Rússneskur drónasmiður á gjörgæslu vegna bílsprengju Samúel Karl Ólason skrifar 5. ágúst 2026 15:02 Vladimir Tkachuk að sýna Vladimír Pútín, forseta Rússlands, dróna sína árið 2024. AP/Valeriy Sharifulin, Sputnik Stjórnandi verksmiðju sem framleiðir sjálfsprengidróna fyrir rússneska herinn er sagður alvarlega særður eftir að bíll hans sprakk í loft upp í Úralfjöllunum í gær. Vladimir Tkachuk var fluttur á sjúkrahús og ku vera í alvarlegu ástandi á gjörgæslu en lífvörður hans er látinn. Svo virðist sem þetta sé annað banatilræðið gegn rússneskum hergagnaframleiðanda á einni viku. Samkvæmt rússneskum fjölmiðlum var Tkachuk, sem er stofnandi fyrirtækisins Uraldronzavod, staddur í þorpinu Bolshoy Isto, sem er skammt frá Yekatierinburg, borginni þar sem fyrirtækið framleiðir „Upyr“-drónana svokölluðu, þegar bíll hans sprakk. Þetta var, samkvæmt Moscow Times, í gær en fregnir bárust ekki af sprengingunni fyrr en í morgun þegar myndbönd frá vettvangi fóru í dreifingu. Aðrir miðlar ytra segja að svo virðist sem sprengju hafi verið komið fyrir undir bíl Tkachuks. Yfirvöld í Rússlandi hafa ekkert sagt um málið en Rússar hafa áður sakað Úkraínumenn um að bera ábyrgð á banatilræðum og launmorðum á Rússum sem tengjast herstjórn og hergagnaframleiðslu. Auk þess að framleiða dróna fyrir herinn stýrir Tkachuk vinsælli síðu á Telegram. Drónar eins og „Upyr“ spila stóra rullu í stríðinu í Úkraínu. Þar er um að ræða tiltölulega smáa dróna sem stýrt er með sýndarveruleikagleraugum. Upyr þykir ódýr í framleiðslu en í senn áreiðanlegur á víglínunni. In Yekaterinburg, the car of Vladimir Tkachuk, CEO of Uraldronzavod, which produces “Upyr” drones for the Russian army, was blown up.Tkachuk is in intensive care in critical condition, and his driver was killed. pic.twitter.com/Vlnn7e2YIz— Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2026 Á laugardaginn varð stór sprenging á fínu veitingahúsi í Moskvu. Fimm munu hafa látist í sprengingunni og nítján særðu en borgarstjóri Moskvu hefur sagt að um hryðjuverk sé að ræða. Ekki liggur fyrir hver var skotmark sprengingarinnar, ef einhver, en samkvæmt NBC News hafa rússneskir miðlar gefið til kynna að rússneskur herforingi hafi verið að halda afmæli sitt á veitingahúsinu á laugardaginn. Sá heitir Alexander Chaiko en árið 2022 leiddi hann hermenn sem reyndu að sækja að Kænugarði. Hann var nýverið gerður að yfirmanni flugers Rússlands og eldflaugavarna. Rússland Innrás Rússa í Úkraínu Mest lesið Spurningin kom Guðlaugi Þór í opna skjöldu Innlent Þyrlan kölluð út vegna mótorhjólaslyss Innlent Fjögurra tonna eldflaugabútur skall á tunglið á ógnarhraða Erlent Hvað ef það verður skýjað þegar almyrkvinn verður? Innlent Skipverjar gangi örna sinna í vaska og lögmaðurinn fullur Innlent Segir enga tryggingu fyrir annarri þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Barn í hoppukastala sem tókst á loft Innlent Samræði við þrettán ára stjúpsystur ekki nauðgun að mati héraðsdóms Innlent Gætu verið fluttir á brott um borð í Bandero Innlent Verja fúlgum fjár í að hafa upp á þeim sem gagnrýna ICE á netinu Erlent Fleiri fréttir Kona stakk fjóra í Lundúnum Rauðar veðurviðvaranir í tugum ítalskra borga Sjálfsprengidróni fannst á flugvelli í Þýskalandi Algjörlega varnarlausir gegn skotflaugum Rússa Fjögurra tonna eldflaugabútur skall á tunglið á ógnarhraða Handtekinn á golfvelli Trump með hlaðna byssu Ein mannskæðasta árásin á Kænugarð á þessu ári Verja fúlgum fjár í að hafa upp á þeim sem gagnrýna ICE á netinu „Hverjir eru á bak við það?“ Greiða leið fyrir Blanche að embætti dómsmálaráðherra „Veiddu“ grænmetissala með dróna Lýsti mikilli örvæntingu áður en hún myrti börnin sín „Hún féll saman eins og regnhlíf“ Drengir í haldi grunaðir um undirbúning hryðjuverkaárásar í skóla Von der Leyen kallar eftir átaki um öruggari landamæri Lýsa yfir neyðarástandi í Washington vegna gróðurelda Niðurgangspestin hefur dregið tvo til dauða Þrjú börn látin eftir drónaárás á baðströnd Á þriðja tug enn saknað eftir að kviknaði í ferju Viðræður við Íran hefjist á morgun Játaði að hafa flutt líkið í ferðatösku Sviðið flak annarrar þyrlunnar hafnaði á vegi Dani lést í þyrluslysinu Danir auka vígbúnað í Færeyjum Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Trump boðar hlé á árásum og fullyrðir að samkomulag sé í sjónmáli Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Þrír látnir í sprengingu á veitingastað í Moskvu Ráðherrar Evrópu halda neyðarfund á þriðjudag Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Sjá meira