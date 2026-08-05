„Sá spyr sem ekki veit“

„Ég er döpur yfir því hve hatrömm orðaskipti maður hefur séð og ómakleg. Það kemur mér rosalega á óvart hvað lýðræðinu er sýnd mikil lítilsvirðing. Við erum búin að berjast í hundrað ár fyrir fullveldinu okkar og síðan fáum við lýðveldið okkar 1944. Fyrst og síðast byggir það á svipuðu þegar við erum að kjósa okkur valdhafa, í þetta skipti erum við að gefa þjóðinni kost á að segja já eða nei við samningaviðræðum.“
Þetta segir Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, í samtali við fréttastofu spurð hvað henni finnist um umræðuna í kringum þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort hefja eigi aðildarviðræður við Evrópusambandið sem styttist óðfluga í.
Eins og hefur margsinnis komið fram munu landsmenn ganga til kosninga þann 29. ágúst og ákveða hvort aðildarviðræður verði teknar upp að nýju um inngöngu í Evrópusambandið. Þar verður einfaldlega spurt: Já eða nei?
Lítið annað er rætt á kaffistofum landsmanna um þessar mundir að undanskildum almyrkvanum sem mun ganga yfir þann 12. ágúst og er mikið rætt og ritað um kosningarnar jafnt í fjölmiðlum sem og skoðunargreinum og á samfélagsmiðlum.
„Það er ótrúlegt hvernig hefur tekist til að telja fólki trú um það að við séum að fara að greiða atkvæði um það að ganga í Evrópusambandið. Það er rangt. Við erum bara að tala um að fá að sjá. Vill fólkið það eða ekki? Það kemur í ljós í lok ágúst. Ég myndi oftar vilja sjá þjóðaratkvæðagreiðslu, þar sem þjóðin fær að koma að málum sem varðar okkur til allrar framtíðar,“ segir Inga og bætir við að orðræðan hafi verið einkennileg og ekki henni að skapi.
Hún hvetur „fyrrverandi kjörna fulltrúa“ og „leiðtoga í stórum fyrirtækjum“ til að tala af ábyrgð.
„Þeir ættu að þakka fyrir það að þjóðin okkar skuli fá að koma að borðinu. Það virðist ekki vera og virðist vera að þeir treysti ekki þjóðinni. Það finnst mér sorglegt.“
Hún hvetur hvern og einn til að kjósa eftir eigin sannfæringu.
„Ég segi bara upp upp og áfram veginn sama hvað kemur úr þessari atkvæðagreiðslu. Það er þá þjóðarviljinn og hann munum við virða af öllu hjarta.“
Spurð hvort hún hafi sjálf gert upp hug sinn fyrir atkvæðagreiðsluna segir Inga:
„Stefna Flokks fólksins er skýr alls staðar. Við erum á móti því að ganga í Evrópusambandið sem slíkt en við höfum aldrei verið á móti því að spyrja um það sem við ekki vitum. Ég segi bara eins og góð vinkona mín sagði við mig þegar ég var lítil táta: Inga mín, sá spyr sem ekki veit. Ég myndi gjarnan vilja sjá það.“