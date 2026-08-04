Erlent

Drengir í haldi grunaðir um undir­búning hryðjuverkaárásar í skóla

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Lögreglan í Danmörku fer með rannsókn málsins. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint.
Lögreglan í Danmörku fer með rannsókn málsins. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint. Getty

Þrír danskir unglingsstrákar eru í gæsluvarðhaldi grunaðir um að hafa skipulagt árás í því skyni að meiða eða myrða ungmenni í grunnskólanum Hadsten í Danmörku. 

Einn drengjanna er fimmtán ára gamall og hinir tveir sextán ára. Þeir voru handteknir á mánudagsmorgun og leiddir fyrir dómara síðdegis þar sem þeir voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 31. ágúst. Vegna aldurs þeirra verða þeir vistaðir á stofnun fyrir ungt fólk. 

Málið varðar 114. grein danskra hegningarlaga  sem er einnig kölluð hryðjuverkagreinin, það er að segja að þeir ætluðu sér að meiða eða myrða nemendur skólans. TV2 hefur eftir Anders Uhrskov rannsóknarlögreglumanni að drengirnir séu taldir hafa ætlað að koma með bæði sprengjur og vopn.

Allir þrír lýstu yfir sakleysi sínu. 

Allir eru þeir með danskan ríkisborgararétt en enginn þeirra býr í sveitarfélaginu Favrskov á Austur-Jótlandi þar sem Hadsten-grunnskólinn er staðsettur. Þeir áttu í samskiptum á miðlunum Discord og Telegram þar sem þeir skipulögðu árásina. Tveir þeirra voru handteknir  í Austur-Jótlandi en sá þriðji í Kaupmannahöfn.

Sérstakur fundur fyrir starfsfólk Hadsten var haldinn í morgun þar sem skólasálfræðingur var einnig mættur. 

Fréttin hefur verið uppfærð. Fyrst stóð að skólinn væri lýðháskóli en í raun er um að ræða grunnskóla.

Danmörk

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