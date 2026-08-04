„Veiddu“ grænmetissala með dróna

Rússneskir hermenn eltu á dögunum óbreyttan borgara með sjálfsprengidróna og reyndu að sprengja hann í loft upp. Maðurinn var að setja upp sölubás fyrir grænmeti í Kherson í suðurhluta Úkraínu þegar drónaárásin var gerð. Maðurinn lifði af en forseti Úkraínu segir þetta enn eina sönnun þess að Rússar hafi misst vitið og að rússneskir hermenn njóti þess að „veiða“ óbreytta borgara, drepa þá og misþyrma þeim.
Lögreglan í Úkraínu birti í morgun myndband af árásinni. Ekki liggur nákvæmlega fyrir hvenær myndbandið var tekið en það sýnir sölumanninn reyna að komast undan drónanum með því að hlaupa kringum sendiferðabíl sinn.
Umræddur dróni er tengdur með mjög þunnri og léttri netsnúru sem gerir flugmanni hans kleift að stýra honum betur í rauntíma gegnum myndavél á drónanum og þar að auki gerir snúran Úkraínumönnum ómögulegt að beita rafrænum truflunum til að láta flugmanninn missa stjórn á honum.
Drónum sem þessum er reglulega beitt gegn hermönnum á víglínunni í Úkraínu en einnig gegn óbreyttum borgurum.
Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, deildi einnig myndbandinu í dag. Hann sagði þetta enn eitt myndbandið af svokölluðum „safaríferðum“ Rússa gegn óbreyttum borgurum í Kherson. Íbúar borgarinnar stæðu frammi fyrir árásum sem þessum á hverjum degi.
Þá sagði hann að heimurinn þyrfti að sjá myndbandið. Heimsbúar þyrftu að sjá hverja sönnun þess að Rússar hefðu misst vitið og að rússneskir hermenn fengju ánægju af því að myrða óbreytta borgara og misþyrma þeim.
Selenskí sagði nauðsynlegt að stöðva Rússa áður en ógn þeirra dreifði úr sér til annarra ríkja.
Umrætt myndband gæti vakið óhug áhorfenda en það sýnir manninn, sem er 52 ára, reyna að biðla til flugmanns drónans um að sýna miskunn áður en dróninn er sprengdur í loft upp við hlið hans. Eins og áður segir lifði maðurinn af.
Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2026
Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR
Þetta er langt frá því að vera í fyrsta sinn sem Rússar gerast sekir um beinar árásir sem þessa á óbreytta borgara. Árásirnar hafa verið sérstaklega tíðar í Kherson, eftir að Úkraínumenn frelsuðu borgina úr höndum Rússa árið 2024.
Þetta kalla Rússar sín á milli „safarí“ ferðir og hafa þær að miklu leyti beinst að fólki í Kherson. Myndböndum af þessum árásum á óbreytta borgara er oft dreift á samfélagsmiðlum í Rússlandi og þá í þeim tilgangi að afla peninga fyrir hersveitir.
Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna komst í fyrra að þeirri niðurstöðu að um stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyninu væri að ræða. Þá höfðu nærri því 150 óbreyttir borgarar dáið í þessum árásum og hundruð höfðu særst.
Mannréttindaráðið sagði einnig að þegar árásir væru gerðar á óbreytta borgara væru einnig gerðar ítrekaðar árásir á sjúkrabíla og sjúkraflutningamenn sem kæmu fólkinu til aðstoðar.
Ekkert bendir til þess að yfirmenn í rússneska hernum eða stjórnmálaleiðtogar hafi reynt að stöðva þessar árásir.
Maðurinn ræddi við fjölmiðla í Úkraínu og sýndi meðal annars áverkana sem hann hlaut í árásinni.
Везучий пан Юрийhttps://t.co/1DafgCVF1B #warcrimes #всрф pic.twitter.com/KjBQMofFjg— Necro Mancer (@666_mancer) August 4, 2026
Везучий пан Юрийhttps://t.co/1DafgCVF1B #warcrimes #всрф pic.twitter.com/KjBQMofFjg