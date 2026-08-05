Innlent

Einn í ­haldi vegna rann­sóknar á mannsláti í Kópa­vogi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Lögreglan rannsakar andlátið.
Lögreglan rannsakar andlátið.

Karlmaður á fimmtugsaldri var í dag úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald vegna rannsóknar lögreglu á andláti annars karlmanns í Kópavogi.

Karlmaður um sjötugt fannst látinn í heimahúsi í Kópavogi um þarsíðustu helgi.

Maðurinn sem er í haldi var handtekinn í síðustu viku og úrskurðaður í gæsluvarðhald til 5. ágúst, sem var í dag framlengt um fjórar vikur, til 2. september. Gæsluvarðhaldið er á grundvelli almannahagsmuna að kröfu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

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Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu.

Lögreglumál Kópavogur

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