Sjálfsprengidróni fannst á flugvelli í Þýskalandi Samúel Karl Ólason skrifar 5. ágúst 2026 11:43 Flugvellinum Leipzig/Halle var lokað í gærkvöldi og hafa orðið tafir á honum í morgun eftir að sjálfsprengidróni fannst þar. Útlit er fyrir að flugvél hafi verið flogið á annan dróna. AP/Tobias Juhghanns, DPA Sjálfsprengidróni fannst á flugvelli í Leipzig í Þýskalandi í gærkvöldi, við hlið úkraínskrar fraktflugvélar. Fjölmiðlar í Þýskalandi segja að sprengjusérfræðingar hafi staðfest að dróninn hafi borið sprengju en hann er sagður hafa verið gallaður. Fjórar úkraínskar flugvélar á vegum fyrirtækisins Antonov voru nærri þar sem dróninn fannst, samkvæmt frétt Spiegel. Auk þess að umræddur dróni fannst á flugvellinum var flugvél frá DHL flogið á einhvern hlut skömmu eftir flugtak frá honum í gærkvöldi. Óljóst er hvort sá hlutur hafi verið sami dróninn eða annar. Þýski miðillinn Bild segir að varnarkerfi flugvallarins hafi greint tvo dróna í gærkvöldi. Þá segir miðillinn að yfirvöld telji að um árásartilraun sé að ræða. Rannsakendur Atlantshafsbandalagsins eru sagðir koma að málinu. A drone carrying an unknown substance and a detonator, suspected to be explosives, was discovered by staff parked immediately next to a Ukrainian Antonov transport aircraft at Leipzig/Halle airport in Germany pic.twitter.com/vhrW430xCk— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) August 5, 2026 Umræddur flugvöllur er mikið notaður til fragtflugs og til hergagnaflutninga til Úkraínu. Árið 2024 kviknaði eldsprengja um borð í gámi á flugvellinum. Það er talið hafa verið ráðabrugg rússneskra útsendara, sem hafa verið sakaðir um skemmdarverk og jafnvel morðtilræði víða í Evrópu. Sjá einnig: Sviptu hulunni af skósveinum GRU sem sendu sprengjur í flugvélar Flugvellinum var lokað vegna drónanna í nótt og flugvélum beint annað. Þar á meðal eru farþegaflugvélar. Fjölmiðlar í Þýskalandi segja að dróninn sem fannst hafi verið greindur af sérfræðingum og hann hafi borið sprengju og hvellettu. Það mun hafa verið hvellettan sem bilaði, samkvæmt frétt DW. Upprunalega stóð til að granda drónanum með sprengju en hætt var við það. Þýskaland Mest lesið Fjögurra tonna eldflaugabútur skall á tunglið á ógnarhraða Erlent Gleymdi að hann hefði staðið fyrir innleiðingu Evrópulaga Innlent Skipverjar gangi örna sinna í vaska og lögmaðurinn fullur Innlent Samræði við þrettán ára stjúpsystur ekki nauðgun að mati héraðsdóms Innlent Verja fúlgum fjár í að hafa upp á þeim sem gagnrýna ICE á netinu Erlent Lögreglan mun fylgja skipverjunum úr landi Innlent Reyndust báðir vopnaðir, annar hamri og hinn öxi Innlent Algjörlega varnarlausir gegn skotflaugum Rússa Erlent Ítrekað hjólað á móti umferð Innlent Segir lögreglu skrumskæla gamansöm ummæli Innlent Fleiri fréttir Sjálfsprengidróni fannst á flugvelli í Þýskalandi Algjörlega varnarlausir gegn skotflaugum Rússa Fjögurra tonna eldflaugabútur skall á tunglið á ógnarhraða Handtekinn á golfvelli Trump með hlaðna byssu Ein mannskæðasta árásin á Kænugarð á þessu ári Verja fúlgum fjár í að hafa upp á þeim sem gagnrýna ICE á netinu „Hverjir eru á bak við það?“ Greiða leið fyrir Blanche að embætti dómsmálaráðherra „Veiddu“ grænmetissala með dróna Lýsti mikilli örvæntingu áður en hún myrti börnin sín „Hún féll saman eins og regnhlíf“ Drengir í haldi grunaðir um undirbúning hryðjuverkaárásar í skóla Von der Leyen kallar eftir átaki um öruggari landamæri Lýsa yfir neyðarástandi í Washington vegna gróðurelda Niðurgangspestin hefur dregið tvo til dauða Þrjú börn látin eftir drónaárás á baðströnd Á þriðja tug enn saknað eftir að kviknaði í ferju Viðræður við Íran hefjist á morgun Játaði að hafa flutt líkið í ferðatösku Sviðið flak annarrar þyrlunnar hafnaði á vegi Dani lést í þyrluslysinu Danir auka vígbúnað í Færeyjum Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Trump boðar hlé á árásum og fullyrðir að samkomulag sé í sjónmáli Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Þrír látnir í sprengingu á veitingastað í Moskvu Ráðherrar Evrópu halda neyðarfund á þriðjudag Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Níu felldir í Kænugarði Kallað eftir skyndifundi innanríkisráðherra ESB Sjá meira