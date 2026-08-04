Todd Blanche, starfandi dómsmálaráðherra Bandaríkjanna, gekk í dag skrefinu nær því að fá starfið að fullu. Tilnefning hans til embættisins var samþykkt úr dómsmálanefnd öldungadeildarinnar en atkvæðagreiðslan fór 12-10 og fylgdi alfarið flokkslínum. Tilnefningin hefur um nokkuð skeið verið strand í nefndinni vegna andstöðu tveggja þingmanna Repúblikanaflokksins.
Hann var einkalögmaður Trumps um tíma og var svo gerður að næstráðanda í dómsmálaráðuneytinu þegar Pam Bondi stjórnaði þar. Þegar hún var rekin af Trump, meðal annars vegna þess að Trump þótti hún ekki ganga nægilega hart fram gegn pólitískum andstæðingum sínum.
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Blanche hefur í opinberum störfum sínum ítrekað lýst yfir skoðunum á því að framkvæmdavaldið, forsetaembættið, hafi umfangsmeiri valdheimildir en áður hefur verið talið. Þá hefur hann verið harðlega gagnrýndur vegna þess hvernig hann hélt á spöðunum þegar kom að birtingu Epstein-skjalanna svokölluðu.
Umdeildasta verk hans snýr þó að samkomulagi sem hann gerði við Trump sjálfan vegna málaferla forsetans gegn Skattinum.
Þetta samkomulag fól í sér að Trump og fjölskylda hans fengu formlega afsökunarbeiðni á því að skattskýrslum hans var lekið til fjölmiðla, ásamt skattskýrslum annarra auðmanna, þegar hann var fyrst forseti. Þá hefur Skattinum verið meinað að rannsaka Trump og fjölskyldu hans vegna mögulegra skattsvika.
Trump mun lengi hafa verið til rannsóknar hjá Skattinum vegna gruns um að hann hafi vangreitt skatta um árabil.
Sjá einnig: Bannar Skattinum að rannsaka Trump og fjölskyldu
New York Times hefur fjallað um það að Trump gæti skuldað allt að hundrað milljónir dala í vangreidda skatta, sem hann mun komast hjá því að greiða vegna samkomulagsins.
Blanche gerði í gær samkomulag við þá John Cornyn og Thom Tillis en þeir hafa ekki viljað veita Blanche atkvæði fyrr en hann staðfesti skriflega að ráðuneytið muni ekki stofna þennan sjóð og felldi úr gildi friðhelgi Trumps og fjölskyldu hans gagnvart Skattinum.
Það hefur Blanche samþykkt að hluta til. Sjóðurinn verður ekki stofnaður en Trump og fjölskylda hans munu áfram hafa friðhelgi gegn rannsóknum Skattsins, að hluta til.
My team and I have met with committee members and Senators over the past several weeks and addressed any concerns or outstanding questions. We have enjoyed good faith discussions, and as a result issue the following order and update with regard to the May IRS settlement. The… pic.twitter.com/U6hs15kw2D— Acting AG Todd Blanche (@DAGToddBlanche) August 3, 2026
My team and I have met with committee members and Senators over the past several weeks and addressed any concerns or outstanding questions. We have enjoyed good faith discussions, and as a result issue the following order and update with regard to the May IRS settlement. The… pic.twitter.com/U6hs15kw2D
Í frétt New York Times segir að gagnrýnendur dragi í efa að yfirlýsing Blanches varðandi sjóðinn sé bindandi. Þá hefur það einnig verið gagnrýnt að Trump fái að komast hjá því að greiða áðurnefnda vangreidda skatta.
Dick Durbin, öldungadeildarþingmaður Demókrataflokksins sem situr einnig í dómsmálanefndinni, sagði í dag að Blanche gæti hæglega gefið út nýja tilskipun um stofnun skaðabótasjóðs, nokkrum mínútum eftir að hann hefur fengið blessun öldungadeildarinnar, sem Repúblikanar stýra.
Sen. DURBIN: This isn’t Democrats vs. Republicans. This is rule of law vs. lawlessness. The Attorney General is the people’s lawyer. Todd Blanche continues to act as Donald Trump’s personal lawyer, treating the Justice Department like a law firm serving one client—the President. pic.twitter.com/pOW7x7apQj— Senate Judiciary Democrats 🇺🇸 (@JudiciaryDems) August 4, 2026
Sen. DURBIN: This isn’t Democrats vs. Republicans. This is rule of law vs. lawlessness. The Attorney General is the people’s lawyer. Todd Blanche continues to act as Donald Trump’s personal lawyer, treating the Justice Department like a law firm serving one client—the President. pic.twitter.com/pOW7x7apQj