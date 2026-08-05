Rússar gerðu í nótt harðar árásir á Úkraínu og eru að minnsta kosti fjórtán óbreyttir borgarar látnir í höfuðborginni Kænugarði og tugir særðir.
Það er eitt mesta manntjón sem orðið hefur í höfuðborginni í einni árás það sem af er þessu ári. Yfirmaður hersins í borginni segir að árásin hafi byrjað á miðnætti að staðartíma og að Rússar hafi sent skæðadrífu skotflauga og dróna á borgina.
Borgarstjórinn Vitalí Klitscho segist óttast að fleira fólk sé grafið undir rústum bygginga sem skemmdust í miðborginni.
Rússar segjast hinsvegar hafa verið að ráðast að vöruhúsum sem geymi skotfæri og önnur hergögn og á drónaverksmiðjur Úkraínumanna. Að auki, segja Rússar, var ráðist að þremur flutningaskipum sem þeir segja hafa verið að flytja hergögn til hafnarborgarinnar Ódessu.
Rússar hafa sett aukinn kraft í árásir á höfuðborgina undanfarið um leið og Úkraínumenn hafa aukið árásir sínar á rússneska innviði, orkuver, samgöngumannvirki og vöruhús.
Rússneskir hermenn eltu á dögunum óbreyttan borgara með sjálfsprengidróna og reyndu að sprengja hann í loft upp. Maðurinn var að setja upp sölubás fyrir grænmeti í Kherson í suðurhluta Úkraínu þegar drónaárásin var gerð. Maðurinn lifði af en forseti Úkraínu segir þetta enn eina sönnun þess að Rússar hafi misst vitið og að rússneskir hermenn njóti þess að „veiða“ óbreytta borgara, drepa þá og misþyrma þeim.
Sjö eru látnir og þar af þrjú börn eftir að drónaárás á baðströnd í suðvesturhluta Rússlands. Minnst fjörutíu manns hlutu áverka í sprengingunni en það þykir mögulegt að árásinni hafi verið beint að rússnesku flotastöðinni í Novorossiysk sem er í um fjörutíu kílómetra fjarlægð frá ströndinni. Úkraínuher hefur ekki tjáð sig um málið.
Rússar gerðu í nótt umfangsmikla árás á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu. Níu fórust og 33 voru særðir, að sögn yfirvalda í Úkraínu.