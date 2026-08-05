Þyrlan kölluð út vegna mótorhjólaslyss Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. ágúst 2026 12:44 Þyrlan er á leið á vettvang. Vísir/Vilhelm Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar var kölluð út vegna mótorhjólaslyss nærri Fosshóli í Þingeyjasveit. Ökumaðurinn ók fram af fjögurra metra hengju. Þetta staðfestir Einar Valsson, hjá Landhelgisgæslunni, í samtali við fréttastofu. Björgunarsveitir á svæðinu hafa einnig verið kallaðar út að sögn Margrétar Gunnarsdóttur, staðgengils upplýsingafulltrúa Landsbjargar. Hún segir að ökumaður mótorhjólsins hafi ekið fram af fjögurra metra hengju nærri skálanum Fosshóli í Þingeyjarsveit. Ökumaðurinn er ekki talinn alvarlega slasaður en meðlimir Hjálparsveitar skáta í Reykjadal og björgunarsveitarinnar Þingeyjar voru kallaðir út klukkan 12:01. Þau vinna að því að komast að ökumanninum með börur meðferðis og búa hann undir flutning með þyrlunni. Áætlað er að þyrlan verði komin á vettvang um korter í tvö. Lögreglan á Norðurlandi eystra óskaði eftir aðstoð þyrlusveitarinnar rétt fyrir klukkan hálf eitt. Fréttin hefur verið uppfærð. Samgönguslys Landhelgisgæslan Þingeyjarsveit Mest lesið Spurningin kom Guðlaugi Þór í opna skjöldu Innlent Fjögurra tonna eldflaugabútur skall á tunglið á ógnarhraða Erlent Skipverjar gangi örna sinna í vaska og lögmaðurinn fullur Innlent Hvað ef það verður skýjað þegar almyrkvinn verður? Innlent Barn í hoppukastala sem tókst á loft Innlent Samræði við þrettán ára stjúpsystur ekki nauðgun að mati héraðsdóms Innlent Segir enga tryggingu fyrir annarri þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Verja fúlgum fjár í að hafa upp á þeim sem gagnrýna ICE á netinu Erlent Lögreglan mun fylgja skipverjunum úr landi Innlent Þyrlan kölluð út vegna mótorhjólaslyss Innlent Fleiri fréttir Þyrlan kölluð út vegna mótorhjólaslyss Stefnir í stærstu Gleðigöngu sögunnar Banderofólki brottvísað og hinsegin dagar hafnir Gætu verið fluttir á brott um borð í Bandero Segir enga tryggingu fyrir annarri þjóðaratkvæðagreiðslu Hvað ef það verður skýjað þegar almyrkvinn verður? Barn í hoppukastala sem tókst á loft Spurningin kom Guðlaugi Þór í opna skjöldu Alvarlegt að ógna fólki með því sem það heldur að sé vopn Lögreglan mun fylgja skipverjunum úr landi Samræði við þrettán ára stjúpsystur ekki nauðgun að mati héraðsdóms Reyndust báðir vopnaðir, annar hamri og hinn öxi Segir lögreglu skrumskæla gamansöm ummæli Landsmönnum fjölgaði um 1.450 á öðrum ársfjórðungi Ítrekað hjólað á móti umferð Marktækur munur á fylgi Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks Skipverjar gangi örna sinna í vaska og lögmaðurinn fullur Meirihluti telur vexti lækka en undanþágu í sjávarútvegi ólíklega Ný ESB-könnun, skipverjar Bandero og óþarfa hætta á Hverfisgötu Skipverjarnir mega allir fara frá borði Næturborun í sjó lokið og verktakar þakka íbúum þolinmæðina Minnst einn skipverji Bandero má fara frá borði „Við látum ekki fæla okkur aftur inn í skápinn“ „Við erum svolítið strand“ Útsýnispallurinn talinn öruggur þrátt fyrir sprungur Slökktu eld í jepplingi á „örskotsstund“ Ruglingslegar og misvísandi frásagnir um fjóra til fimmtán árásarmenn Engir minkar hafi ratað í gildrur síðustu sólarhringa „Ekki skemmtilegt fyrir starfsfólk“ Gríðarlegur fjöldi fyrir norðan og mikil óþolinmæði á heimleið Sjá meira