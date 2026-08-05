Innlent

Þyrlan kölluð út vegna mótorhjólaslyss

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þyrlan er á leið á vettvang.
Þyrlan er á leið á vettvang. Vísir/Vilhelm

Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar var kölluð út vegna mótorhjólaslyss nærri Fosshóli í Þingeyjasveit. Ökumaðurinn ók fram af fjögurra metra hengju.

Þetta staðfestir Einar Valsson, hjá Landhelgisgæslunni, í samtali við fréttastofu. Björgunarsveitir á svæðinu hafa einnig verið kallaðar út að sögn Margrétar Gunnarsdóttur, staðgengils upplýsingafulltrúa Landsbjargar.

Hún segir að ökumaður mótorhjólsins hafi ekið fram af fjögurra metra hengju nærri skálanum Fosshóli í Þingeyjarsveit.

Ökumaðurinn er ekki talinn alvarlega slasaður en meðlimir Hjálparsveitar skáta í Reykjadal og björgunarsveitarinnar Þingeyjar voru kallaðir út klukkan 12:01. Þau vinna að því að komast að ökumanninum með börur meðferðis og búa hann undir flutning með þyrlunni.

Áætlað er að þyrlan verði komin á vettvang um korter í tvö. Lögreglan á Norðurlandi eystra óskaði eftir aðstoð þyrlusveitarinnar rétt fyrir klukkan hálf eitt. 

Fréttin hefur verið uppfærð.

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