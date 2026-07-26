Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Samúel Karl Ólason skrifar 26. júlí 2026 08:38 Trump er sagður hafa hallast að því að auka umfang árása á Íran, áður en hann fundaði með ráðgjöfum sínum og ráðherrum. Þeir lýstu margir yfir áhyggjum af stöðunni og sérstaklega skorti Bandaríkjamanna á flugskeytum í loftvarnarkerfi. AP/Rod Lamkey, Jr. Bandaríkjamenn gerðu engar árásir á Íran í nótt, eftir tæplega tvær vikur af daglegum árásum. Donald Trump, forseti, hefur íhugað að auka umfang árása gegn Íran enn frekar en JD Vance, varaforseti, Dan Caine, formaður herforingjaráðs Bandaríkjanna, og aðrir ráðgjafar forsetans eru sagðir hafa lýst yfir áhyggjum vegna þeirra ætlana. Áhyggjurnar snúa meðal annars að því hve átökin hafa gengið á birgðir af flugskeytum í loftvarnarkerfi Bandaríkjanna og ríkja Mið-Austurlanda. Það á sérstaklega við flugskeyti í Patriot-loftvarnarkerfi, sem eru mikilvæg þegar kemur að því að skjóta niður skotflaugar. Þessi dýru flugskeyti, sem kosta jafnvel yfir fjórar milljónir dala (504 milljónir króna) stykkið, hafa verið notuð til að skjóta niður ódýra sjálfsprengidróna frá Íran. Ráðgjafar forsetans lýstu einnig yfir áhyggjum af því að stríðið gæti breiðst út enn frekar. Sjá einnig: Leita til Úkraínumanna vegna íranskra sjálfsprengidróna Í frétt New York Times segir að á fundi í Hvíta húsinu á föstudaginn hafi Trump rætt við helstu ráðgjafa sína og ráðherra um það að mögulega auka umfang árása á Íran. Heimildarmenn miðilsins segja sérstaka áherslu hafa verið lagða á skort á flugskeytum en þrír bandarískir hermenn féllu nýverið þegar írönsk skotflaug komst í gegnum varnir Bandaríkjamanna í Jórdaníu. Þó árásir hafi ekki verið gerðar í nótt, svo vitað sé, eru Bandaríkjamenn enn með Íran í herkví og koma í veg fyrir að skipum sé siglt þaðan eða þangað. Eitt skip var stöðvað í gær með árás og hermenn fóru þangað um borð. The U.S. naval blockade against Iran remains in full effect. As of July 25, CENTCOM has redirected 12 commercial vessels trying to run the blockade, disabled 2 that didn't comply, and boarded 2 to ensure total compliance.Earlier today, U.S. forces completed a verification… pic.twitter.com/eyp1N2B9sO— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 25, 2026 CNN hefur einnig sagt frá þessum fundi og því að Caine hafi þar sagt Trump að herinn gæti vel aukið umfang árása gegn Íran. Það gæti þó haft miklar afleiðingar og lýsti hann yfir sérstökum áhyggjum af því hve birgðastaða Bandaríkjanna á flugskeytum fyrir Patriot og ýmis önnur hergögn væri lítil. Viðræður sagðar snúast um stjórn Hormússunds Eftir fundinn á föstudaginn sagði Trump að bandarískir embættismenn ættu í viðræðum við klerkastjórnina í Íran. Þá gaf hann í skyn að klerkastjórnin virtist hafa meiri áhuga á viðræðum en áður. Enn er þó óljóst hvort einhverjar viðræður eða jafnvel þreifingar hafi farið fram. Einn heimildarmaður AP fréttaveitunnar, sem er sagður vera embættismaður frá Mið-Austurlöndum og mun þekkja til, segir að bæði Íranir og Bandaríkjamenn vilji aftur vopnahlé. Verið sé að ræða möguleikann á því að Íranir haldi áfram að stjórna Hormússundi, sem þeir gerðu ekki fyrir stríðið, en með færri takmörkunum á skipasiglingar en á undanförnum vikum. Utanríkisráðherra Íran sagði í morgun að klerkastjórnin ætti í viðræðum við yfirvöld í Óman um það hvernig slíkt myndi ganga fyrir sig. Fáir höfðu trú á að áætlun Trumps myndi skila árangri Trump sagði einnig eftir fundinn að mögulega myndu árásirnar halda áfram og að þær yrðu umfangsmeiri. Hann sagði Bandaríkjamenn klára í slaginn. Þeir gætu aukið umfangið til muna með litlum fyrirvara. Þá sagði Trump einnig að hann hefði ekki áhyggjur af kosningunum í haust. Fáir, ef einhverjir, sem sátu fundinn á föstudaginn. eru sagðir hafa trú á því að það að auka umfang árása á Íran myndi bera þann árangur sem Trump vonaðist eftir. NYT hefur eftir heimildarmönnum sínum að fyrir fundinn hafi Trump virst tilbúinn til að skipa hernum að gera umfangsmeiri árásir en á undanförnum dögum hafa Bandaríkjamenn aukið viðbúnað í Mið-Austurlöndum töluvert með því að senda hergögn, hermenn og herflugvélar á svæðið. Sjá einnig: Ekkert lát á árásum Bandaríkjanna og Íran Jared Kushner, tengdasonur forsetans og ráðgjafi hans, er sagður hafa lagt til á fundinum að í stað árása myndu Bandaríkjamenn beita viðræðum og efnahagslegum þrýstingi gegn Íran og til lengri tíma. Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Hernaður Donald Trump Bensín og olía Mest lesið „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ Innlent Sárkvalin og þurfti að borga eina og hálfa milljón fyrir aðgerð Innlent „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Innlent Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV Innlent Einn í gæsluvarðhaldi vegna tengsla sinna við innbrotahrinu Innlent Galið kerfi, hatur á samfélagsmiðlum og boltastemning í beinni Innlent Slasaðist alvarlega við heyskap Innlent Brotist inn í þrjá gáma og dýr verkfæri tekin ófrjálsri hendi Innlent Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Innlent Stórbruni í Drammen og dularfull staða moskítóflugunnar Innlent Fleiri fréttir Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Lýsa eftir þekktum öfgamanni Modi féllst á kröfur „Kakkalakkanna“ Minnst einn látinn á Pride-hátíð í Berlín Bolsonaro yngri tilkynnir forsetaframboð Einn látinn eftir að flugvél endaði á húsþaki Hjálpaði mágkonu sinni að flýja heimilið: „Þetta reddast!“ Eldarnir þeir skæðustu sem hafi nokkurn tímann herjað á landið Ekkert lát á árásum Bandaríkjanna og Íran Minnst 15 látnir í árásum Rússa Vilja refsiaðgerðir til að sporna gegn „vistmorði“ Kínverja Vopnaframleiðendur reyna að koma til móts við Evrópu Eldar brenna á Spáni og í Frakklandi Vilja tryggja að hægt sé að óvirkja gervigreindina Viðurkenndu mistök og drógu stefnur gegn blaðamönnum til baka Southport-morðinginn fluttur á geðdeild Nýir tollar lagðir á yfir 80 ríki með vísan til vinnuþrælkunar Óttast að hin leiðin lokist með miklum afleiðingum Sádar verði að viðurkenna tilvist Ísrael Slapp naumlega frá hlébarða í vínbúð Hótar Hútum vegna árása á flutningaskip Hútar réðust á olíuflutningaskip frá Sádi Arabíu Réttarhöld yfir Maduro hefjast í júní á næsta ári Bandaríkin og Sádi-Arabía undirrita kjarnorkusaming „Dr. Jihad“ sem talinn var dáinn vill aftur til Ástralíu Gervigreindarlíkan framkvæmdi netárás óumbeðið Rústa brú eða orkuveri fyrir hverja árás á Hormússundi Fyrirsætuveiðari Epsteins fannst látinn Vill að Infantino stýri Sameinuðu þjóðunum Rýnt í deilurnar: Hver er nýr yfirherforingi Úkraínu? 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