Rauðar veðurviðvaranir í tugum ítalskra borga Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. ágúst 2026 14:01 Þeir fáu sem eru á ferli í hitanum reyna allt til þess að kæla sig niður. AP Rauðar hitaviðvaranir eru í gildi í 27 stærstu borgum Ítalíu vegna mikillar hitabylgju í landinu. Þetta er fjórða hitabylgja sumarsins í landinu. Umræddar borgir ná frá Trieste í norðri og Palermo í suðri. Síðustu daga hefur hitinn farið nærri fjörutíu stigum. Ítölsk yfirvöld leiðbeina íbúum og ferðamönnum um að vera ekki í beinu sólarljósi á milli ellefu fyrir hádegi og sex síðdegis, vera eins mikið innandyra og hægt er auk þess að drekka að minnsta kosti einn og hálfan lítra af vatni. Þá er þeim einnig ráðlagt að forðast gosdrykki, kaffi og áfengi og klæðast einungis léttum fatnaði. Rauð veðurviðvörun þýðir að neyðarástand er í gildi sem gæti haft áhrif á heilsu fólks samkvæmt The Guardian. Borgirnar 27: Torino, Bolzano, Mílanó, Genóa, Feneyjar, Veróna, Trieste, Bologna, Flórens, Perugia, Róm, Napólí, Ancona, Pescara, Bari, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari, Catania, Messina, Brescia, Viterbo, Latina, Rieti, Frosinone og Civitavecchia. Fjórir hafa látist í þessari fjórðu hitabylgju, frá nítján til fjörutíu ára. Vatnsskortur er í yfir hundrað bæjum í Piedmont- og Lombardy-héruðunum og hefur þurrkatíðin mikil áhrif á ítalskan landbúnað. Ítalía Hitabylgja í Evrópu sumarið 2026 Tengdar fréttir Allir og amma þeirra á Ítalíu Svakaleg hitabylgja hefur riðið yfir Ítalíu síðastliðnar tvær vikur en það hefur þó ekki stoppað íslenska ferðalanga sem flykkjast til landsins í massavís. Fjöldi Íslendinga hefur verið í sumarfríi á stígvélinu góða síðustu vikurnar, urmull leikara, poppstjörnur og annað gott fólk. 3. júlí 2026 12:01 Áfram viðvaranir vegna hitasvækju víða um Evrópu Áfram er varað við lífshættulegri hitabylgju í Evrópu, allt frá London í vestri til Mílanó í austri, í dag. Líkur eru á að nýtt hitamet fyrir júní verði sett á Englandi. 24. júní 2026 11:01 Mest lesið Spurningin kom Guðlaugi Þór í opna skjöldu Innlent Þyrlan kölluð út vegna mótorhjólaslyss Innlent Fjögurra tonna eldflaugabútur skall á tunglið á ógnarhraða Erlent Hvað ef það verður skýjað þegar almyrkvinn verður? Innlent Skipverjar gangi örna sinna í vaska og lögmaðurinn fullur Innlent Segir enga tryggingu fyrir annarri þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Barn í hoppukastala sem tókst á loft Innlent Samræði við þrettán ára stjúpsystur ekki nauðgun að mati héraðsdóms Innlent Gætu verið fluttir á brott um borð í Bandero Innlent Verja fúlgum fjár í að hafa upp á þeim sem gagnrýna ICE á netinu Erlent Fleiri fréttir Kona stakk fjóra í Lundúnum Rauðar veðurviðvaranir í tugum ítalskra borga Sjálfsprengidróni fannst á flugvelli í Þýskalandi Algjörlega varnarlausir gegn skotflaugum Rússa Fjögurra tonna eldflaugabútur skall á tunglið á ógnarhraða Handtekinn á golfvelli Trump með hlaðna byssu Ein mannskæðasta árásin á Kænugarð á þessu ári Verja fúlgum fjár í að hafa upp á þeim sem gagnrýna ICE á netinu „Hverjir eru á bak við það?“ Greiða leið fyrir Blanche að embætti dómsmálaráðherra „Veiddu“ grænmetissala með dróna Lýsti mikilli örvæntingu áður en hún myrti börnin sín „Hún féll saman eins og regnhlíf“ Drengir í haldi grunaðir um undirbúning hryðjuverkaárásar í skóla Von der Leyen kallar eftir átaki um öruggari landamæri Lýsa yfir neyðarástandi í Washington vegna gróðurelda Niðurgangspestin hefur dregið tvo til dauða Þrjú börn látin eftir drónaárás á baðströnd Á þriðja tug enn saknað eftir að kviknaði í ferju Viðræður við Íran hefjist á morgun Játaði að hafa flutt líkið í ferðatösku Sviðið flak annarrar þyrlunnar hafnaði á vegi Dani lést í þyrluslysinu Danir auka vígbúnað í Færeyjum Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Trump boðar hlé á árásum og fullyrðir að samkomulag sé í sjónmáli Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Þrír látnir í sprengingu á veitingastað í Moskvu Ráðherrar Evrópu halda neyðarfund á þriðjudag Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Sjá meira