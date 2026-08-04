Drengir í haldi grunaðir um undirbúning hryðjuverkaárásar í skóla Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 4. ágúst 2026 09:00 Lögreglan í Danmörku fer með rannsókn málsins. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint. Getty Þrír danskir unglingsstrákar eru í gæsluvarðhaldi grunaðir um að hafa skipulagt árás í því skyni að meiða eða myrða ungmenni í grunnskólanum Hadsten í Danmörku. Einn drengjanna er fimmtán ára gamall og hinir tveir sextán ára. Þeir voru handteknir á mánudagsmorgun og leiddir fyrir dómara síðdegis þar sem þeir voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 31. ágúst. Vegna aldurs þeirra verða þeir vistaðir á stofnun fyrir ungt fólk. Málið varðar 114. grein danskra hegningarlaga sem er einnig kölluð hryðjuverkagreinin, það er að segja að þeir ætluðu sér að meiða eða myrða nemendur skólans. TV2 hefur eftir Anders Uhrskov rannsóknarlögreglumanni að drengirnir séu taldir hafa ætlað að koma með bæði sprengjur og vopn. Allir þrír lýstu yfir sakleysi sínu. Allir eru þeir með danskan ríkisborgararétt en enginn þeirra býr í sveitarfélaginu Favrskov á Austur-Jótlandi þar sem Hadsten-grunnskólinn er staðsettur. Þeir áttu í samskiptum á miðlunum Discord og Telegram þar sem þeir skipulögðu árásina. Tveir þeirra voru handteknir í Austur-Jótlandi en sá þriðji í Kaupmannahöfn. Sérstakur fundur fyrir starfsfólk Hadsten var haldinn í morgun þar sem skólasálfræðingur var einnig mættur. Fréttin hefur verið uppfærð. Fyrst stóð að skólinn væri lýðháskóli en í raun er um að ræða grunnskóla. Danmörk Mest lesið Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Innlent Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Innlent Vill breyta lögum um .is Innlent Annar árekstur á sama vegkafla og einn fluttur með sjúkrabíl Innlent Drengir í haldi grunaðir um undirbúning hryðjuverkaárásar í skóla Erlent Niðurgangspestin hefur dregið tvo til dauða Erlent Lýsa yfir neyðarástandi í Washington vegna gróðurelda Erlent Enn eitt innbrotið í miðbænum Innlent Breytir ekki veðurspám til að þóknast hátíðahöldurum Innlent Von der Leyen kallar eftir átaki um öruggari landamæri Erlent Fleiri fréttir „Hún féll saman eins og regnhlíf“ Drengir í haldi grunaðir um undirbúning hryðjuverkaárásar í skóla Von der Leyen kallar eftir átaki um öruggari landamæri Lýsa yfir neyðarástandi í Washington vegna gróðurelda Niðurgangspestin hefur dregið tvo til dauða Þrjú börn látin eftir drónaárás á baðströnd Á þriðja tug enn saknað eftir að kviknaði í ferju Viðræður við Íran hefjist á morgun Játaði að hafa flutt líkið í ferðatösku Sviðið flak annarrar þyrlunnar hafnaði á vegi Dani lést í þyrluslysinu Danir auka vígbúnað í Færeyjum Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Trump boðar hlé á árásum og fullyrðir að samkomulag sé í sjónmáli Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Þrír látnir í sprengingu á veitingastað í Moskvu Ráðherrar Evrópu halda neyðarfund á þriðjudag Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Níu felldir í Kænugarði Kallað eftir skyndifundi innanríkisráðherra ESB Myndir: Tugir þúsunda syntu til Ceuta Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Hamasliðar samþykkja að afvopnast Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Trump segir Hamas samþykkja að afvopnast og Ísrael að hverfa frá Gasa „Hún drap börnin“ „Það sem hann gerði, ég get aldrei endurgoldið það“ Nítján ára Norðmaður dæmdur fyrir að taka að sér leigumorð á Englandi Bandaríkjamaður sagður smygla vopnum og málaliðum til Súdan Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Sjá meira