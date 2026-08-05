Tómar hillur í vopnabúrum Bandaríkjanna Samúel Karl Ólason skrifar 5. ágúst 2026 22:10 Bandarísk herskip á ferð um Arabíu-haf í júní. Átökin gegn Íran eru sögð hafa gengið verulega á vopanbirgðir Bandaríkjanna. Sjóher Bandaríkjanna Bandaríkjamenn hafa gengið verulega á birgðir af ýmsum nútímavopnum vegna átakanna við Íran. Þetta á sérstaklega við langdræg og nákvæm vopn eins og ATACM-eldflaugar og Tomahawk-stýriflaugar. Einnig hafa forsvarsmenn herafla Bandaríkjanna áhyggjur af því hve mörg flugskeyti í loftvarnarkerfi hafa verið notuð í stríðinu. Samkvæmt heimildum Reuters hafa bandarískir herforingjar Bandaríkjanna áhyggjur af því að tómar hillur í vopnabúrum þeirra muni koma niður á getu þeirra til að takast á við átök í framtíðinni. Einn heimildarmaður fréttaveitunnar sagði að búið væri að nota „svo gott sem allar“ ATACMS-eldflaugar og PrSM-eldflaugar Bandaríkjanna. ATACMS eru skammdrægar eldflaugar sem hafa verið lengi í notkun en þær hafa meðal annars reynst Úkraínumönnum vel. PrSM er nýjasta útgáfa eldflauganna og er ætlað að leysa ATACMS af hólmi. Hver eldflaug kostar meira en milljón dala í framleiðslu. Þetta felur meðal annars í sér að endi Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, á því að standa við ítrekaðar hótanir sínar um nýjar umfangsmiklar árásir á Íran munu Bandaríkjamenn þurfa að reiða sig meira á skammdrægri vopn sem er í mörgum tilfellum varpað af eða skotið frá herþotum. Það setur flugmenn í aukna hættu. Vopnin yrðu sérstaklega mikilvæg ef til átaka kæmi milli Bandaríkjanna og annars ríkis eða ríkja sem búa yfir öflugum loftvörnum, eins og Kína. Yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum (CENTCOM) er sögð hafa fengið birgðir úr vopnabúrum Bandaríkjanna annars staðar í heiminum vegna átakanna gegn Íran. Í yfirlýsingum til Reuters segja Donald Trump og hans starfsfólk að Bandaríkjamenn eigi meira af hergögnum en nokkur önnur þjóð heimsins og mun meira en þörf sé á. Þar að auki sé verið að auka framleiðslu. „Hergagnaframleiðendur okkar eru á þessari stundu að framleiða meira af hergögnum en nokkru sinni fyrr og þar að auki að auka framleiðslugetu og færa hana í nýjar hæðir,“ sagði Trump Þrátt fyrir það segir fréttaveitan að tölur um birgðastöðu Bandaríkjamanna hafi verið í dreifingu um Hvíta húsið og þar hafi margir spurt hve lengi Bandaríkin geti staðið í árásum á Íran, án þess að tæma hillurnar svo mikið að það komi niður á getu heraflans. Skortur á langdrægum vopnum gæti aukið hættuna sem bandarískir flugmenn standa frammi fyrir, ákveði Trump að hefja aftur umfangsmiklar árásir á Íran.Sjóher Bandaríkjanna Leiðtogar herafla Bandaríkjanna hafa um nokkurra vikna skeið varað Trump við því að birgðir á flugskeytum fyrir loftvarnarkerfi, eins og Patriot-kerfið, séu litlar. Sjá einnig: Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Bandaríska hugveitan Center for strategic & international studies birti í síðustu viku greiningu á birgðastöðu Bandaríkjamanna á flugskeytum í Patriot- og THAAD-loftvarnarkerfi. Áður en átökin hófust áætla sérfræðingar hugveitunnar að Bandaríkjamenn hafi átt 2.330 flugskeyti í Patriot og 452 í THAAD. Í síðustu viku var talið að fjöldinn væri 759-827 flugskeyti í Patriot og 234-278 í THAAD. Samkvæmt heimildum Reuters hefur einnig verið gengið mjög á birgðir sjóhers Bandaríkjanna af Tomahawk-stýriflaugum. Mismunandi útgáfur af þeim hafa verið í notkun frá 1983 en þeim er skotið af herskipum og kafbátum. Bandaríkjamenn eru sagðir hafa notað rétt tæplega helming birgða heraflans af stýriflaugunum. Varnarmálaráðuneytið hefur gert samning við Raytheon um að auka framleiðslu stýriflauganna á næstu árum, með því markmiði að bæta birgðastöðuna. 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