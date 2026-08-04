„Hún féll saman eins og regnhlíf“ Samúel Karl Ólason skrifar 4. ágúst 2026 11:15 Donald Trump og Jeanine Pirro. AP/Alex Brandon og EPA/WILL OLIVER Donald Trump er ósáttur við að Jeanine Pirro, starfandi ríkissaksóknari Washington DC, hafi „guggnað“ og fellt niður ákærur gegn manni sem sakaður var um skemmdarverk á lauginni við Lincoln-minnismerkið í Washington DC. Forsetinn segir að sjónvarpskonan fyrrverandi og núverandi saksóknari hafi „fallið saman eins og regnhlíf“. Pirro og hennar starfsfólk felldu á föstudaginn niður ákærur gegn David Hearn, fyrrverandi ólympíufara, sem var sakaður um að skemma laugina og báðu dómara um að staðfesta það. Í greinargerð sem saksóknararnir sendu dómaranum segir að sönnunargögn sýni fram á að skaðinn á lauginni hafi ekki verið vegna skemmdarverka, eins og Trump, starfsmenn hans og stuðningsmenn hafa ítrekað haldið fram. Þess í stað væru skemmdirnar vegna mistaka verktaka og asa sökum þess að verkið átti að klárast fyrir 250 ára afmælishátíð Bandaríkjanna í höfuðborginni kringum þjóðhátíðardaginn. Þar að auki segja saksóknararnir að skemmdirnar hafi sést á lauginni áður en Hearn var myndaður við hana. Trump heldur því enn fram að skemmdirnar á lauginni hafi verið gerðar af skemmdarvörgum og staðhæfir að myndefni sanni það. Húðin flagnaði fljótt Trump fór nýverið fram á það að laugin, sem gæti verið kölluð spegiltjörnin eða íhugunartjörnin (e. Reflecting Pool), yrði löguð og botn hennar málaður í bláum lit bandaríska fánans vegna afmælishátíðarinnar. Framkvæmdin fór ekki í hefðbundið útboðsferli, heldur fékk hann verktakafyrirtækið Atlantic Industrial Coatings til að sjá um að mála steyptan laugarbotninn og setja á vatnsvörn. Annað fyrirtæki var fengið til að setja upp vatnssíunarkerfi án útboðs. AIC hefur enga reynslu af störfum sem þessum en Trump sagðist hafa átt í samstarfi við það áður og er fyrirtækið rekið af stuðningsmanni hans. Skömmu eftir að framkvæmdunum lauk varð vatnið fljótt grænt vegna þörungablóma og nýja húðin byrjaði að flagna af botninum. Sagðist forvitinn Hearn, sem er 67 ára gamall, hefur ávallt lýst yfir sakleysi sínu. Þann 19. júní var hann að hjóla með lauginni og stoppaði þar. Hann stakk hendinni ofan í laugina en hefur sagt í viðtölum að það hafi hann gert til að þreifa á nýflagnaðri húðun laugarinnar. Hann hefði stuttlega snert bita sem var enn fastur við hlið laugarinnar og svo sleppt honum skömmu eftir að starfsmaður þjóðgarðsins sagði honum að hætta. „Ég er forvitinn borgari,“ sagði Hearn við AP í júní. „Ég seildist ofan í til að sjá hvernig þetta var viðkomu. Þetta var mjög gúmmíkennt.“ Í yfirlýsingu sem AP fréttaveitan segir frá, lýsta lögmenn Hearns því yfir að það að hann hafi yfir höfuð verið ákærður hafi verið misbeiting ríkisvalds. Hann hafi ekkert gert af sér og eigi skilið að fá afsökunarbeiðini. Þegar Pirro lýsti því yfir að Hearn yrði ákærður fyrir að skemma laugina sagði hún að sönnunargögnin gegn honum væru yfirþyrmandi. Hún sagði að Hearn hefði „vísvitandi“ rifið upp nýlega lagt þéttiefni á laugarbotninum og þannig valdið tjóni upp á meira en þúsund bandaríkjadali, eða sem nemur um 126 þúsund krónum. Hún sakaði hann einnig um að hafa sýnt starfsmanni yfirgang þegar sá sagði honum að hætta. „Það eru gríðarleg sönnunargögn í þessu máli.“ Réttarhöldin gegn Hearn áttu að hefjast í september og stóð hann frammi fyrir allt að tíu ára fangelsisdómi. Áður en Hearn sást við laugina voru skemmdirnar þegar orðnar umfangsmiklar og mikill leki á lauginni. Í áðurnefndri greinargerð til dómara segja saksóknarar Pirro að vísbendingar um að Hearn beri ekki ábyrgð á skemmdunum hafi einungis nýverið litið dagsins ljós. Áður hefðu þeir eingöngu getað farið eftir fyrirliggjandi sönnunargögnum. Einnig er verið að fella niður ákærur gegn þremur öðrum sem voru sakaðir um skemmdarverk á lauginni. Þær ákærur voru ekki jafn alvarlegar og ákærurnar gegn Hearn og voru þrímenningarnir sakaðir um smávægileg skemmdarverk. Sagði Pirro hafa gert mistök Í samtali við blaðamenn í gær gaf Trump skýrt til kynna að hann væri ósáttur við það að ákærurnar hefðu verið felldar niður. Hann sagðist verulega vonsvikinn með hana. „Ætli hún hafi ekki guggnað,“ sagði forsetinn og sagði hann nokkrum sinnum að hún hefði guggnað. „Ég veit ekki hver fjandinn gerðist.“ Trump lýsti því yfir að Pirro hefði gert mistök og staðhæfði enn og aftur að skemmdarverk hefðu verið gerð á lauginni. Samhliða því tók Trump fram að hann væri ekki alveg sáttur við verktakana og hélt því fram að hann þekkti ekki til fyrirtækisins. Hann sagði einnig að dómarinn í málinu hefði verið „grimmur“. Hann hefði ekki haft áhuga á því að fara á eftir skemmdarvörgunum og hefði þess í stað beint spjóti sínu að Pirro. Fór á fund Trumps Jeanine Pirro er 74 ára gömul. Á árum áður starfaði hún sem saksóknari og dómari í New York en undanfarin ár hefur hún þó starfað sem þáttastjórnandi hjá Fox News. Þar tók hún meðal annars þátt í því að dreifa lygum og samsæriskenningum um að Trump hafi verið rændur sigri með svindli í forsetakosningunum 2020. Embætti ríkissaksóknara Washington DC er stærsta slíka embætti Bandaríkjanna og undir það heyra rúmlega 350 saksóknarar. Embættið hefur fordæmalaust svið til að lögsækja fólk fyrir bæði brot á alríkislögum og brot á lögum DC. Embættið rannsakar einnig spillingu embættis- og stjórnmálamanna, auk mála sem snúa að þjóðaröryggi. Forsetinn skipaði hana í embætti sem starfandi ríkissaksóknara, að virðist til að komast hjá því að tilnefning hennar þyrfti að hljóta blessun öldungadeildarinnar. Trump hefur ítrekað leitað til starfsmannalista Fox við mótun ríkisstjórnar sinnar og tilnefningu embættismanna. Helst má þar nefna Pete Hegseth, varnarmálaráðherra. Skömmu eftir að Trump sagðist ósáttur við ákvörðun hennar fór Pirro á fund forsetans í Hvíta húsinu. Heimildarmenn New York Times segja að hún hafi ekki boðist til að segja af sér og að Trump hafi ekki rekið hana. 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