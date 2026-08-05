Erlent

Rúss­neskur drónasmiður á gjör­gæslu vegna bílsprengju

Samúel Karl Ólason skrifar
Vladimir Tkachuk að sýna Vladimír Pútín, forseta Rússlands, dróna sína árið 2024.
Vladimir Tkachuk að sýna Vladimír Pútín, forseta Rússlands, dróna sína árið 2024. AP/Valeriy Sharifulin, Sputnik

Stjórnandi verksmiðju sem framleiðir sjálfsprengidróna fyrir rússneska herinn er sagður alvarlega særður eftir að bíll hans sprakk í loft upp í Úralfjöllunum í gær. Vladimir Tkachuk var fluttur á sjúkrahús og ku vera í alvarlegu ástandi á gjörgæslu en lífvörður hans er látinn.

Svo virðist sem þetta sé annað banatilræðið gegn rússneskum hergagnaframleiðanda á einni viku.

Samkvæmt rússneskum fjölmiðlum var Tkachuk, sem er stofnandi fyrirtækisins Uraldronzavod, staddur í þorpinu Bolshoy Isto, sem er skammt frá Yekatierinburg, borginni þar sem fyrirtækið framleiðir „Upyr“-drónana svokölluðu, þegar bíll hans sprakk.

Þetta var, samkvæmt Moscow Times, í gær en fregnir bárust ekki af sprengingunni fyrr en í morgun þegar myndbönd frá vettvangi fóru í dreifingu.

Aðrir miðlar ytra segja að svo virðist sem sprengju hafi verið komið fyrir undir bíl Tkachuks. Yfirvöld í Rússlandi hafa ekkert sagt um málið en Rússar hafa áður sakað Úkraínumenn um að bera ábyrgð á banatilræðum og launmorðum á Rússum sem tengjast herstjórn og hergagnaframleiðslu.

Auk þess að framleiða dróna fyrir herinn stýrir Tkachuk vinsælli síðu á Telegram.

Drónar eins og „Upyr“ spila stóra rullu í stríðinu í Úkraínu. Þar er um að ræða tiltölulega smáa dróna sem stýrt er með sýndarveruleikagleraugum. Upyr þykir ódýr í framleiðslu en í senn áreiðanlegur á víglínunni.

Á laugardaginn varð stór sprenging á fínu veitingahúsi í Moskvu. Fimm munu hafa látist í sprengingunni og nítján særðu en borgarstjóri Moskvu hefur sagt að um hryðjuverk sé að ræða.

Ekki liggur fyrir hver var skotmark sprengingarinnar, ef einhver, en samkvæmt NBC News hafa rússneskir miðlar gefið til kynna að rússneskur herforingi hafi verið að halda afmæli sitt á veitingahúsinu á laugardaginn.

Sá heitir Alexander Chaiko en árið 2022 leiddi hann hermenn sem reyndu að sækja að Kænugarði. Hann var nýverið gerður að yfirmanni flugers Rússlands og eldflaugavarna.

Rússland Innrás Rússa í Úkraínu

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