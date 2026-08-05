Erlent

Sjálfsprengidróni fannst á flug­velli í Þýska­landi

Samúel Karl Ólason skrifar
Flugvellinum Leipzig/Halle var lokað í gærkvöldi og hafa orðið tafir á honum í morgun eftir að sjálfsprengidróni fannst þar. Útlit er fyrir að flugvél hafi verið flogið á annan dróna.
Flugvellinum Leipzig/Halle var lokað í gærkvöldi og hafa orðið tafir á honum í morgun eftir að sjálfsprengidróni fannst þar. Útlit er fyrir að flugvél hafi verið flogið á annan dróna. AP/Tobias Juhghanns, DPA

Sjálfsprengidróni fannst á flugvelli í Leipzig í Þýskalandi í gærkvöldi, við hlið úkraínskrar fraktflugvélar. Fjölmiðlar í Þýskalandi segja að sprengjusérfræðingar hafi staðfest að dróninn hafi borið sprengju en hann er sagður hafa verið gallaður.

Fjórar úkraínskar flugvélar á vegum fyrirtækisins Antonov voru nærri þar sem dróninn fannst, samkvæmt frétt Spiegel.

Auk þess að umræddur dróni fannst á flugvellinum var flugvél frá DHL flogið á einhvern hlut skömmu eftir flugtak frá honum í gærkvöldi. Óljóst er hvort sá hlutur hafi verið sami dróninn eða annar.

Þýski miðillinn Bild segir að varnarkerfi flugvallarins hafi greint tvo dróna í gærkvöldi. Þá segir miðillinn að yfirvöld telji að um árásartilraun sé að ræða. Rannsakendur Atlantshafsbandalagsins eru sagðir koma að málinu.

Umræddur flugvöllur er mikið notaður til fragtflugs og til hergagnaflutninga til Úkraínu. Árið 2024 kviknaði eldsprengja um borð í gámi á flugvellinum. Það er talið hafa verið ráðabrugg rússneskra útsendara, sem hafa verið sakaðir um skemmdarverk og jafnvel morðtilræði víða í Evrópu.

Sjá einnig: Sviptu hulunni af skósveinum GRU sem sendu sprengjur í flugvélar

Flugvellinum var lokað vegna drónanna í nótt og flugvélum beint annað. Þar á meðal eru farþegaflugvélar.

Fjölmiðlar í Þýskalandi segja að dróninn sem fannst hafi verið greindur af sérfræðingum og hann hafi borið sprengju og hvellettu. Það mun hafa verið hvellettan sem bilaði, samkvæmt frétt DW. Upprunalega stóð til að granda drónanum með sprengju en hætt var við það.

Þýskaland

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