Erlent

Rauðar veðurviðvaranir í tugum ítalskra borga

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þeir fáu sem eru á ferli í hitanum reyna allt til þess að kæla sig niður.
Þeir fáu sem eru á ferli í hitanum reyna allt til þess að kæla sig niður. AP

Rauðar hitaviðvaranir eru í gildi í 27 stærstu borgum Ítalíu vegna mikillar hitabylgju í landinu. Þetta er fjórða hitabylgja sumarsins í landinu.

Umræddar borgir ná frá Trieste í norðri og Palermo í suðri. Síðustu daga hefur hitinn farið nærri fjörutíu stigum. 

Ítölsk yfirvöld leiðbeina íbúum og ferðamönnum um að vera ekki í beinu sólarljósi á milli ellefu fyrir hádegi og sex síðdegis, vera eins mikið innandyra og hægt er auk þess að drekka að minnsta kosti einn og hálfan lítra af vatni. Þá er þeim einnig ráðlagt að forðast gosdrykki, kaffi og áfengi og klæðast einungis léttum fatnaði.  

Rauð veðurviðvörun þýðir að neyðarástand er í gildi sem gæti haft áhrif á heilsu fólks samkvæmt The Guardian.

Borgirnar 27:

Torino, Bolzano, Mílanó, Genóa, Feneyjar, Veróna, Trieste, Bologna, Flórens, Perugia, Róm, Napólí, Ancona, Pescara, Bari, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari, Catania, Messina, Brescia, Viterbo, Latina, Rieti, Frosinone og Civitavecchia.

Fjórir hafa látist í þessari fjórðu hitabylgju, frá nítján til fjörutíu ára. Vatnsskortur er í yfir hundrað bæjum í Piedmont- og Lombardy-héruðunum og hefur þurrkatíðin mikil áhrif á ítalskan landbúnað.

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