Kona sem myrti þrjú börn sín árið 2023 hafði lýst yfir áhyggjum af geðheilsu sinni í aðdraganda morðanna. Í aðdraganda þess að hún myrti þrjú ung börn sín skrifaði Lindsay Clancy í dagbók sína að hún upplifði fjarlægð frá börnunum og þáverandi eiginmanni sínum. Hún sagðist vera kvíðin og ekki ráða við móðurhlutverkið. Hún ætti erfitt með að svæfa Callan, átta mánaða son sinn, og óttaðist að verða veik.
Þar að auki sagðist Clancy hræðast það að snúa aftur til vinnu sem hjúkrunarfræðingur á fæðingardeild.
Þetta er meðal þess sem kom fram í dómsal í Massachusetts í gær, þar sem réttarhöldin gegn Clancy fara fram. Í síðustu viku voru vitnaleiðslur þar sem þáverandi eiginmaður hennar og viðbragðsaðilar báru meðal annars vitni og var einnig hlustað á símtal eiginmannsins til neyðarlínunnar.
Í gær snerust réttarhöldin að miklu leyti um dagbókarfærslur Linsday á mánuðunum fyrir morðin. Fyrir það hafa þau að miklu leyti snúist um geðræna heilsu Linsday á þessum tíma.
Lögmenn Clancy hafa ekki neitað því að hún hafi myrt börnin en segja hana hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Hún sé með geðhvarfasýki og að þunglyndislyf sem hún fékk eftir fæðingu þriðja barnsins hafi valdið því að geðheilsa hennar versnaði til muna.
Þegar hún framdi morðin sagðist hún hafa heyrt rödd sem sagði henni að bana börnunum og svo sjálfri sér. Börnin voru fimm ára, þriggja ára og átta mánaða.
Við vitnaleiðslur í síðustu viku sagði Patrick Clancy, fyrrverandi eiginmaður hennar, að geðheilsa hennar hefði versnað verulega í aðdraganda dauða barnanna. Hún hafði þá sagt honum frá því að hún hefði hugsað um að skaða sjálfa sig og börnin.
Skömmu áður hafði hún lagt sjálfa sig inn á geðdeild. Hún var útskrifuð þaðan nítján dögum áður en hún myrti börnin.
Farið var yfir dagbókarfærslur Clancy þrjá mánuði aftur í tímann. Á þeim tíma leitaði hún til ýmissa lækna sem gáfu henni þunglyndislyf, svefntöflur, geðlyf og ýmislegt annað sem átti að hjálpa henni að ráða úr geðrænum vanda hennar.
Samkvæmt dagbókinni fór henni sífellt versnandi, þar sem hún lýsti því að eiga erfitt með svefn, vera mjög kvíðin og á köflum virðist hún hafa átt erfitt með að greina hvað væri raunverulegt og hvað ekki.
„Ég vil hjálp. Ég vil vera heilbrigð,“ skrifaði hún í eina færslu, samkvæmt AP fréttaveitunni.
Þá lýsti hún mikilli sorg og mikilli sektarkennd yfir því að geta ekki veitt yngsta barni sínu brjóstgjöf. Hún sagðist með gífurlega heilaþoku og að hún gæti ómögulega skipulagt sig með nokkrum hætti.
Hér að neðan má sjá þegar dagbókarfærslur hennar voru lesnar upp í dómsal í gær.
Bæði hún og eiginmaður hennar, Patrick, hafa höfðað mismunandi mál á grunni þess að heilbrigðisstarfsfólk sem hún leitaði til hafi brugðist henni og að kerfið hefði átt að grípa inn í. Einhver hefði átt að sjá að hún gæti verið hættuleg.
Saksóknarar málsins hafa viljað halda athyglinni á Clancy sjálfri en ekki heilbrigðisstéttinni.
„Þetta er ekki umræða um geðheilsu kvenna og hvernig heilbrigðiskerfið meðhöndlar konur,“ sagði Shana Buckingham, saksóknari, til að mynda í upphafsávarpi sínu.
Verði hún fundin sek stendur Lindsay frammi fyrir lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn. Hún gæti einnig verið vistuð á stofnun.
Áhugasamir geta fylgst með réttarhöldunum í dag í spilaranum hér að neðan.