„Hverjir eru á bak við það?“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 4. ágúst 2026 21:45 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. vísir/einar Dómsmálaráðherra segir komu tugþúsunda manna til spænska landsvæðisins Ceuta ekki hafa ógnað Schengen-svæðinu. Sérstakar reglur gilda um svæðið og nær allir sem komu þangað hafa snúið aftur til Marokkó. Spánverjar segja 72 þúsund hafa komist frá Marokkó til Ceuta og 70 þúsund snúið til baka. Að minnsta kosti 75 létust Spánarmegin og ellefu Marokkómegin. Ceuta er spænskt landsvæði í Norður-Afríku og ytri landamæri Evrópusambandsins. Ítalir tóku upp tímabundið landamæraeftirlit gagnvart Spáni og forsætisráðherra Danmerkur vildi að skoðað yrði hvort víkja ætti Spáni tímabundið úr Schengen. Danski útlendingamálaráðherrann, Kaare Dybvad Bek, hrósaði Spánverjum eftir fundinn í dag en sagði ytri landamæri ESB ekki í stakk búin og krafðist harðari viðbragða. Dómsmálaráðherra sem sat svokallaðan neyðarfund með innanríkisráðherrum Schengen ríkjanna í dag segir fyrstu viðbrögð ríkjanna hafa byggst á ófullnægjandi upplýsingum um sérstöðu Ceuta. „Nú eru þær fram komnar um það hvaða reglur gilda um þetta tiltekna svæði, að jafnvel þó það tilheyri Spáni, að þá er það Afríkumegin og sérstakar reglur gilda þar um og hafa gert frá árinu 1991.“ Ferð frá Ceuta til meginlands Spánar eða annarra Schengen-ríkja er háð persónu- og skilríkjaeftirliti. Engin áframhaldandi för inn á Schengen-svæðið hefur verið staðfest. Þorbjörg segir því enga eiginlega hættu hafa stafað að Schengen-svæðinu og bendir á að nær allir hafi snúið til baka. Á samfélagsmiðlum dreifðust rangar upplýsingar um að landamærin að Ceuta væru opin. Sumir misskildu spænskan dómsúrskurð sem takmarkaði tafarlausar endursendingar við ákveðnar aðstæður og úrræði sem aðeins náðu til fólks sem þegar var búsett á Spáni. „Hefði fólk, þetta fólk, þetta ólánsama fólk haft allar upplýsingar um það hver staðan raunverulega væri, hvaða réttur biði þeirra, þá hefði fólk mögulega ekki lagt upp í þennan leiðangur. Það er greinilega verið að mata fólk af einhverjum upplýsingum sem síðan standast ekki skoðun sem hefur í för með sér þessar hræðilega sorglegu afleiðingar.“ Enn er rannsakað hver stóð að baki færslunum. „Þarna var auðvitað rætt mikið um hinn mannlega harmleik,. Þarna farast um 75 manns því að upplýsingaóreiða hefur myndast. Við ræddum það auðvitað líka, hvað er það sem að veldur því og hverjir eru á bak við það?“ Spánn Mest lesið Fjölskyldan í haldi vegna gruns um innflutning fíkniefna Innlent Útsýnispallurinn talinn öruggur þrátt fyrir sprungur Innlent Skipverjar gangi örna sinna í vaska og lögmaðurinn fullur Innlent „Ekki skemmtilegt fyrir starfsfólk“ Innlent Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Innlent Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Innlent „Hún féll saman eins og regnhlíf“ Erlent Ruglingslegar og misvísandi frásagnir um fjóra til fimmtán árásarmenn Innlent Vill breyta lögum um .is Innlent „Veiddu“ grænmetissala með dróna Erlent Fleiri fréttir „Hverjir eru á bak við það?“ Greiða leið fyrir Blanche að embætti dómsmálaráðherra „Veiddu“ grænmetissala með dróna Lýsti mikilli örvæntingu áður en hún myrti börnin sín „Hún féll saman eins og regnhlíf“ Drengir í haldi grunaðir um undirbúning hryðjuverkaárásar í skóla Von der Leyen kallar eftir átaki um öruggari landamæri Lýsa yfir neyðarástandi í Washington vegna gróðurelda Niðurgangspestin hefur dregið tvo til dauða Þrjú börn látin eftir drónaárás á baðströnd Á þriðja tug enn saknað eftir að kviknaði í ferju Viðræður við Íran hefjist á morgun Játaði að hafa flutt líkið í ferðatösku Sviðið flak annarrar þyrlunnar hafnaði á vegi Dani lést í þyrluslysinu Danir auka vígbúnað í Færeyjum Þyrlur slökkviliðs skullu saman í miðju lofti Trump boðar hlé á árásum og fullyrðir að samkomulag sé í sjónmáli Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Þrír látnir í sprengingu á veitingastað í Moskvu Ráðherrar Evrópu halda neyðarfund á þriðjudag Harðar deilur innan klerkastjórnarinnar Níu felldir í Kænugarði Kallað eftir skyndifundi innanríkisráðherra ESB Myndir: Tugir þúsunda syntu til Ceuta Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Hamasliðar samþykkja að afvopnast Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Trump segir Hamas samþykkja að afvopnast og Ísrael að hverfa frá Gasa „Hún drap börnin“ Sjá meira