Lögregluyfirvöld í Kaliforníu í Bandaríkjunum eru nú með mann í haldi sem var handtekinn á einum af golfvöllum Donalds Trumps Bandaríkjaforseta með ólöglega hlaðna byssu í sínum fórum.
Fram kemur í á vef New York Times að maðurinn hafi verið á rölti um völlinn, Trump National Golf Club, á sunnudaginn var og virtist vera að taka ljósmyndir af öryggisvörðum á vellinum en von er á heimsókn frá Trump á völlinn í dag þar sem halda á kvöldverð til að safna fé fyrir Repúblikanaflokkinn.
Maðurinn, hinn 38 ára gamli John Teale er einnig eftirlýstur fyrir vopnað rán í nágrenninu og þegar lögregla leitaði í bíl mannsins sem lagt var á bílastæði golfvallarins fundust fleiri vopn og skotfæri.
Að auki fannst svo á heimili mannsins árásarriffill, skothelt vesti og fleiri hlutir sem þykja benda til að Teale hafi haft eitthvað illt í hyggju en enn sem komið er í það minnsta er óljóst hvort forsetinn hafi verið sérstakt skotmark.