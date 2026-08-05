Rannsókn lögreglu vegna andláts í Kópavogi í liðinni viku miðar vel að sögn E. Agnesar Eide, yfirlögregluþjóns rannsóknarsviðs Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, sem verst allra fregna. Karlmaður á fimmtugsaldri var í dag úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald vegna málsins.
Hinn látni var á sjötugsaldri en samkvæmt heimildum fréttastofu tengjast mennirnir fjölskylduböndum og eru báðir Íslendingar.
Maðurinn var handtekinn í síðustu viku, um tveimur til fjórum dögum eftir að andlátið átti sér stað. Vikulangt gæsluvarðhald yfir honum rann út í dag en það hefur nú verið framlengt um fjórar vikur á grundvelli almannahagsmuna.
Málið þykir óvenjulegt þar sem ekki fréttist af því fyrr en rúmri viku eftir andlátið. Ljóst er að um viðkvæmt mál sé að ræða en lögregla heldur spilunum þétt að sér.
Tómas Arnar Þorláksson hefur fylgt málinu eftir í dag. Í samtali Elísabetar Ingu Sigurðardóttur við hann í kvöldfréttum kom fram að sumir þeirra lögreglumanna sem Tómas ræddi við í dag hefðu einnig fyrst verið að frétta málinu í dag þegar það komst í fréttir.
„Það er ljóst að málið hefur nánast alfarið verið á borði miðlægrar deildar lögreglunnar sem rannsakar nú málið,“ segir Tómas.
„Við vitum að andlátið átti sér stað um helgi fyrir tíu eða ellefu dögum og við vitum að maður var handtekinn tveimur til fjórum dögum síðar í tengslum við málið en það kemur til dæmis ekki fram í tilkynningu lögreglu hvort sá maður hafi stöðu sakbornings í málinu eða hvort um rannsókn á manndrápi sé að ræða.”
Þá hefur fréttastofa enn engar upplýsingar um hvernig andlátið bar að, svo og hvar í Kópavogi atburðurinn átti sér stað eða hvort maðurinn sem nú sætir gæsluvarðhaldi eigi sér fyrri brotasögu. Þá bætir Tómas við að dánarorsök hafi ekki verið gerð opinber og ekki sé vitað hvort vopni hafi verið beitt.
Í gæsluvarðhaldsúrskurði kemur fram að maðurinn sé áfram vistaður vegna almannahagsmuna.
„Já, það er nokkuð áhugavert og eitthvað sem vakti strax athygli mína. Við vitum það að maðurinn var handtekinn í síðustu viku, annaðhvort á þriðjudeginum 28. júlí eða miðvikudaginn 29. júlí, og upphaflega úrskurðaður í viku langt varðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna.“
Tómas nefnir að ýmsar ástæður geti verið fyrir því að úrskurðað sé í gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna.
„Varðandi almannahagsmuni þá getur ýmislegt verið þar undir – það getur til dæmis verið að lögregla telji að það stafi hætta af sakborningnum eða hann muni halda brotum áfram á meðan málinu er ekki lokið, eða að hann hafi rofið skilyrði sem honum hafa verið sett áður í skilorðsbundnum dómi.“
Einnig megi vista mann í gæsluvarðhaldi ef talið er að sú staðreynd að viðkomandi gangi laus stríði alvarlega gegn réttarvitund almennings, þannig að það valdi uppnámi. Við það bætist að úrskurða má sakborning í gæsluvarðhald þótt fyrrnefnd skilyrði séu ekki uppfyllt ef sterkur grunur leikur á að hann hafi framið afbrot sem varðað geti tíu ára fangelsi.
„Það er ekki hægt að slá neinu föstu um þetta og ekkert fast í hendi að svo stöddu.
Það að ekki hafi verið úrskurðað á grundvelli rannsóknarhagsmuna þýði þó að rannsókn málsins miði líklega vel, að sögn Tómasar. Ekki er annað að heyra á lögreglu en að svo sé.
„Ég ræddi við yfirmann í rannsóknardeild miðlægrar deildar sem vildi ekkert frekar gefa upp en sagði að rannsókn málsins miðaði vel.“