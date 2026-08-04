Rúmlega sextíu þúsund manns hafa yfirgefið heimili sín í Washington-ríki á vesturströnd Bandaríkjanna vegna gróðurelda á svæðinu. Hundruð bygginga hafa eyðilagst og víða er rafmagnslaust.
Tæplega þúsund slökkviliðsmenn sinna slökkvistarfi en ekki hefur enn náðst að ráða niðurlögum eldanna sem loga í nágrenni Spokane-borgar.
Um sjö hundruð byggingar hafa eyðilagst í eldunum en upptök þeirra eru enn óljós. Ríkisstjóri Washington, Bob Ferguson, hefur lýst yfir neyðarástandi í ríkinu.
Lisa Brows, borgarstjóri Spokane, segir eldana vera verstu náttúruhamfarir sem svæðið hefur orðið fyrir en enn sé verið að meta umfang tjónsins.
Sterkir vindar og mikill þurrkur á svæðinu hraða útbreiðslu eldanna og hefur bandaríska veðurstofan (The National Weather Service) varað við mikilli eldhættu.