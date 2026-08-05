Hvað ef það verður skýjað þegar almyrkvinn verður?

Margir hafa látið hugfallast af tilhugsuninni um að almyrkvi skelli á sólu á þessu landi þar sem sólin virðist oft ótíður gestur. Þjóðin þarf þó ekkert að örvænta að mati Stjörnu-Sævars enda þótt illa viðri munum við upplifa skyndilegt svartnætti um hábjartan dag.
Þessi er fyrsti í röð fróðleiksmola á Vísi sem munu birtast reglulega næstu vikuna þangað til að almyrkvi fer yfir sólu á sjötta tímanum síðdegis tólfta ágúst næstkomandi. Almyrkvi frá sólu hefur ekki sést á Íslandi í 72 ár en föstudaginn 20. mars 2015 varð deildarmyrkvi hérlendis.
„Við vonumst auðvitað eftir því að veðrið verði til friðs,“ segir hann en tekur fram að upplifunin verði ekkert síðri þó að grátt verði og þungbúið.
Veður og skýjafar hafa engu að síður mikil áhrif á hvernig smáatriðin verða. Verði heiðskírt birtist kóróna sólar í allri sinni dýrð, ef háskýjað er og bjart sést hún sömuleiðis og ef léttskýjað er birtist hún einnig inn um skýjaglufur.
„Ef það er þungbúið, rigning og leiðindi, þá verður upplifunin samt sem áður mögnuð og ógleymanleg,“ segir Sævar. „Þá upplifum við stystu, skyndilegustu, einstöku, fallegustu og ógleymanlegustu nótt ævinnar.“
Undir þeim kringumstæðum myndum við líklega ekki taka eftir neinum breytingum fyrstu þrjátíu sekúndurnar eða svo eftir að sólmyrkvinn skellur á en um það leyti skylli á ógnarhratt sólsetur. Ef bjart er í fjarska sæjum við sólsetursbirtu og roða í skýjum.
Erfitt er að segja til um það hvernig veður mun nákvæmlega hafa áhrif á sjónarspilið fyrr en morguninn 12. ágúst þegar hægt er að spá fyrir um ferðalag skýjanna í smáatriðum. Fram að því getur fólk bara beðið, vonað og hlakkað til sjónarspilsins.
Á myndbandinu hér að neðan má sjá nóttina sem skall skyndilega á íbúa Rochester í New York-ríki þar sem alskýjaður almyrkvi var þann 8. apríl árið 2024.
Þegar allt kemur til alls þarf veðrið því alls ekki að leika við okkur til að sjónarspilið verði stórkostlegt. Alskýjaður almyrkvi færir okkur furðulegustu nótt ævi okkar.