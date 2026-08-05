Sjá segir sænska krónu tengda evru, sem hún er ekki

Í nýju myndskeiði á Instagram-síðu samtakanna Sjá, sem berjast fyrir því að þjóðin segi já við áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið í ágúst, segir Margrét Rós Sigurjónsdóttir að hún hafi greitt lægri vexti af húsnæðisláni í sænskum krónum, sem væri tengd evru. Sænsk króna er ekki tengd evru.
„Undanfarið erum við búin að ræða alls konar í tengslum við atkvæðagreiðsluna í ágúst og hvort Ísland eigi að ganga í ESB eða ekki eða skoða það og það er búið að ræða hérna matvælaverð og alls konar sem er búið að ræða,“ segir Margrét Rós í upphafi myndskeiðs, áður en klippt er yfir í skot af henni að drekka mjólkurglas.
Það er vitanlega gamansöm vísun í fyrra myndskeið sem hún birti á sama vettvangi, þar sem hún fór rangt með mjólkurverð á Íslandi og í Svíþjóð.
Þá sagði hún mjólkurlítrann á Íslandi kosta 380 krónur. Hið rétta er að í Bónus kostaði hann 234 krónur þegar myndskeiðið var birt. Því var snarlega eytt eftir að fjölmiðlar fjölluðu um það.
Í nýja myndskeiðinu segir Margrét Rós að henni finnist mikilvægt að í umræðum um þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst sé staldrað við og það rætt hvaða áhrif aðild að ESB myndi hafa á fjölskyldur á Íslandi.
Myndskeiðið má sjá í spilaranum hér að neðan:
„Þar er auðvitað stærst húsnæðislánin, held ég. Ég hef búið í Svíþjóð, átt íbúð þar og verið með húsnæðislán í öðrum gjaldmiðli, sænskri krónu, sem er tengd evru og ég borgaði svo miklu lægri vexti þar,“ segir hún.
Vandinn er sá að sænska krónan er fljótandi gjaldmiðill rétt eins og sú íslenska og hefur verið það frá árinu 1992, þegar hún hafði verið tengd evru í tæpt ár.
Margrét Rós segir að lægri vextir af láninu í Svíþjóð hafi þýtt að hún ætti meiri afgang um hver mánaðamót.
„Eða maður getur valið að vinna minna eða valið sér störf meira út frá því sem gefur manni ánægju en ekki bara eftir launaseðlinum og þetta er eitthvað sem mér finnst að við á Íslandi eigum skilið að fá líka. Og til þess að geta gert það þá þurfum við að segja já til að sjá í ágúst, semja og kjósa aftur og ef að við erum á því að samningurinn sé nógu góður þá segjum við já við honum og þá fáum við sama vaxtaumhverfi og önnur Norðurlönd og það held ég að hljóti að vera endamarkmið.“