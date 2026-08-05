Erlent

Hand­tekinn á golf­velli Trump með hlaðna byssu

Gunnar Reynir Valþórsson og Lovísa Arnardóttir skrifa
Forsetinn ræddi við blaðamann áður en hann lagði af stað í ferðalag sitt í gær.
Forsetinn ræddi við blaðamann áður en hann lagði af stað í ferðalag sitt í gær. Vísir/AP

Lögregluyfirvöld í Kaliforníu í Bandaríkjunum eru nú með mann í haldi sem var handtekinn á einum af golfvöllum Donalds Trumps Bandaríkjaforseta með ólöglega hlaðna byssu í sínum fórum.

Fram kemur í á vef New York Times að maðurinn hafi verið á rölti um völlinn, Trump National Golf Club,  á sunnudaginn var og virtist vera að taka ljósmyndir af öryggisvörðum á vellinum en von er á heimsókn frá Trump á völlinn í dag þar sem halda á kvöldverð til að safna fé fyrir Repúblikanaflokkinn.

Forsetinn í þyrlu sinni að lenda á vellinum í gær. Vísir/AP

Maðurinn, hinn 38 ára gamli John Teale er einnig eftirlýstur fyrir vopnað rán í nágrenninu og þegar lögregla leitaði í bíl mannsins sem lagt var á bílastæði golfvallarins fundust fleiri vopn og skotfæri. 

Að auki fannst svo á heimili mannsins árásarriffill, skothelt vesti og fleiri hlutir sem þykja benda til að Teale hafi haft eitthvað illt í hyggju en enn sem komið er í það minnsta er óljóst hvort forsetinn hafi verið sérstakt skotmark.

Bandaríkin Donald Trump

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