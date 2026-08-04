Verja fúlgum fjár í að hafa upp á þeim sem gagnrýna ICE á netinu Samúel Karl Ólason skrifar 4. ágúst 2026 23:21 Starfsmenn ICE að störfum í Bandaríkjunum. Fjölmörg deilumál um störf starfsmanna stofnunarinnar og annarra undir heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna hafa litið dagsins ljós á undanförnum mánuðum. AP/Erin Hooley Forsvarsmenn heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna hafa varið milljónum dala í eftirlit á samfélagsmiðlum til að vakta hvað verið er að segja um Innflytjenda- og tollaeftirlit Bandaríkjanna, eða ICE, og aðrar stofnanir sem koma að innflytjendamálum vestanhafs. Ráðuneytið og þá sérstaklega ICE hefur greitt einkafyrirtækjum til að sjá um þetta eftirlit en því er meðal annars ætlað að finna ógnir gegn starfsmönnum þess og aðgerðum starfsmanna víðs vegar um Bandaríkin. Samkvæmt frétt Wall Street Journal safna þessir verktakar, með ráðuneytinu, upplýsingum um bandaríska ríkisborgara sem tjá sig um starfsemi ráðuneytisins og aðgerðir gegn innflytjendum og fólki sem dvelur ólöglega í Bandaríkjunum. Meðal þeirra upplýsinga sem safnað er um viðkomandi eru nöfn þeirra, staðsetning, aldur, vinnustaður, kennitölur, bílaskráningar og jafnvel upplýsingar um sakaskrá. WSJ segir ICE hafa vopnvætt samfélagsmiðla gegn bandarískum ríkisborgurum. Starfsmenn ráðuneytisins hafa sent hundruð stefna til samfélagsmiðlafyrirtækja í Bandaríkjunum og krafist þess að fá nöfn þeirra sem eiga tiltekna reikninga. Útsendarar þess hafa svo elt stóran hluta þessa fólks uppi og beðið það um að skrifa undir yfirlýsingar þar sem það gengst við því að því hafi verið tilkynnt að ummæli þess og færslur um störf ICE gætu verið glæpur. Í svari ráðuneytisins við fyrirspurn WSJ segir að þetta eftirlit eigi að draga úr meintum samhæfðum ofbeldisógnunum gegn starfsmönnum þess og fjölskyldum þeirra. Þá er því haldið fram að slíkt ofbeldi hafi aukist um átta þúsund prósent frá því Donald Trump tók aftur við ofbeldi. Lögmenn og aðgerðasinnar segja hins vegar að með þessu sé ítrekað verið að brjóta á stjórnarskrárbundnu tjáningarfrelsi bandarískra ríkisborgara. Einn lögmaður sem hefur tekið að sér mál nokkurra sem hafa lent í neti ráðuneytisins segir að fyrir sér virðist þetta lítið annað en að starfsmenn ráðuneytisins séu að reyna að refsa fólki fyrir að segja „óþekka“ hluti um ICE-liða. Ekki sé um einhvers konar hótanir að ræða. WSJ segir að á fyrsta ári Trumps í embætti hafi ICE varið um 258 milljónum dala í stafrænt eftirlit, sem sé um 57 prósenta aukning frá árinu áður. Að minnsta kosti sex samningar hafa verið gerðir við verktaka sem hafa það starf að safna áðurnefndum upplýsingum um fólk og reyna að finna það. Sitja á fúlgum fjár Heimavarnaráðuneytið (DHS) heldur utan um aragrúa alríkisstofnana en auk ICE er það hvað helst Landamæraeftirlit Bandaríkjanna (CBP) sem hefur komið að aðgerðunum í Minnesota. Í daglegu tali hafa útsendarar allra þessara stofnana gjarnan verið kallaðir ICE-liðar. Störf þessara útsendara hafa á undanförnum mánuðum verið verulega umdeild en þá sérstaklega þegar tveir bandarískir borgarar voru skotnir til bana í Minnesota í vetur. Í fyrsta fjárlagafrumvarpi Donalds Trump á þessu kjörtímabili fékk heimavarnaráðið gífurlega stóra fjárveitingu eða um 75 milljarða dala. Það samsvaraði á sínum tíma rúmum níu billjónum króna (tólf núll). Þar af fóru þrjátíu milljarðar dala til ICE. Með því vildu Trump-liðar auðvelda stofnunum ráðuneytisins að finna fólk sem dvelur í Bandaríkjunum ólöglega og vísa því úr landi. Hluti þessara peninga var notaður í að fjölga starfsmönnum ICE og annarra stofnana verulega. ICE hefur lengi notað eftirlitshugbúnað og gervigreind til að vakta fólk og safna upplýsingum um það. NPR sagði frá því fyrr á árinu að kona sem hafði veitt starfsmönnum ICE eftirför varð fyrir því að grímuklædd kona sem starfar fyrir ICE kallaði nafn hennar og heimilsfang. NPR sagði þá að margir aðrir hefðu svipaðar sögur að segja og að starfsmenn ICE notuðu sérstakt símaforrit til safna saman upplýsingum um fólk og bera kennsl á það í rauntíma. Fjárútlát til bandarískra tæknifyrirtækja sem sérhæfa sig meðal annars í stafrænu eftirliti og að safna upplýsingum úr gagnagrunnum ríkisins hafa aukist til muna á þessu kjörtímabili Trumps. Nota ákærudómstóla til að fá nöfnin Samkvæmt heimildum WSJ hefur ráðuneytið krafist þess að fá raunveruleg nöfn að minnsta kosti ellefu aðila sem hafa tjáð sig um ICE á Reddit, á þeim grunni að þau hafi verið gagnrýnin á aðgerðir ráðuneytisins. Í öllum tilfellum munu starfsmenn samfélagsmiðilsins vinsæla hafa komist að þeirri niðurstöðu að ummælin væru vernduð af stjórnarskrá Bandaríkjanna og ekki ógnanir og var kröfunum hafnað. Ríkisstjórn Bandaríkjanna hefur einnig notast við svokallaða ákærudómstóla til að reyna að svipta hulunni af fólki. Það hefur í einhverjum tilfellum skilað árangri. Ákærudómstólar eru sérstök bandarísk fyrirbæri þar sem saksóknarar fá almenna borgara til að mynda kviðdóm og fara yfir sönnunargögn og vísbendingar sem búið er að afla í tilteknum málum og segja til um hvort tilefni sé til að leggja fram ákærur, í einföldu máli sagt. Mikil leynd hvílir yfir störfum ákærudómstóla og upplýsingar úr slíkum rannsóknum eru sjaldan sem aldrei birtar. Í einu tilfelli þar sem ákærudómstóll virkaði var um að ræða konu sem líkti starfsmönnum ICE við nasista og sagði að réttast væri að lóga þeim öllum eins og hundum. Útsendarar ICE heimsóttu hana og skömmuðu hana en hún hefur ekki verið ákærð. Þá hafa aðrir lent í vandræðum fyrir að birta upplýsingar um hvar útsendarar ICE eru að störfum en einnig nöfn þeirra og heimilisföng. Innan ríkisstjórnar Trumps er litið á birtingu slíkra upplýsinga, sem á ensku kallast doxxing, sem form hryðjuverka. Ráðuneytið hefur einnig gefið út að það að taka myndir og myndbönd af starfsmönnum ICE við störf flokkist undir „doxxing“. Vonaði að banamaður Good endaði í fangelsi Þegar Jonathan Ross, starfsmaður ICE, skaut Renee Good til bana í Minnesota í janúar lögðu forsvarsmenn DHS mikið kapp á að ekki væri hægt að bera kennsl á hann. Fjölmiðlar vestanhafs gerðu það þó samt og brugðust áðurnefndir forsvarsmenn reiðir við því. DHS hefur haldið því fram að Ross hafi skotið Good í sjálfsvörn en það er mjög svo umdeilt. Honum hefur ekkert verið refsað. Þá hefur ráðuneytið reynt að hafa uppi á fólki sem birt hefur áður opinberar upplýsingar um Ross á samfélagsmiðlum. Í einu slíku tilfelli var farið fram á við Reddit að opinbera nafn þess sem skrifaði þar undir nafninu Tired_Thumb. Sá hafði nefnt ICE í þremur færslum en í einni þeirra, sem var svar við öðrum ummælum um að Ross myndi líklega flytja til Flórída og verða hylltur þar sem hetja, sagði Tired_Thumb að vonandi myndi Ross flytja í fangelsi. Hann hafði einnig birt símanúmer ICE-liða, sem hann fann í opinberum gögnum á netinu, og sagt að leggja ætti stofnunina niður auk þess sem öll landamæri ættu að heyra sögunni til. Fyrsta stefnan sem átti að varpa ljósi á Tired_Thumb var dregin til baka og þess í stað leitað til ákærudómstóls. Ráðuneytið er enn að reyna að fá upplýsingar um viðkomandi. Fékk heimsókn fyrir að senda tölvupóst Í öðru tilfelli mættu starfsmenn ICE á vinnustað konu í New York og héldu því fram að hún hefði mögulega verið að brjóta lög með færslum sínum á samfélagsmiðlum. Þeir sýndu henni skjöl sem innihéldu mikið af persónuupplýsingum hennar og mynd sem virðist hafa verið tekin með öryggismyndavél á flugvelli. Skjölin innihéldu einnig mynd af færslu þar sem hún átti að hafa birt mynd af Jonathan Ross og hver hann væri. Það er færsla sem hún kannast ekki við að hafa nokkurn tímann birt. Í öðru tilfelli fundu útsendarar ICE mann sem heitir David Streever þar sem hann var í fríi. Það var fimm mánuðum eftir að hann hafði sent tölvupóst á Todd Lyons, þáverandi yfirmann ICE, og kallað hann hræðilega manneskju. Þann póst sendi Streever skömmu eftir að starfsmenn Landamæraeftirlits Bandaríkjanna (CBP) skutu Alex Pretti til bana í Minnesota. Pretti var með byssu, sem hann hafði leyfi til að bera samkvæmt lögum og mundaði aldrei, og er útlit fyrir að hann hafi verið afvopnaður áður en hann var skotinn í bakið. Strax eftir að Pretti var skotinn til bana lýstu forsvarsmenn DHS og aðrir embættismenn því yfir að alríkisútsendarar hefðu óttast um líf sitt eftir að maður vopnaður skammbyssu nálgaðist þá en streittist á móti þegar reynt var að afvopna hann. Kristi Noem, þáverandi heimavarnaráðherra, og fleiri staðhæfðu að Pretti hefði ætlað sér að myrða alríkisútsendara. Streever hefur höfðað mál gegn heimavarnaráðuneytinu og segir að hegðun starfsmanna þess sé vítaverð. Eina markmið hennar sé að reyna að stöðva umræðu sem varin sé af stjórnarskrá Bandaríkjanna. Einn lagaprófessor sem sérhæfir sig í mannréttindum og friðhelgi einkalífs segir í samtali við WSJ að verið sé að vopnvæða löggjöf um einkaupplýsingar. Þá bendir hún á að ef útsendarar ICE og annarra stofnana DHS væru ekki markvisst að reyna að fara huldu höfði, meðal annars með því að bera grímur og vera ekki merktir, væri líklega minna um það að fólk væri að reyna að bera kennsl á þá og dreifa upplýsingum um þá. Alríkisdómari í New York komst að þeirri niðurstöðu í gær að ráðamönnum þar væri ekki heimilt að meina útsendurum alríkisins, eins og starfsmönnum ICE, að vera með grímur. Áður hafði dómari fellt úr gildi sambærileg lög í Kaliforníu. 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