk sem styður það.
Ég náði styttra stoppi en ég átti von á, fékk tilboð í kringum Víkingsleikinn og náði ekki að njóta mín eftir hann, en þetta kemur ekki fyrir aftur þegar ég kem heim. Þegar ég kem heim næst verður það til þess að klára ferilinn með mínu fólki.
Ég vona að þið, kæru Þórsarar, berið virðingu fyrir ákvörðuninni sem ég tók fyrir fjölskylduna og sjálfan mig.
Höldum áfram að berjast saman í þessu og fögnum að lokum!
Kveðja,
Aron Einar