Bútur úr SpaceX-eldflaug sem er á stærð við fimm hæða hús og vegur í það minnsta fjögur tonn rakst á tunglið á sjöunda tímanum. Áreksturinn er ekki talinn hættulegur lífi á jörðinni og var hann ekki sýnilegur frá jörðu með berum augum. Búturinn er úr Falcon 9-eldflaug sem var skotið á loft frá Flórída með tvö tunglendingaför út í geim í janúar í fyrra.
Frá þessu er greint í fjölda erlendra miðla en samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins (BBC) hafði eldflaugin þotið um á sporbaut á um 8.700 kílómetrum á klukkustund þegar ljóst var að búturinn myndi rekast á tunglið.
Áreksturinn er, samkvæmt bandarísku geimferðastofnuninni NASA, áætlaður um klukkan 06:35 á íslenskum tíma, er fram kemur í lifandi vakt BBC.
Hann var sem fyrr segir ekki sýnilegur frá jörðu nema fyrir þá sem hafa aðgang að fyrsta flokks stjörnusjónauka. Þau gætu hafa séð blossa frá yfirborði tunglsins.
Verkefni eldflaugarinnar Falcon 9 var að skjóta efra þrepi sínu, sem skall svo á tunglinu, af nægilegum krafti til að senda bæði tunglendingarförin út af sporbaugi jarðar og á braut í átt að tunglinu. Sá áfangi tókst.
Í stað þess að skjótast á braut frá tunglinu var þrepið skilið eftir á sveigðri braut sem sveiflaði því í átt að tunglinu og aftur til baka. Í umfjöllun BBC er því lýst hvernig aðdráttarafl jarðar, tungls og sólar, sem og jafnvel daufur þrýstingur frá sólarljósinu sjálfu, breyttu smám saman braut þess.
Stjörnufræðingar sem hafi fylgst með þrepinu hafi loks áttað sig á því að að þessar litlu hreyfingar hefðu sett hann á stefnu í átt að tunglinu, þar sem búturinn jók hraðann með hverjum deginum og stefndi á gríðarlegan árekstur.
Vísindamenn NASA ætli að safna gögnum frá tunglinu í kjölfar atburðarins og betrumbæta aðferðir til að fylgjast með hlutum í geimnum.
„Þetta er eitthvað risastórt sem skellur á tunglinu. Það er ekki nærri því að vera hættulegt, við getum bara fylgst með á sjónarspilinu,“ er haft eftir dr. Matt Bothwell, stjörnufræðingi við Cambridge-háskóla, í umfjöllun BBC.