Erlent

Lýsa yfir neyðar­á­standi í Was­hington vegna gróður­elda

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Yfirvöldum í Washington-ríki hefur ekki borist tilkynning um manntjón vegna eldanna. 
Yfirvöldum í Washington-ríki hefur ekki borist tilkynning um manntjón vegna eldanna.  EPA/SPOKANE VALLEY FIRE DEPARTMENT

Rúmlega sextíu þúsund manns hafa yfirgefið heimili sín í Washington-ríki á vesturströnd Bandaríkjanna vegna gróðurelda á svæðinu. Hundruð bygginga hafa eyðilagst og víða er rafmagnslaust. 

Tæplega þúsund slökkviliðsmenn sinna slökkvistarfi en ekki hefur enn náðst að ráða niðurlögum eldanna sem loga í nágrenni Spokane-borgar.

Um sjö hundruð byggingar hafa eyðilagst í eldunum en upptök þeirra eru enn óljós. Ríkisstjóri Washington, Bob Ferguson, hefur lýst yfir neyðarástandi í ríkinu. 

Lisa Brows, borgarstjóri Spokane, segir eldana vera verstu náttúruhamfarir sem svæðið hefur orðið fyrir en enn sé verið að meta umfang tjónsins. 

Sterkir vindar og mikill þurrkur á svæðinu hraða útbreiðslu eldanna og hefur bandaríska veðurstofan (The National Weather Service) varað við mikilli eldhættu.

Bandaríkin Gróðureldar

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