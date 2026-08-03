Niðurgangspestin hefur dregið tvo til dauða Freyja Þórisdóttir skrifar 3. ágúst 2026 21:30 Salat frá birgjanum hefur verið tekið úr sölu á öllum stöðum keðjunnar Taco Bell. AP/Getty Umfangsmikill sníkjudýrafaraldur sem braust út í Bandaríkjunum í júlímánuði, þar sem helsta einkennið er harkalegur niðurgangur, hefur dregið tvo til dauða. Yfirvöld hafa tengt faraldurinn við salat sem var innflutt og selt af Taylor Farms en keðjur á borð við Taco Bell keyptu salat frá birgjanum. Heilbrigðisyfirvöld í Michigan-fylki hafa staðfest fyrstu tvö dauðsföllin sem tengjast yfirstandandi faraldri, sýkingu af völdum sníkjudýrsins cyclospora cayetanesis. Um er að ræða sýkingu sem oftast berst úr matvælum á borð við salat, ferskar kryddjurtir eða ber. Hún er fátíðari en salmonella og E. coli en veldur, eins og fyrr segir, kröftugum niðurgangi. Þá er fólk stundum veikt í allt að mánuð og getur veikst aftur eftir að hafa náð sér. Cyclosporiasis smitast ekki manna á milli og líkt og fyrr segir eru dauðsföll fátíð. Voru veikir fyrir Einstaklingarnir tveir voru með „veruleg undirliggjandi heilsufarsvandamál sem cyclosporiasis-sýking og ofþornun kunna að hafa haft áhrif á,“ sögðu heilbrigðisyfirvöld ríkisins er fram kemur í umfjöllun breska ríkisútvarpsins (BBC) um málið. Tilfelli hafa komið upp í tugum fylkja en flest þeirra hafa komið upp í Michigan og Ohio. Í því fyrrnefnda hafa komið upp ríflega ellefu þúsund tilfelli og rétt tæplega tvö hundruð manns hafa verið lögð inn á sjúkrahús með möguleg tilfelli. Nú hefur upphaf faraldursins verið tengt við salat sem flutt var inn frá Taylor Farms í Mexíkó, sem er mikilvægur birgir fyrir marga veitingastaði í Bandaríkjunum, en bandaríska skyndibitakeðjan Taco Bell tók salat frá þessum úr sölu hjá sér er fram kemur í frétt BBC. Þar er einnig greint frá því að bresk heilbrigðisyfirvöld hafi varað við faraldrinum í kjölfar nýlegra tilfella sem greinst hafa hjá ferðalöngum sem eru að snúa heim. Bandaríkin Matur Matvælaframleiðsla Mexíkó Mest lesið Annar árekstur á sama vegkafla og einn fluttur með sjúkrabíl Innlent Lögreglan lýsti eftir manni en hann er fundinn Innlent Siggi stormur sár en dregur ekki í land Innlent Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Innlent Skotvopnin reyndust leikfangabyssur Innlent Tveir lagðir við gangstéttina Innlent Miðaði byssu á annan mann Innlent Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Innlent Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Innlent Þrjú börn látin eftir drónaárás á baðströnd Erlent Fleiri fréttir Niðurgangspestin hefur dregið tvo til dauða Þrjú börn látin eftir drónaárás á baðströnd Á þriðja tug enn saknað eftir að kviknaði í ferju Viðræður við Íran hefjist á morgun Játaði að hafa flutt líkið í ferðatösku Sviðið flak annarrar þyrlunnar hafnaði á vegi Dani lést í þyrluslysinu Danir auka vígbúnað í Færeyjum Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Trump boðar hlé á árásum og fullyrðir að samkomulag sé í sjónmáli Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Þrír látnir í sprengingu á veitingastað í Moskvu Ráðherrar Evrópu halda neyðarfund á þriðjudag Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Níu felldir í Kænugarði Kallað eftir skyndifundi innanríkisráðherra ESB Myndir: Tugir þúsunda syntu til Ceuta Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Hamasliðar samþykkja að afvopnast Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Trump segir Hamas samþykkja að afvopnast og Ísrael að hverfa frá Gasa „Hún drap börnin“ „Það sem hann gerði, ég get aldrei endurgoldið það“ Nítján ára Norðmaður dæmdur fyrir að taka að sér leigumorð á Englandi Bandaríkjamaður sagður smygla vopnum og málaliðum til Súdan Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Segjast hafa gert harða hríð að byltingarverðinum Minnst þrjátíu látnir í Japan Fjögur börn látin eftir loftárásir Rússa á borgir Úkraínu Neitaði að svara spurningum þingmanna Sjá meira