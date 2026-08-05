Náttúruverndarsamtök Austurlands og Landhelgisgæslan heiðruðu Ómar Ragnarsson í dag með dagsferð á Sauðárflugvöll á hálendi Austurlands. Ómar kom flugvellinum á kortið í baráttu sinni fyrir náttúruvernd á Austurlandi og gegn Kárahnjúkavirkjun. Ómar segir brýnt að viðhalda flugbrautum þar og auka vitneskju um völlinn, öryggisins vegna.
Fjölmiðlamaðurinn Ómar Ragnarsson var einn ötulasti baráttumaður landsins gegn Kárahnjúkavirkjun á Austurlandi sem var byggð á árunum 2003-2007. Hann fór ótal flugferðir á vél sinni Frúnni að framkvæmdunum og myndaði náttúruna sem fór svo undir virkjun og lón.
Ómar fann náttúrulegar flugbrautir nálægt virkjuninni norðan við Vatnajökul árið 2003 sem hann nefndi Sauðárflugvöll.
Ómar sem fékk far í dag með þyrlu Landhelgisgæslunnar TF- Gró á flugvöllinn segir afar brýnt að viðhalda honum.
„Ég notaði völlinn mikið á sínum tíma og fann hvað það var mikið öryggisatriði að hafa völlinn hér,“ segir Ómar.
Hann segir að það hafi kostað baráttu á sínum tíma að fá völlinn viðurkenndan.
„Það tók fjögur ár að fá leyfi fyrir flugvellinum á sínum tíma og ég þurfti samþykki ellefu aðila til þess,“ segir hann.
Ómar segir völlinn með þeim stærstu hér á landi og hann hafi nýtt hann ótal sinnum.
„Ég er búinn að fara svo margar ferðir á þennan völl að ég hef enga tölu á því. Þetta er þriðji stærsti flugvöllur á Íslandi fyrir utan Keflavíkurflugvöll og Reykjavíkurflugvöll. Völlurinn er alls fimm flugbrautir,“ segir hann.
Hann merkti flugbrautirnar sjálfur á sínum tíma ásamt eiginkonu sinni en segir að nú sé komið að viðhaldi.
Það þarf að lagfæra merkingarnar okkar betur og í það þarf mannskap.
Náttúruverndarfólk á Austurlandi ákvað að fá Ómar á flugvöllinn í dag til að vekja athygli á baráttu hans fyrir náttúrunni og vellinum í leiðinni.
„Náttúruverndarsamtök Austurlands fóru þess á leit við Landhelgisgæsluna að hún kæmi með þennan aldna öðling hingað og heiðraði hann í leiðinni fyrir alla baráttu hans fyrir náttúrunni,“ segir Þórhallur Þorsteinsson talsmaður samtakanna og fyrrverandi einkaflugmaður.
„Ég nýtti völlinn sjálfur mikið á sínum tíma og veit hvað það er mikið öryggisatriði að hafa hann í lagi. Hér þarf að byggja þjónustuhús og yfirfara merkingar. Það er flugklúbbur á Egilsstöðum og það væri vonandi hægt að fá félaga þar til að koma og mála merkingarnar hér,“ segir Þórhallur.
Ómar var sannfærður eftir daginn um að Sauðárflugvöllur væri kominn á kortið fyrir fullt og allt.
„Þessi heimsókn með Landhelgisgæslunni var mikilvægt skref. Þetta er opinber stofnun, sem hefur nú sett ákveðinn stimpil á Sauðárflugvöll, Hér er hann og vonandi verður hann hér áfram, alltaf betri og betri,“ segir Ómar að lokum.
"Ég sat bara þarna og hreyfði mig ekki neitt, en núna er ég í lögreglubíl á leið í steininn,“ segir Ómar Ragnarsson náttúruvinur, sem var handtekinn rétt í þessu þar sem hann var viðstaddur mótmælin í Gálgahrauni.
“Sumarfrí” er annar hljómdiskurinn í röðinni “Ómar lands og þjóðar “. Hér er finna lög og ljóð eftir Ómar Ragnarsson, bæði ný og gömul, sem öll fjalla um um land og þjóð.
Flugmaðurinn sem lent hefur oftar á Reykjavíkurflugvelli en flestir aðrir, Ómar Ragnarsson, segir fáránlegt að einn besti möguleikinn til málamiðlunar verði strax útilokaður.